English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

World Cheapest Petrol Price Country: రూ. 85కే ఫుల్ ట్యాంక్ పెట్రోల్.. ఎక్కడో తెలిస్తే ఇప్పుడే పరుగెత్తుతారు..!

World Cheapest Petrol Price Country: రూ. 8లకే ఫుల్ ట్యాంక్ పెట్రోల్. అవును మీరు విన్నది నిజమే. కానీ ఇండియాలో కాదు. భారత్ లో రూ. 8లకు లీటర్ వాటర్ బాటిల్ వస్తుంది. కానీ లిబియాలో మాత్రం రూ. 8లకు 8 లీటర్ల పెట్రోల్ వస్తుంది. లిబియాలో చమురు నిల్వలు ఉండటమే ఇందుకు కారణం. లిబియాతోపాటు ఇరాన్, వెనిజులా దేశాల్లోనూ పెట్రోల్ ధరలు ఉచితంగానే లభిస్తుందని చెప్పవచ్చు. 

Written by - Bhoomi | Last Updated : Sep 28, 2025, 03:16 PM IST

Trending Photos

DA Hike: రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు గుడ్ న్యూస్.. 2 శాతం డీఏ పెంపు..!!
6
DA
DA Hike: రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు గుడ్ న్యూస్.. 2 శాతం డీఏ పెంపు..!!
AP Gold Mines: ఆంధ్రాలో భారీగా తగ్గనున్న బంగారం ధర..బంగారు గనుల్లో చీప్‌గా కొనేయోచ్చు?
6
AP Gold Mines
AP Gold Mines: ఆంధ్రాలో భారీగా తగ్గనున్న బంగారం ధర..బంగారు గనుల్లో చీప్‌గా కొనేయోచ్చు?
Fake 10 RS Coin: మార్కెట్లో నకిలీ 10 రూపాయల కాయిన్లు..ఆర్‌బీఐ చెప్పిన తేడాలు తెలుసుకోండి!
6
Rs 10 coin
Fake 10 RS Coin: మార్కెట్లో నకిలీ 10 రూపాయల కాయిన్లు..ఆర్‌బీఐ చెప్పిన తేడాలు తెలుసుకోండి!
Mercury And Mars: విజయదశమి రోజే బుధ, కుజ గ్రహాల కలయిక.. ఈ రాశుల వారికి ఉన్నట్టుండి ఆదాయం రెట్టింపు..
5
horoscope
Mercury And Mars: విజయదశమి రోజే బుధ, కుజ గ్రహాల కలయిక.. ఈ రాశుల వారికి ఉన్నట్టుండి ఆదాయం రెట్టింపు..
World Cheapest Petrol Price Country: రూ. 85కే ఫుల్ ట్యాంక్ పెట్రోల్.. ఎక్కడో తెలిస్తే ఇప్పుడే పరుగెత్తుతారు..!

World Cheapest Petrol Price Country: ప్రపంచవ్యాప్తంగా జరుగుతున్న యుద్ధాలు, సుంకాల వివాదాలు, భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతల కారణంగా ముడి చమురు ధరలు ఎప్పటికప్పుడు మారిపోతున్నాయి. ఈ మార్పుల ప్రభావం నేరుగా పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలపై పడుతుంది. ఫలితంగా సాధారణ ప్రజల జేబులపై పెద్ద భారం పడుతోంది. చాలా కాలంగా భారతదేశంలో పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు తగ్గడం లేదు. ఢిల్లీలో లీటరు పెట్రోల్ ధర సుమారు రూ. 94.77 కాగా, డీజిల్ ధర వందకు పైగానే ఉంది. అనేక నగరాల్లో ఇంధన ధరలు పెరుగుతూనే ఉన్నాయి. కానీ ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏమిటంటే, ప్రపంచంలోని కొన్ని దేశాల్లో పెట్రోల్ ధర ఒక నీటి బాటిల్ కంటే కూడా తక్కువగా ఉంది.

