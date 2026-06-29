CGHS Rates List: మీ కుటుంబ సభ్యుల్లో ఎవరికైనా కేంద్ర ప్రభుత్వ ఆరోగ్య పథకం లబ్దిదారులు అయితే.. ఆసుపత్రికి వెళ్లే ముందు ఆరోగ్య మంత్రిత్వ శాఖ కొత్త మార్గదర్శకాలను, అధికారిక రేట్ల జాబితాను ఒకసారి చెక్ చేసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. సీజీహెచ్ఎస్ లబ్దిదారులకు నగదు రహిత చికిత్స, వైద్య ఖర్చుల రీయింబర్స్ మెంట్, గుర్తింపు పొందిన ఆసుపత్రులకు చెల్లింపులు ఈ అధికారిక రేట్ల జాబితా ఆధారంగా నిర్ణయిస్తారు. ఈ ధరలను ఆరోగ్య, కుటుంబ సంక్షేమ మంత్రిత్వ శాఖ ఎప్పటికప్పుడు సవరిస్తుంది. ఈ మధ్యే సవరించిన రేట్ల జాబితాలో వేలాది చికిత్సలు, శస్త్రచికిత్సలు, రోగనిర్ధరాణ పరీక్షలు, ఓపీడీ కన్సల్టేషన్లు, ఐసీయూ ఛార్జీలు ఇందులో చేర్చారు.
CGHS రేట్ల జాబితా అనేది వివిధ వైద్య చికిత్సలు, శస్త్రచికిత్సలు, రోగ నిర్ధారణ పరీక్షలు, ల్యాబ్ పరీక్షలు, డాక్టర్ సంప్రదింపులు, డేకేర్ విధానాలు , ఆసుపత్రిలో చేరడానికి సంబంధించిన ప్యాకేజీ రేట్ల అధికారిక జాబితా. ఈ రేట్లు CGHS ప్యానెల్లో ఉన్న అన్ని ప్రైవేట్, ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులు మరియు రోగ నిర్ధారణ కేంద్రాలకు తప్పనిసరి అని చెప్పాలి.
ఏ ఆరోగ్య సేవలకు ధరలు నిర్ణయిస్తారు?
సవరించిన అధికారిక జాబితా ప్రకారం.. ప్రధాన, చిన్న వైద్య ప్రక్రియలతో సహా దాదాపు అన్నింటికీ ధరలను నిర్ణయిస్తుంది. వీటిలో జనరల్ మెడిసిన్, కార్డియాలజీ, న్యూరాలజీ, ఆర్థోపెడిక్స్, క్యాన్సర్ చికిత్స, కిడ్నీ నెఫ్రాలజీ), యూరాలజీ, ప్లాస్టిక్ సర్జరీతో పాటు కంటి, ఈఎన్టి ముక్కు, చెవి గొంతు, గైనకాలజీ, పీడియాట్రిక్స్, జనరల్ సర్జరీ, వివిధ డే-కేర్ సర్జరీలకు సంబంధించిన ప్రక్రియలు కూడా ఉన్నాయి. అంతేకాకుండా, రేడియాలజీ, పాథాలజీ, ఎంఆర్ఐ, సిటి స్కాన్, ఎక్స్-రే, అల్ట్రాసౌండ్, ఎండోస్కోపీ కూడా చేర్చారు.
చికిత్సకు ఎంత కవరేజీ లభిస్తుంది?
చాలా మంది లబ్ధిదారులు ఒక నిర్దిష్ట అనారోగ్యానికి CGHSలో ఒక స్థిరమైన కవరేజ్ మొత్తం ఉంటుందని భావిస్తారు. కానీ అది నిజం కాదు. CGHS కింద.. ప్రభుత్వం నిర్వచించిన ప్యాకేజీ రేటు ఆధారంగా లబ్ధిదారులు అనారోగ్యం లేదా వైద్య ప్రక్రియ కోసం సమగ్ర కవరేజీని పొందుతారు. ఒకవేళ CGHS-ఆమోదిత ఆసుపత్రిలో, నిర్ధారిత నియమాలు, రెఫరల్ విధానాలను అనుసరించి చికిత్స అందిస్తే, ఆసుపత్రికి నేరుగా చెల్లింపు జరుగుతుంది లేదా ప్యాకేజీ ఆధారంగా రోగికి తిరిగి చెల్లింపు జరుగుతుంది.
ఏ వ్యాధికి ఎంత రేటు అంటే?
కరోనరీ యాంజియోప్లాస్టీ (PTCA) 92,000 78,200
యాంజియోప్లాస్టీ (VCD లేకుండా) 83,725 71,150
కార్డియాక్ కాథెటరైజేషన్ (CATH) 13,545 11,510
కరోనరీ యాంజియోగ్రఫీ 13,225 11,240
రేడియోఫ్రీక్వెన్సీ (RF) అబ్లేషన్ 96,000 81,600
RF అబ్లేషన్ (3D మ్యాపింగ్) 1,81,000 1,53,850
సింగిల్ ఛాంబర్ పేస్మేకర్ 32,000 27,200
డ్యూయల్ ఛాంబర్ పేస్మేకర్ 43,000 36,550
బైవెంటిక్యులర్ పేస్మేకర్ 49,625 42,180
AICD (సింగిల్ ఛాంబర్) 50,000 42,500
AICD (ద్వంద్వ గది) 52,350 44,500
ఇంట్రావాస్కులర్ అల్ట్రాసౌండ్ (IVUS) 50,000 50,000
TAVI/TAVR ఇంప్లాంట్ 12,84,000 12,84,000
TAVI/TAVR ప్రక్రియ రుసుము 1,00,000 85,000
IVL (షాక్ వేవ్ లిథోట్రిప్సీ) 2,68,000 2,68,000
FDG హోల్ బాడీ PET-CT 11,500 10,000
మెదడు/గుండె FDG PET-CT 11,500 10,000
గాలియం-68 PET-CT 11,500 10,000
సవరించిన కేంద్ర ప్రభుత్వ ఆరోగ్య పథకం రేట్ల జాబితాను ఆరోగ్య, కుటుంబ సంక్షేమ మంత్రిత్వ శాఖ అక్టోబర్ 2025లో విడుదల చేసింది. ఇది అక్టోబర్ 13, 2025 నుండి అమలులోకి వచ్చింది. ఈ జాబితాలో చికిత్సలు, శస్త్రచికిత్సలు, రోగ నిర్ధారణ పరీక్షలు, ఐసియు, ఔట్ పేషెంట్ విభాగం (OPD), డేకేర్ విధానాలు, ఇతర వైద్య సేవల కోసం సవరించిన ప్యాకేజీ రేట్లు ఉన్నాయి. ఈ కొత్త విధానం ఆసుపత్రి యొక్క NABH అక్రిడిటేషన్, నగర వర్గం (టైర్-I, టైర్-II, టైర్-III), వార్డు వర్గం ఆధారంగా వేర్వేరు ప్యాకేజీ రేట్లను నిర్ణయిస్తుంది.
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