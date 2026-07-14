/ఇక అమ్మాయిల పెళ్లి వయస్సు 21 ఏళ్లకు పెంపు? కేంద్రం కీలక నిర్ణయం..!!

Marriageable Age for women: పురుషులతో సమానంగా అమ్మాయిల వివాహ వయస్సును 18ఏళ్ల నుంచి 21ఏళ్లకు పెంచాలని కేంద్ర ప్రభుత్వం యోచిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. దేశంలో మారుతున్న సామాజిక ఆర్థిక పరిస్థితులకు అనుగుణంగా ఈ కీలక నిర్ణయం తీసుకుబోతున్నట్లు సమాచారం. దీనికి సంబంధించిన కసరత్తును కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇప్పటికే ప్రారంభించింది.
శాంపిల్ రిజిస్ట్రేషన్ సర్వే, నేషనల్ ఫ్యామిలీ హెల్త్ సర్వే గణాంకాల ప్రకారం.. దేశంలోని అమ్మాయిల సగటు వివాహ వయస్సు గణనీయంగా పెరిగింది. గతంలో 19.3 ఏళ్ల సగటు వయస్సు ప్రస్తుతం 23.1 ఏళ్లకు చేరినట్లు ఈ సర్వేల్లో తేలింది. ముఖ్యంగా పట్టణ ప్రాంతాల్లో సగటు పెళ్లి వయస్సు 24.4 ఏళ్లుగా ఉంది. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఇది 22.6ఏళ్లుగా నమోదు అయ్యింది. చదువు, ఉద్యోగ అవకాశాల పట్ల అమ్మాయిల్లో అవగాహన పెరగడమే ఇందుకు ప్రధాన కారణమని విశ్లేషిస్తున్నారు నిపుణులు.
ఇక అమ్మాయిల వివాహ వయస్సు పెంపునకు సంబంధించిన అధికారిక నిర్ణయాన్ని 2027లో జరగబోయే దేశవ్యాప్త జనగణన ప్రక్రియ ముగిసిన అనంతరం కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ నిర్ణయం తీసుకోనున్నట్లు సమాచారం. దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న తాజా జనాభా లెక్కలు, సామాజిక ముసాయిదాలను పరిశీలించిన తర్వాత ఈ చట్ట సవరణ తీసుకురావాలని ప్రభుత్వం భావిస్తోందని తెలుస్తోంది.
అమ్మాయి పెళ్లి వయస్సును పురుషులతో సమానంగా 21సంవత్సరాలకు పెంచే విధంగా మోదీ ప్రభుత్వం 2201లోనే పార్లమెంట్ లో ఒక కీలక బిల్లును ప్రవేశపెట్టింది. అయితే ఆ బిల్లు పార్లమెంటరీ స్టాండింగ్ కమిటీ పరిశీలనలో ఉండగానే.. 17వ లోకసభ పదవీకాలం ముగియడంతో రద్దు అయ్యింది. ఆ బిల్లు సాంకేతిక ల్యాప్స్ అయ్యింది. ఈ నేపథ్యంలోనే రానున్న రోజుల్లో నూతన పార్లమెంట్ వేదికగా ఈ బిల్లును మరింత పకడ్బందీగా తీసుకువచ్చేందుకు కేంద్రం రెడీ అవుతోంది. మహిళల ఆరోగ్యం, పోషకాహార లోపాలను నివారించడం, లింగ సమానత్వాన్ని పెంపొందించడంలో తీసుకురాబోయే కొత్త చట్టం మరింత ఉపకరిస్తుందని కేంద్ర ప్రభుత్వ వర్గాలు తెలిపాయి.
Also Read: ప్రభుత్వ బడిలో చేరిస్తే బంపర్ ఆఫర్.. ఏకంగా 25 కిలోల బియ్యం
Also Read: తెలంగాణ ఉద్యోగులకు, పెన్షనర్లకు శుభవార్త.. జూలై 15 నుంచి హెల్త్ కార్డుల పంపిణీ
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe