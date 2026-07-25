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బ్యాంకులు, ఇన్సూరెన్స్ కేవైసీ కష్టాలకు చెక్.. ఆగస్టు 1 నుంచి సరికొత్త సీకేవైసీ 2.0..!!

Central KYC 2.0: బ్యాంకులు, బీమా, మ్యూచువల్ ఫండ్స్ వంటి సర్వీసులను పొందేందుకు వినియోగదారులు పదేపదే తమ గుర్తింపు పత్రాలను సమర్పించాల్సిన అవసరం లేకుండా సెంట్రల్ నోయువర్ కస్టమర్ 2.0 సీకేవైసీ 2.0 విధానాన్ని వచ్చే నెల అంటే ఆగస్టు 1వ తేదీ నుంచి అమల్లోకి తీసుకురానుంది.

Written ByBhoomi
Published: Jul 25, 2026, 09:01 AM IST|Updated: Jul 25, 2026, 09:01 AM IST
బ్యాంకులు, ఇన్సూరెన్స్ కేవైసీ కష్టాలకు చెక్.. ఆగస్టు 1 నుంచి సరికొత్త సీకేవైసీ 2.0..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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బ్యాంకులు, ఇన్సూరెన్స్ కేవైసీ కష్టాలకు చెక్.. ఆగస్టు 1 నుంచి సరికొత్త సీకేవైసీ 2.0..!!
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