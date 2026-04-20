Cheapest 7 Seater Cars In India: మీరు 7-సీటర్ కారు కొనాలని చూస్తున్నారా? అది కూడా అతితక్కువ ధరకే 7-సీటర్ కోసం ప్లాన్ చేస్తున్నారా? అయితే 2026లో అందుబాటులో ఉన్న కొన్ని చీప్ అండ్ బెస్ట్ కార్లు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. ఇవి పెద్ద కుటుంబాలకు సరిపడే విశాలమైన స్థలాన్ని, సౌకర్యాన్ని, ఉపయోగకరమైన ఫీచర్లను అందిస్తాయి. ఈ ఎంపికల జాబితా నిస్సాన్ గ్రావైట్ (Nissan Gravite)తో ప్రారంభమవుతుంది. ఆ తర్వాతి స్థానంలో బలమైన భద్రతా రేటింగ్లను కలిగిన రినాల్డ్ ట్రైబర్ (Renault Triber) నిలుస్తుంది. ఈ విభాగంలో మహేంద్రా కంపెనీకి చెందిన బొలెరో (Mahindra Bolero) బెస్ట్ ఆప్షన్గా ఉంది. ఇక రూ.8.69 లక్షల ధర కలిగిన మహేంద్ర బొలేరో నియో (Bolero Neo) అయితే, మరింత మెరుగైన పవర్ అవుట్పుట్ను అందిస్తుంది.
మార్కెట్లో రూ.10 లక్షల కంటే తక్కువ ధరలో 7-సీటర్ కార్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇవి మరింత సౌకర్యాన్ని, శక్తివంతమైన ఇంజిన్లను, అధునాతన ఫీచర్లను అందిస్తాయి. అత్యంత చౌకైన 7-సీట్ల కార్ల కోసం వెతుకుతున్న వారికోసం ఈ 7-సీట్ల వాహనాలు అత్యంత అనుకూలంగా ఉంటాయి.
1) Nissan Gravite
ఈ లిస్ట్లో మొదటిగా ఉండేది. నిస్సాన్ గ్రావైట్.. ధర రూ. 5.65 లక్షల నుండి రూ. 8.94 లక్షల మధ్య ఎక్స్-షోరూమ్ ధర ఉంటుంది. ఇందులో 8-అంగుళాల టచ్స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్తో అందుబాటులోకి వస్తుంది. అలాగే ఇందులో ఉన్న 1.0-లీటర్ పెట్రోల్ ఇంజిన్ 72 bhp శక్తిని, 90 Nm టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. దీనితో ఇది పెద్ద కుటుంబాలకు అందుబాటులో ఉండే ధరలో బెస్ట్ ఆప్షన్గా నిలిచింది.
2) Renault Triber
చీప్ అండ్ బెస్ట్ 7-సీటర్ కార్లలో రెనాల్ట్ ట్రైబర్ కారు రూ.5.76 లక్షల నుండి రూ.8.6 లక్షల మధ్య ఎక్స్-షోరూమ్ ధరకు లభిస్తుంది. ఇందులో ఉన్న 1.0-లీటర్ పెట్రోల్ ఇంజిన్ 71 bhp శక్తిని, 96 Nm టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. అంతేకాకుండా ఇందులో 8-అంగుళాల టచ్స్క్రీన్, 4 ఎయిర్బ్యాగ్లు ఉన్నాయి. ఇది 4-స్టార్ GNCAP భద్రతా రేటింగ్ను కూడా కలిగి ఉంది.
3) Mahindra Bolero
ఈ జాబితాలో మూడో కారుగా ఉన్న మహేంద్రా బొలేరో.. రూ.7.99 లక్షల నుండి రూ.9.69 లక్షల మధ్య ఎక్స్షోరూమ్ ధరకు లభిస్తుంది. ఇది 1.5-లీటర్ డీజిల్ ఇంజిన్తో నడుస్తుంది. ఈ ఇంజిన్ 75.99 PS శక్తితో పాటు 210 Nm టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఇందులో 7-అంగుళాల టచ్స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్ ఫీచర్ అందుబాటులో ఉంది.
4) Bolero Neo
బొలేరో నియో 7-సీటర్ కారు రూ.8.69 లక్షల నుండి రూ.10.94 లక్షల మధ్య ఎక్స్-షోరూమ్ ధరకు లభిస్తుంది. ఇది సుమారు 100 bhp శక్తిని, 260 Nm టార్క్తో ఉత్పత్తి చేసే 1.5-లీటర్ డీజిల్ ఇంజిన్తో వస్తుంది. దీని ఐరెన్ బాడీ ఎంతో ధృఢంగా, ప్రమాదం తీవ్రతను తట్టుకునే విధంగా బిల్డ్ చేయబడింది.
5) Maruti Suzuki Ertiga
మారుతి సుజుకి ఎర్టిగా కారు ఎక్స్షోరూమ్ ప్రారంభ ధర రూ.8.80 లక్షల నుండి రూ.12.94 లక్షల వరకు ఉంటుంది. ఇది 103 PS శక్తిని ఉత్పత్తి చేసే, స్మార్ట్ హైబ్రిడ్ సాంకేతికత కలిగిన 1.5-లీటర్ పెట్రోల్ ఇంజిన్ను కలిగి ఉంది. ఇందులో 7-అంగుళాల టచ్స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్ కూడా అందుబాటులో ఉంది.
6) Toyota Rumion
టయోటా రుమియన్ ఎక్స్-షోరూమ్ ప్రారంభ ధర రూ.10.51 లక్షల నుండి రూ.13.86 లక్షల మధ్య ఉంటుంది. ఇది 101 bhp శక్తిని, 138 Nm టార్క్ను ఉత్పత్తి చేసే 1.5-లీటర్ పెట్రోల్ ఇంజిన్ను ఉపయోగిస్తుంది. ఇందులో 7 ఇంచెస్ టచ్స్క్రీన్ కూడా అందుబాటులో వస్తుంది.
7) Kia Carens
కియా కారెన్స్ 7-సీటర్ కారు అత్యంత ప్రీమియం ఎంపికగా నిలుస్తుంది. దీని ధర ఎక్స్-షోరూమ్ ప్రారంభ ధర రూ.10.99 లక్షల నుండి రూ.12.77 లక్షల వరకు ఉంటుంది. ఇది పెట్రోల్, డీజిల్ ఇంజిన్ ఎంపికలను అందిస్తుంది. ఇవి గరిష్టంగా 160 PS శక్తిని ఉత్పత్తి చేస్తాయి. పెద్ద కుటుంబాలకు ఈ కారు ఎంతో అనువుగా ఉంటుంది.
(గమనిక: పైన పేర్కొన్న సమాచారం, ధరలు కేవలం వాటి అధికారిక వెబ్సైట్ ద్వారా సంగ్రహించనది. ఈ సమాచారం కేవలం పోలిక కోసం మాత్రమే. భారతదేశంలోని ప్రాంతాల వారీగా వాటి ఎక్స్-షోరూమ్ ధరల్లో మార్పులు ఉండొచ్చు. కాబట్టి, మీ దగ్గర్లోని షోరూమ్కు వెళ్లి అసలైన ధరలను తెలుసుకోగలరు.)
