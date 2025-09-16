English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Cheapest Flight: బస్సు ధరకే విమాన టికెట్టు..కేవలం 1,299 రూపాయలకే విమానంలో ప్రయాణం!

Indigo Cheap Flights Offer: సెలవుల్లో మీరు ఏ టూర్ అయినా ప్లాన్ చేస్తున్నారా? ఒకవేళ అలాంటి ప్లాన్ ఉంటే బస్సు ధరకే విమానం టికెట్ కొనేందుకు ఉపాయం ఉంది. భారతదేశంలోని ప్రముఖ విమానయాన సంస్థ ఇండిగో వారం రోజుల పాటు 'గ్రాండ్ రన్‌అవే ఫెస్ట్' సేల్‌ను ప్రకటించింది. అతితక్కువ ధరకే విమానయాన టికెట్లు లభించనున్నట్లు తెలిపింది.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Sep 16, 2025, 01:15 PM IST

Cheapest Flight: బస్సు ధరకే విమాన టికెట్టు..కేవలం 1,299 రూపాయలకే విమానంలో ప్రయాణం!

Indigo Cheap Flights Offer: సెలవుల్లో మీరు ఏ టూర్ అయినా ప్లాన్ చేస్తున్నారా? ఒకవేళ అలాంటి ప్లాన్ ఉంటే బస్సు ధరకే విమానం టికెట్ కొనేందుకు ఉపాయం ఉంది. భారతదేశంలోని ప్రముఖ విమానయాన సంస్థ ఇండిగో వారం రోజుల పాటు 'గ్రాండ్ రన్‌అవే ఫెస్ట్' సేల్‌ను ప్రకటించింది. అతితక్కువ ధరకే విమానయాన టికెట్లు లభించనున్నట్లు తెలిపింది. కంపెనీ సేల్ సెప్టెంబర్ 15 నుండి 21 వరకు జరుగుతుంది. ఈ సేల్ 2026 ప్రారంభంలో కస్టమర్లు తమ ప్రయాణాలను ప్లాన్ చేసుకోవడానికి సహాయపడుతుంది. ఈ ఆఫర్ కింద బుక్ చేసుకున్న టిక్కెట్లు జనవరి 7 నుండి మార్చి 31, 2026 వరకు ప్రయాణానికి చెల్లుతాయి.

రూ.1,299 విమాన టిక్కెట్ ధరలు 
'గ్రాండ్ రన్‌అవే ఫెస్ట్' సేల్ కింద వినియోగదారులు రూ.1,299 నుండి ప్రారంభమయ్యే వన్-వే డొమాస్టిక్ ప్రయాణాలకు ఛార్జీలను.. అలానే అంతర్జాతీయ ప్రయాణాలకు రూ.4,599 నుండి ప్రారంభమయ్యే ఛార్జీలను ఆస్వాదించవచ్చు. ఈ ఆఫర్ ఇండిగో వన్-వే బుకింగ్‌లకు మాత్రమే చెల్లుతుంది. రౌండ్-ట్రిప్ బుకింగ్‌లకు వర్తించదు. అలాగే, ఈ ఆఫర్ ఇండిగో నిర్వహించే నాన్-స్టాప్ విమానాలకు మాత్రమే చెల్లుతుంది. ఎంపిక చేసిన దేశీయ మార్గాల్లో స్ట్రెచ్/బిజినెస్ క్లాస్‌కు అన్నీ కలిసిన (వన్-వే) ఛార్జీలు  రూ. 9,999 నుండి ప్రారంభమవుతాయి.

బ్లూచిప్ సభ్యులకు ఆఫర్: 
ఇండిగో ప్లాట్‌ఫామ్ ద్వారా బుక్ చేసుకునే వారికి బ్లూచిప్ సభ్యులకు 10% వరకు అదనపు తగ్గింపులు, లగేజీ, భోజనం, సీటు ఎంపిక వంటి ఆకర్షణీయమైన ఆఫర్‌లతో సహా అదనపు ప్రయోజనాలు లభిస్తాయి.

బుక్ చేసుకోవడం ఎలా?:
ఇండిగో వెబ్‌సైట్ ( www.goindigo.in ), మొబైల్ యాప్, AI- పవర్డ్ అసిస్టెంట్ 6Eskai లేదా ఇండిగో వాట్సాప్ +91 70651 45858 ద్వారా బుకింగ్‌లను సులభంగా చేసుకోవచ్చు.

Cheapest flightFlight PriceIndigo Flight Ticketindigo cheapest priceIndiGo Grand Runway Fest

