/రణరంగంగా సెక్రటేరియట్..ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ పోరుతో ఉద్రిక్తత..!!

Chalo Secretariat: రాష్ట్రంలో పెండింగ్లో ఉన్న ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్లు, స్కాలర్షిప్ బకాయిలను తక్షణమే విడుదల చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ వామపక్ష విద్యార్థి సంఘాలు మంగళవారం చలో సెక్రటేరియట్ వద్ద నిరసన చేపట్టడంతో ఉద్రిక్త పరిస్థితి నెలకొంది. వందలాది మంది విద్యార్థులు, విద్యార్థి నాయకులు సెక్రటేరియట్ వద్ద భారీ సంఖ్యలో గుమిగూడి ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేశారు. ఏఐఎస్ఎఫ్, ఎస్ఎఫ్ఐ, పిడిఎస్యు, ఏఐఎఫ్డిఎస్, ఏఐఎస్బి, ఏఐడిఎస్ఓ, ఏఐపిఎస్యులతో సహా పలు వామపక్ష విద్యార్థి సంఘాలు ఈ నిరసనకు మద్దతు తెలిపాయి. విద్యార్థుల నిరసనల కారణంగా సెక్రటేరియట్ పరిసర ప్రాంతాల్లో ఉద్రిక్తతలు పెరగడంతో భారీ సంఖ్యలో పోలీసులను మోహరించారు. ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్, స్కాలర్షిప్ విడుదల కోసం డిమాండ్ చేశారు.
రాష్ట్రంలో వేలాది మంది విద్యార్థులకు ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్లు, స్కాలర్షిప్ బకాయిలు ఇంకా విడుదల కాలేదని విద్యార్థి సంఘ నాయకులు ఆరోపించారు. దీని ఫలితంగా, పేద, మధ్యతరగతి కుటుంబాలకు చెందిన విద్యార్థులు తమ చదువులను కొనసాగించడంలో తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. పెండింగ్లో ఉన్న బకాయిలను ప్రభుత్వం తక్షణమే విడుదల చేసి విద్యార్థులకు న్యాయం చేయాలని వారు డిమాండ్ చేశారు. ఉన్నత విద్యను అభ్యసిస్తున్న విద్యార్థుల భవిష్యత్తును నిర్లక్ష్యం చేయవద్దని వారు ప్రభుత్వాన్ని హెచ్చరించారు. విద్యార్థుల అరెస్టులపై సంఘాలు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశాయి.
సచివాలయం వైపు శాంతియుతంగా ర్యాలీ చేస్తున్న విద్యార్థి నాయకులను పోలీసులు అడ్డుకుని, బలవంతంగా అరెస్టు చేయడాన్ని విద్యార్థి సంఘాలు తీవ్రంగా ఖండించాయి. తమ సమస్యలను ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకురావడానికి వచ్చిన విద్యార్థులపై పోలీసులు కఠినంగా వ్యవహరించడాన్ని నాయకులు విమర్శించారు. అరెస్టు అయిన విద్యార్థి నాయకులను తక్షణమే విడుదల చేయాలని, బకాయి ఉన్న ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్లు, స్కాలర్షిప్లను ఆలస్యం లేకుండా విడుదల చేయాలని వారు మరోసారి ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేశారు. విద్యార్థుల సమస్యలు పరిష్కారమయ్యే వరకు తమ ఆందోళన కొనసాగుతుందని, అవసరమైతే రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఆందోళనను తీవ్రతరం చేస్తామని విద్యార్థి సంఘాల ప్రతినిధులు స్పష్టం చేశారు.
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