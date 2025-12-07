Cheapest Grocery Online India: నిత్యావసర సరుకుల కోసం డీమార్ట్ చాలా ఫేమస్ అయ్యింది. అయితే డీమార్ట్ కంటే చాలా చీప్ గా ఈ దుకాణంలో దొరుకుతాయి. అమెజాన్, ఫ్లిప్కార్ట్ వంటి వెబ్సైట్లలో 80% వరకు డిస్కౌంట్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. అదెలాగో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
నేటి తరంలో ఆన్లైన్ షాపింగ్ అంటే చాలా క్రేజ్ ఏర్పడింది. గాడ్జెట్స్ దగ్గర నుంచి దుస్తుల వరకు ప్రతిదానికీ ఆన్లైన్లో ఆర్డర్ చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు ఆన్లైన్ షాపింగ్లోనూ నిత్యవసర వస్తువులను విక్రయిస్తున్నాయి అమెజాన్, ఫ్లిప్కార్ట్ సంస్థలు. దాదాపుగా 50 శాతం నుంచి 80 శాతం తగ్గింపుతో వస్తువులను అమ్ముతున్నాయి. పండుగ సీజన్ అమ్మకాలలో ఈ కంపెనీలు తమ ఉత్పత్తులను ఎలా చౌకగా అమ్ముతాయో మీరు ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా?
బల్క్ బైయింగ్, స్టాక్ క్లియరెన్స్..
ఆన్లైన్ కంపెనీలు డైరెక్ట్ తయారీదారుల నుంచి నేరుగా పెద్ద మొత్తంలో వస్తువులను కొనుగోలు చేయడం ద్వారా అవి తక్కువకు దొరికే అవకాశం ఉంది. దీంతో మధ్యవర్తులు, పంపిణీ దారులు లేకపోవడం వల్ల ఖర్చులు తగ్గుతాయి. అంతేకాకుండా పాత ఉత్పత్తులను వదిలేసి స్టాక్ క్లియరెన్స్ అని పెట్టేసి పాత స్టాక్ ను తక్కువ ధరలకు అమ్మేస్తారు.
తక్కువ నిర్వహణ ఖర్చులు..
ఆన్లైన్ షాపింగ్ సైట్ ద్వారా వస్తువులను అమ్మడం ద్వారా నిర్వహణ ఖర్చు తగ్గుతుంది. ఆఫ్లైన్ దుకాణాలు స్టోర్ అద్దె, సిబ్బంది జీతాలు, విద్యుత్ బిల్లులు వంటి అనేక ఖర్చులను భరించాల్సి ఉంటుంది. అదే సమయంలో, ఆన్లైన్ కంపెనీలు తమ గిడ్డంగులు, పంపిణీ నెట్వర్క్లను మాత్రమే నిర్వహించాలి. ఈ విధంగా వారి నిర్వహణ ఖర్చును తగ్గించుకుంటారు.
స్మార్ట్ మార్కెటింగ్ వ్యూహం..
కస్టమర్లు డిస్కౌంట్లకు ఇవ్వడం ద్వారా ఎక్కువగా ఆకర్షితులవుతారని అందరికీ తెలిసిన విషయమే. అందువల్ల వారికి సంబంధించిన వెబ్సైట్, యాప్కు పాపులర్ కోసం భారీ డిస్కౌంట్స్ అందుబాటులోకి తీసుకొస్తారు. ఒకవేళ సేల్ జరుగుతున్నప్పుడు చౌకైన వస్తువులే కాకుండా అనేక రకాలైన వస్తువులు ద్వారా ఆన్లైన్ వెబ్సైట్లు లాభం పొందుతున్నాయి.
దీపావళి, దసరా వంటి పండుగల సమయంలో అమెజాన్, ఫ్లిప్కార్ట్ సైట్లు నిర్వహించే షాపింగ్ సేల్స్ ద్వారా ప్రజలు పెద్ద సంఖ్యలో షాపింగ్ చేస్తారు. పండుగల సమయంలో ఆన్లైన్ షాపింగ్ సంస్థలు ఈ విషయాన్ని క్యాష్ చేసుకుంటున్నాయి. ప్రజల్లో లేని పోని భయాన్ని పెట్టి ఆ సేల్స్లోనే షాపింగ్ చేసే విధంగా ప్రేరేపిస్తాయి. ఈ క్రమంలో డీమార్ట్తో పోలిస్తే ఆన్లైన్ షాపింగ్ సైట్లలో రూ.100 కంటే తక్కువ ధరకు లభించేందుకు వీలు ఉంటుంది.