Add Zee News as a Preferred Source

భారతదేశంలో ఒక లీటరు వాటర్ బాటిల్ ధర  సుమారు రూ. 15–రూ. 20 ఉంటుంది. అయితే లిబియాలో పెట్రోల్ ధర అంతకంటే తక్కువగా ఉంది. అంటే, మీరు భారత్‌లో 20 రూపాయలకు ఒక వాటర్ బాటిల్ కొంటే.. లిబియాలో అదే డబ్బుతో సుమారు 8 లీటర్ల పెట్రోల్ కొనుగోలు చేయవచ్చు. ఇది విన్న వారెవరైనా ఆశ్చర్యపోవాల్సిందే.

GlobalPetrolPrices.com ప్రకారం, ప్రపంచంలోనే చౌకైన పెట్రోల్ లిబియాలో లభిస్తోంది. అక్కడ ఒక లీటరు ధర కేవలం రూ. 2.43 మాత్రమే. రెండో స్థానంలో ఇరాన్ ఉంది. అక్కడ పెట్రోల్ లీటరు ధర రూ. 2.51. మూడో స్థానంలో వెనిజులా ఉంది. అక్కడ ధర రూ. 3.07గా ఉంది. 

లిబియాకు ఎందుకు ఇంత చౌకగా ఇంధనం అందుబాటులో ఉందనే సందేహం మీలో రావచ్చు. ఆ దేశంలో అపారమైన చమురు నిల్వలు ఉన్నాయి. ఉత్తర ఆఫ్రికా దేశమైన లిబియా, ఉత్తరాన మధ్యధరా సముద్రం, తూర్పున ఈజిప్ట్ సరిహద్దులతో ఉంది. ఈ దేశంలో దాదాపు 48.3 ట్రిలియన్ బ్యారెళ్ల ముడి చమురు నిల్వలు ఉన్నాయి. అందువల్లే ప్రజలకు తక్కువ ధరలో ఇంధనం అందిస్తోంది.

ప్రపంచంలో చౌకగా పెట్రోల్ లభించే టాప్ 10 దేశాలు

లిబియా: ₹2.43/లీటరు

ఇరాన్: ₹2.51/లీటరు

వెనిజులా: ₹3.07/లీటరు

అంగోలా: ₹28.75/లీటరు

కువైట్: ₹30.26/లీటరు

అల్జీరియా: ₹31.26/లీటరు

ఈజిప్టు: ₹34.73/లీటరు

తుర్క్మెనిస్తాన్: ₹37.62/లీటరు

కజకిస్తాన్: ₹39.73/లీటరు

మలేషియా: ₹42.84/లీటరు

Also Read: Post Office Schemes: బెస్ట్ 5 పోస్టాఫీస్ స్కీమ్స్.. ఇందులో పెట్టుబడి పెడితే బ్యాంకుల కంటే అధిక రాబడి.. ఎందులో ఎంత వడ్డీ వస్తుందంటే?  

భారతదేశంలో మాత్రం ప్రజలు ఇంధన ధరలతో ఇబ్బందులు పడుతూనే ఉన్నారు. అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లో ముడి చమురు ధరలు తగ్గినా కూడా, పన్నులు, సుంకాలు కారణంగా వినియోగదారులకు ఉపశమనం లభించడం లేదు. ఇక లిబియా, ఇరాన్, వెనిజులా వంటి దేశాలు మాత్రం అపారమైన సహజ వనరులు, తక్కువ పన్నుల కారణంగా పెట్రోల్‌ను ప్రజలకు దాదాపు ఉచితమేనన్నట్టుగా అందిస్తున్నాయి.

Also Read: Modi Govt: మధ్యతరగతి ప్రజలకు మోదీ సర్కార్ దసరా బహుమతి.. భారీ శుభవార్త చెప్పబోతున్న కేంద్రం..!!   

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

...Read More

Cheapest Petrol PriceWorld Petrol PricesCheapest Petrol In Worldcheapest petrol price in worldHighest Petrol Price In World

Trending News