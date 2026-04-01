Wholesale Second Hand Market: రేంజ్ రోవర్ రూ.18 లక్షలు.. క్రెటా రూ. 6 లక్షలే. హైదరాబాద్, ఢిల్లీ మార్కెట్‌లో కళ్లు చెదిరే ధరలు..!!

Wholesale Second Hand Market: భారతదేశంలోని కరోల్ బాగ్, హైదరాబాద్ మార్కెట్లు సెకండ్ హ్యాండ్ లగ్జరీ కార్లకు అడ్డాగా మారాయి. ఇక్కడ రూ. 18 లక్షలకే రేంజ్ రోవర్, రూ. 12 లక్షలకే మెర్సిడెస్, రూ. 6.75 లక్షలకే క్రెటా వంటి వాహనాలు లభిస్తున్నాయి. అయితే, తక్కువ ధరకే వస్తున్నాయని తొందరపడకుండా, వాహన పత్రాలు, ఇంజిన్ కండిషన్‌ను క్షుణ్ణంగా తనిఖీ చేసిన తర్వాతే కొనుగోలు చేయాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

Written by - Bhoomi | Last Updated : Apr 1, 2026, 08:28 PM IST

Wholesale Second Hand Market: సాధారణంగా షోరూమ్‌లో లగ్జరీ కార్ల ధరలు ఆకాశాన్ని తాకుతుంటాయి. కానీ సెకండ్ హ్యాండ్ మార్కెట్‌లో ఇవే కార్లు నమ్మశక్యం కాని ధరలకు లభిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా దేశ రాజధాని ఢిల్లీలోని కరోల్ బాగ్ మార్కెట్ సెకండ్ హ్యాండ్ వాహనాలకు కేరాఫ్ అడ్రస్‌గా నిలుస్తోంది. ఇక్కడ లగ్జరీ కార్లు, సూపర్‌బైక్‌లు హోల్‌సేల్ రేట్లకే దొరుకుతుండటంతో దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న కారు ప్రేమికులు ఇక్కడికి క్యూ కడుతున్నారు.

ప్రముఖ ఆటోమొబైల్ వ్లాగర్స్, మార్కెట్ వర్గాల సమాచారం ప్రకారం, కరోల్ బాగ్‌లో కార్ల ధరలు ఇలా ఉన్నాయి:

మెర్సిడెస్ CLA (Mercedes CLA): దీని ధర సుమారు రూ. 12 లక్షల (₹1.2 మిలియన్లు) నుంచే ప్రారంభమవుతోంది.

రేంజ్ రోవర్ ఎవోక్ (Range Rover Evoque): కేవలం రూ. 18 లక్షలకే (₹1.8 మిలియన్లు) ఈ లగ్జరీ ఎస్‌యూవీని సొంతం చేసుకోవచ్చు.

జాగ్వార్ F-పేస్ (Jaguar F-Pace): దీని ధర దాదాపు రూ. 23 లక్షల వరకు పలుకుతోంది.

ఫోర్డ్ ఎండీవర్ (Ford Endeavour): ఆఫ్‌రోడ్ ప్రియుల ఫేవరెట్ అయిన ఈ కారు రూ. 18 లక్షల నుంచి లభిస్తోంది.

హ్యుందాయ్ క్రెటా (Hyundai Creta): పాపులర్ ఎస్‌యూవీ క్రెటా ఇక్కడ కేవలం రూ. 6.75 లక్షల నుంచే అందుబాటులో ఉంది.

ఢిల్లీలో కేవలం కరోల్ బాగ్ మాత్రమే కాకుండా సరోజినీ నగర్, లజపత్ నగర్, వికాస్‌పురి,  మోతీ నగర్ వంటి ప్రాంతాలు కూడా సెకండ్ హ్యాండ్ కార్లకు ప్రధాన హబ్‌లుగా ఉన్నాయి.

హైదరాబాద్ మార్కెట్‌లోనూ సందడి!
కేవలం ఢిల్లీలోనే కాదు, మన హైదరాబాద్‌లో కూడా సెకండ్ హ్యాండ్ కార్ల మార్కెట్ భారీగా విస్తరించింది. నగరంలోని బంజారాహిల్స్, జూబ్లీహిల్స్ పరిసరాల్లో లగ్జరీ కార్ల రీసేల్ షోరూమ్‌లు ఎక్కువగా ఉన్నాయి. అలాగే కూకట్‌పల్లి, ఎల్బీనగర్,  ఉప్పల్ ప్రాంతాల్లోని మల్టీ-బ్రాండ్ యూజ్డ్ కార్ స్టోర్లలో క్రెటా, ఫార్చ్యూనర్ వంటి వాహనాలు రీజనబుల్ ధరలకే లభిస్తున్నాయి. ఢిల్లీతో పోలిస్తే ఇక్కడ ధరలు కొంచెం అటు ఇటుగా ఉన్నప్పటికీ, లోకల్ రిజిస్ట్రేషన్ (TS/AP) ఉండటం వల్ల రీ-రిజిస్ట్రేషన్ తలనొప్పులు ఉండవు.

సెకండ్ హ్యాండ్ కారు కొనే ముందు ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి!
తక్కువ ధరకు వస్తుంది కదా అని తొందరపడి కారు కొంటే భవిష్యత్తులో ఇబ్బందులు పడే అవకాశం ఉంది. అందుకే కొనుగోలు చేసే ముందు ఈ క్రింది విషయాలను గుర్తుంచుకోండి:

డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్: వాహనానికి సంబంధించిన ఆర్‌సి (RC), ఇన్సూరెన్స్,  పొల్యూషన్ సర్టిఫికేట్‌లను క్షుణ్ణంగా తనిఖీ చేయండి. ఆర్‌సి బదిలీలో ఎటువంటి చట్టపరమైన చిక్కులు లేకుండా చూసుకోవాలి.

మెకానికల్ చెకప్: కారు ఇంజిన్ కండిషన్, యాక్సిడెంట్ హిస్టరీ, కిలోమీటర్ల రీడింగ్‌ను నమ్మకమైన మెకానిక్‌తో చూపించడం మంచిది.

సర్వీస్ రికార్డ్స్: కారుకు కంపెనీ సర్వీస్ సెంటర్‌లో రెగ్యులర్ సర్వీసింగ్ జరిగిందో లేదో రికార్డుల ద్వారా తెలుసుకోండి.

టెస్ట్ డ్రైవ్: కారును కనీసం 5-10 కిలోమీటర్లు నడిపి చూడండి. దీనివల్ల సస్పెన్షన్, గేర్ బాక్స్,  ఏసీ పనితీరుపై అవగాహన వస్తుంది.

తక్కువ ధరలో మంచి కారు దొరకడం అదృష్టమే, కానీ సరైన సమాచారం లేకుండా కొంటే మోసపోయే ప్రమాదం ఉంది. అందుకే పూర్తి వివరాలు తెలుసుకున్నాకే డీల్ కుదుర్చుకోండి.

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

Used Carsluxury carsKarol BaghHyderabad MarketCar Buying tips

