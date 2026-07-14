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ఇక అమ్మాయిల పెళ్లి వయస్సు 21 ఏళ్లకు పెంపు? కేంద్రం కీలక నిర్ణయం..!!

Marriageable Age for women: కేంద్రంలోని మోదీ సర్కార్ కీలక నిర్ణయం తీసుకోబోతోంది. దేశంలో అమ్మాయిల కనీస పెళ్లి వయస్సును 18ఏళ్ల నుంచి 21ఏళ్లకు పెంచేందుకు కేంద్రం సిద్ధమవుతున్నట్లు సమాచారం.

Written ByBhoomi
Published: Jul 14, 2026, 11:14 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 11:14 PM IST
ఇక అమ్మాయిల పెళ్లి వయస్సు 21 ఏళ్లకు పెంపు? కేంద్రం కీలక నిర్ణయం..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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ఇక అమ్మాయిల పెళ్లి వయస్సు 21 ఏళ్లకు పెంపు? కేంద్రం కీలక నిర్ణయం..!!
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