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CGHS నిబంధనల్లో కీలక మార్పులు.. కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులపై ఆధారపడిన వారిద్దరికీ ఊరట..!!

CGHS Big Update: కేంద్ర ఆరోగ్య కుటుంబ సంక్షేమ మంత్రిత్వ శాఖ CGHS/CS(MA) Rules, 1944 కింద ఆధారపడిన కుమారులు, సోదరులకు సంబంధించిన వయసు, వైవాహిక స్థితి నిబంధనల్లో కీలక సడలింపులు ప్రకటించింది. ఈ మార్పులు తక్షణమే అమల్లోకి వస్తాయని మంత్రిత్వ శాఖ తెలిపింది.

Written ByBhoomi
Published: Sep 03, 2026, 04:24 PM IST|Updated: Sep 03, 2026, 04:24 PM IST
CGHS నిబంధనల్లో కీలక మార్పులు.. కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులపై ఆధారపడిన వారిద్దరికీ ఊరట..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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CGHS నిబంధనల్లో కీలక మార్పులు.. కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులపై ఆధారపడిన వారిద్దరికీ ఊరట..!!
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