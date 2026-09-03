/CGHS నిబంధనల్లో కీలక మార్పులు.. కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులపై ఆధారపడిన వారిద్దరికీ ఊరట..!!

CGHS Big Update: కేంద్ర ఆరోగ్య కుటుంబ సంక్షేమ మంత్రిత్వ శాఖ CGHS/CS(MA) Rules, 1944 కింద ఆధారపడిన కుమారులు, సోదరులకు సంబంధించిన వయసు, వైవాహిక స్థితి నిబంధనల్లో కీలక సడలింపులు ప్రకటించింది. ఈ మార్పులు తక్షణమే అమల్లోకి వస్తాయని మంత్రిత్వ శాఖ తెలిపింది.
సీజీహెచ్ఎస్ కు సంబంధించిన కొత్త రూల్స్ ఇవే:
సాధారణ నిబంధనల ప్రకారం ఉద్యోగికి సంబంధించిన అవివాహిత ఆధారపడిన కుమారుడు నిర్దేశిత అర్హతలను పూర్తి చేస్తే 25 ఏళ్ల వయసు వరకు CGHS వైద్య సదుపాయాలు పొందవచ్చు. శాశ్వత వైకల్యం ఉన్న అవివాహిత కుమారుడికి నిర్దేశిత నిబంధనలు వర్తించేలా జీవితాంతం CGHS సదుపాయాలు పొందే అవకాశం ఉంది. అదే విధంగా, సాధారణంగా ఆధారపడిన సోదరుడికి 18 ఏళ్ల వయసు వరకు CGHS సదుపాయాలు అందుబాటులో ఉంటాయి. అయితే వైకల్యం ఉన్న ఆధారపడిన సోదరుడికి వయసు పరిమితి లేకుండా సదుపాయాలు కల్పించే నిబంధన ఇప్పటికే ఉంది.
ఇప్పటికే ఆధారపడిన కుమార్తెలు, సోదరీమణులు నిర్దేశిత అర్హతలను పూర్తి చేస్తే CGHS సదుపాయాలకు అర్హులుగా ఉన్నారు. భర్త నుంచి విడాకులు పొందిన, భర్త వదిలేసిన, భర్త నుంచి విడిపోయిన లేదా వితంతువులైన కుమార్తెలు, సోదరీమణులకు కూడా ప్రస్తుత నిబంధనల ప్రకారం అర్హత ఉంది.
తాజాగా తీసుకున్న నిర్ణయం ప్రకారం క్రిటికల్ లేదా టెర్మినల్ అనారోగ్యాలతో బాధపడుతున్న ఆధారపడిన కుమారులు, సోదరులకు జీవితాంతం CGHS, మెడికల్ అటెండెన్స్ సదుపాయాలు పొడిగించవచ్చు. అయితే నిర్దేశిత ఆధారపడిన వ్యక్తి అర్హతలు, మెడికల్ బోర్డు పరిశీలన తప్పనిసరిగా ఉండాలి.
ఈ సడలింపు కేవలం స్వల్ప అనారోగ్యాలకు వర్తించదు. దీర్ఘకాలిక, తీవ్రమైన, క్రిటికల్ లేదా టెర్మినల్ వ్యాధుల కారణంగా వ్యక్తి రోజువారీ జీవితంలో గణనీయమైన, నిరంతర పనితీరు లోపానికి గురై ఉండటం లేదా జీవనోపాధి సంపాదించుకోలేని పరిస్థితి వంటి అంశాలను పరిగణనలోకి తీసుకుంటారు.
ఈ నిబంధనల్లో ఉదాహరణగా అధునాతన లేదా ప్రాణాపాయ దశలో ఉన్న క్యాన్సర్లు, తీవ్రమైన నరాల సంబంధిత వ్యాధులు, దీర్ఘకాలిక చికిత్స లేదా వైద్య సహాయం అవసరమయ్యే అవయవాల తుది దశ వ్యాధులు, తీవ్రమైన జన్యు లేదా పుట్టుకతో వచ్చే వ్యాధులు ఉన్నాయి. వీటితో సమానమైన తీవ్రత కలిగిన ఇతర దీర్ఘకాలిక, బహుళ అవయవాలను ప్రభావితం చేసే లేదా తీవ్రంగా బలహీనపరిచే వ్యాధులు కూడా పరిగణనలోకి రావచ్చు.
అర్హతను నిర్ణయించేటప్పుడు ప్రతి కేసును విడివిడిగా పరిశీలిస్తారు. వ్యాధి తీవ్రత, రోజువారీ జీవితంపై దాని ప్రభావం, వ్యక్తి స్వయంగా జీవనోపాధి పొందగలడా లేదా స్వయం సమృద్ధి సాధించగలడా, ఇంకా కుటుంబంపై ఆధారపడుతున్నాడా వంటి అంశాలను పరిశీలిస్తారు.
ఒక వ్యక్తికి తీవ్రమైన వ్యాధి లేదా సంక్లిష్టమైన వైద్య పరిస్థితి ఉంటే, సంబంధిత స్పెషలిస్టు వైద్యులు అతని క్లినికల్ పరిస్థితితో పాటు రోజువారీ కార్యకలాపాలపై ఏర్పడిన పనితీరు లోపాన్ని కూడా అంచనా వేస్తారు.
మరికొన్ని కీలక సవరణలు:
CGHS లబ్ధిదారుల అర్హతను సంబంధిత మెడికల్ బోర్డులు పరిశీలించి సిఫారసు చేస్తాయి.
బోర్డు నిర్ణయంపై అభ్యంతరం ఉంటే CGHS ప్రధాన కార్యాలయంలోని అప్పీలేట్ మెడికల్ బోర్డును ఆశ్రయించవచ్చు.
CS(MA) Rules, 1944 పరిధిలోని లబ్ధిదారుల అర్హతను DGHS పరిశీలించి సిఫారసు చేస్తుంది.
క్రిటికల్, టెర్మినల్ అనారోగ్యం లేదా శాశ్వత వైకల్యం ఉన్న ఆధారపడిన కుమారుడు లేదా సోదరుడు వివాహం చేసుకున్నా, అర్హత నిబంధనలు కొనసాగితే వైద్య సదుపాయాలు కొనసాగుతాయి.
అయితే ఈ సడలింపు వల్ల ఉద్యోగి కుమారుడి భార్య లేదా పిల్లలకు CGHS సదుపాయాలు వర్తించవు. వ్యాధులకు సంబంధించిన అర్హత ప్రమాణాలను అవసరాన్ని బట్టి భవిష్యత్తులో సమీక్షించవచ్చు
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి