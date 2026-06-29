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CGHS Rates List : ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు బిగ్ అప్‌డేట్.. ట్రీట్‌మెంట్లు, టెస్టుల కొత్త రేట్ల లిస్ట్ ఇదే.. ఏ వ్యాధికి ఎంత వస్తుందో చూడండి..!!

CGHS Rates List: ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు కేంద్ర ఆరోగ్య మంత్రిత్వ శాఖ కీలక సమాచారం అందించింది. కేంద్ర ప్రభుత్వ ఆరోగ్య పథకం సీజీహెచ్ఎస్ రేట్ల జాబితాను కేంద్ర ఆరోగ్య మంత్రిత్వ శాఖ ఎప్పటికప్పుడు విడుదల చేస్తుంది. తాజాగా ఈ స్కీమ్ కు సంబంధించిన జాబితాతోపాటు ఏ వ్యాధికి ఎంత కవరేజీ వర్తిస్తుందనేది పూర్తి సమాచారం అందించింది.

Written ByBhoomi
Published: Jun 29, 2026, 07:45 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 07:45 PM IST
CGHS Rates List : ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు బిగ్ అప్‌డేట్.. ట్రీట్‌మెంట్లు, టెస్టుల కొత్త రేట్ల లిస్ట్ ఇదే.. ఏ వ్యాధికి ఎంత వస్తుందో చూడండి..!!
Image Credit: AISource: Bureau

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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