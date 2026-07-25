/బ్యాంకులు, ఇన్సూరెన్స్ కేవైసీ కష్టాలకు చెక్.. ఆగస్టు 1 నుంచి సరికొత్త సీకేవైసీ 2.0..!!

Central KYC 2.0: దేశంలో ఆర్థిక సేవలను మరింత సులభం చేసేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఒక కీలక ముందడుగు వేసింది. బ్యాంకులు, బీమా, మ్యూచువల్ ఫండ్స్ వంటి సర్వీసులను పొందేందుకు వినియోగదారులు పదేపదే తమ గుర్తింపు పత్రాలను సమర్పించాల్సిన అవసరం లేకుండా సెంట్రల్ నోయువర్ కస్టమర్ 2.0 సీకేవైసీ 2.0 విధానాన్ని వచ్చే నెల అంటే ఆగస్టు 1వ తేదీ నుంచి అమల్లోకి తీసుకురానుంది. ఈ మేరకు రాయిటర్స్ ఒక కథనాన్ని వెల్లడించింది. తొలి దశలో బ్యాంకులు, బీమా కంపెనీలకు ఈ విధానం అందుబాటులోకి వస్తుంది. ఈ ఏడాది చివరి నాటికి మ్యూచువల్ ఫండ్స్, బ్రోకరేజీ సంస్థలు కూడా దీనిలో చేరుతాయి.
ఈ సరికొత్త విధానం ప్రకారం.. వినియోగదారులు ఒకసారి తమ కేవైసీ వివరాలను సెంట్రల్ రిజిస్ట్రీలో నమోదు చేస్తే చాలు. ఆ తర్వాత ఏదైనా కొత్త బ్యాంకు అకౌంట్ తీసుకోవాలన్నా.. బీమా పాలసీ తీసుకోవాలన్నా.. లేదంటే ఇతర ఆర్థిక సేవలు పొందాలనుకుంటే మళ్లీ డాక్యుమెంట్లు సమర్పించాల్సిన అవసరం ఉండదు. సంబంధిత ఆర్థిక సంస్థకు కేవలం ఓటీపీ ద్వారా కాన్సెంట్ తెలియజేస్తే చాలు.. ఆ సంస్థ డైరెక్టుగా సెంట్రల్ రిజిస్ట్రీ నుంచి ధ్రువీకరించిన కస్టమర్ డేటాను తీసుకుంటుంది. సింపూర్, యూరప్ లోని కొన్ని దేశాల్లో ఇప్పటికే ఇటువంటి వ్యవస్థలు సక్సెస్ గా రన్ అవుతున్నాయి.
ప్రస్తుతం ఉన్న సెంట్రల్ కేవైసీ రిజిస్ట్రీలో దాదాపు 120కోట్ల రికార్డులు ఉన్నా.. డేటా నాణ్యత సమస్యలు వ్యక్తి పేరు మీద పలు రికార్డులు, అసంపూర్ణంగా వివరాలు ఉండటం కారణంగా దాని వినియోగం పరిమితంగానే ఉంది. ఈ సమస్యలను అధిగమించేందుకు సీకేవైసీ 2.0లో పలు మెరుగైన ఫీచర్లను చేర్చారు. ప్రతి రికార్డుకు ఒక కాన్ఫిడెన్స్, యాక్యురసీ స్కోర్ జత చేస్తారు. దీంతో ఆ డేటా ఎంతవరకు నమ్మవచ్చో సంస్థలు అంచనా వేస్తాయని ఈ వ్యవస్థను నిర్మిస్తున్న ప్రొటీన్ ఈగవ్ టెక్నాలజీస్ తెలిపింది.
దాదాపు 89శాతం వయోజనులకు బ్యాంకు అకౌంట్స్ అందుబాటులోకి తెచ్చి ప్రాథమిక ఆర్థిక సేవల్లో విజయం సాధించి భారత్ ఇప్పుడు తర్వాత దశపై ఫోకస్ పెట్టింది. ఈ కొత్త విధానం ద్వారా ఆర్థిక మోసాలను భారీగా తగ్గించవచ్చని.. అదే సమయంలో మ్యూచువల్ ఫండ్స్, బీమా పెన్షన్ స్కీముల్లో ప్రజల భాగస్వామ్యాన్ని పెంచవచ్చని సర్కార్ భావిస్తోంది. తమకున్న 50కోట్ల మంది కస్టమర్ల బేస్ తో ఇన్వెస్టర్ల సంఖ్యను భారీగా పెంచేందుకు ఈ విధానం దోహదపడుతుందని దేశంలోని అతిపెద్ద అసెట్ మేనేజర్ అయిన ఎస్బీఐ ఫండ్స్ మేనేజ్ మెంట్ ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తోంది. జులై చివరి నాటికి లేదంటే ఆగస్టు మొదటి వారంలో బీమారంగంలోకి ఇది అమల్లోకి వస్తుందని దీంతో సమాచారం దాదాపు వెంటనే అప్ డేట్ అవుతుందని పాలసీ బజార్ పేర్కొంది.
రిజర్వు బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా, సెక్యూరిటీస్ అండ్ ఎక్స్చేంజ్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియా, ఇన్సూరెన్స్ రెగ్యులేటర్ సంయుక్తంగా ఈ ప్రతిష్టాత్మక ప్రాజెక్టును పర్యవేక్షిస్తుండగా.. ఈ సంస్కరణ వినియోగదారులకు సౌలభ్యాన్ని పెంచడమే కాదు.. దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థను మరింత పారదర్శకంగా, పటిష్టంగా మార్చడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తుందని చెప్పాలి.
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