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రణరంగంగా సెక్రటేరియట్..ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ పోరుతో ఉద్రిక్తత..!!

Fee Reimbursement: తెలంగాణ సచివాలయం రణరంగంగా మారింది. రాష్ట్రంలో పెండింగ్ లో ఉన్న ఫీజు రీయింబర్స్ మెంట్, స్కాలర్ షిప్ బకాయిలను వెంటనే విడుదల చేయాలంటూ వామపక్ష విద్యార్థులు చేపట్టిన చలో సెక్రటేరియట్ కార్యక్రమంలో ఉద్రిక్తతలకు దారి తీసింది.

Written ByBhoomi
Published: Jul 14, 2026, 10:34 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 10:34 PM IST
రణరంగంగా సెక్రటేరియట్..ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ పోరుతో ఉద్రిక్తత..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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