  • Telugu News
  • బిజినెస్
  • Top 3 Banks: ఎఫ్డీలపై ఎక్కువగా వడ్డీ అందిస్తున్న టాప్ 3 బ్యాంకులు ఇవే.. జాబితాలో ఏ బ్యాంకులు ఉన్నాయంటే..?

Top 3 Banks: ఎఫ్డీలపై ఎక్కువగా వడ్డీ అందిస్తున్న టాప్ 3 బ్యాంకులు ఇవే.. జాబితాలో ఏ బ్యాంకులు ఉన్నాయంటే..?

Top 3 Banks: ఆర్బిఐ రెపో రేట్లు తగ్గించడంతో బ్యాంకులు ఎఫ్‌డీ వడ్డీ రేట్లు తగ్గించాయి. గతంలో 9శాతం ఉన్న రేట్లు ఇప్పుడు 8శాతం లోపే ఉన్నాయి. అయితే ఒక సంవత్సరం ఎఫ్‌డీపై సూర్యోదయ్ బ్యాంక్ 7.4శాతం, జనా బ్యాంక్ 7.25శాతం, ఉజ్జివన్ బ్యాంక్ 7.25శాతం వడ్డీని సాధారణ ఖాతాదారులకు అందిస్తున్నాయి.

Written by - Bhoomi | Last Updated : Nov 24, 2025, 09:38 AM IST

Top 3 Banks: ఎఫ్డీలపై ఎక్కువగా వడ్డీ అందిస్తున్న టాప్ 3 బ్యాంకులు ఇవే.. జాబితాలో ఏ బ్యాంకులు ఉన్నాయంటే..?

Top 3 Banks: రెపో రేటును ఆర్‌బిఐ తగ్గించడంతో దేశంలోని చాలా బ్యాంకులు తమ వడ్డీ విధానాలను సవరించాయి. దీతో లోన్స్‌పై మాత్రమే కాకుండా ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లపై కూడా వడ్డీ రేట్లు తగ్గాయి. ఒకప్పుడు ఎఫ్‌డీలపై 9శాతం వరకు వడ్డీ లభించేది. కానీ ఇప్పుడు సాధారణ ఖాతాదారులకు సంవత్సరం కాలపరిమితి గల ఎఫ్‌డీలపై 8శాతం లోపే వడ్డీ అందుతోంది. సీనియర్ సిటిజన్లు మాత్రమే కొంచెం ఎక్కువ రేటును పొందుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ప్రస్తుతం ఒక సంవత్సరం ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లపై అత్యధిక వడ్డీ రేట్లు అందిస్తున్న స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంకుల గురించి తెలుసుకుందాం. 

సూర్యోదయ్ స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్:
సూర్యోదయ్ బ్యాంక్ సాధారణ ఖాతాదారులకు ఒక సంవత్సరం ఎఫ్‌డీపై 7.4శాతం వడ్డీ అందిస్తోంది. 7 రోజుల నుండి 10 సంవత్సరాల వరకు ఉన్న వివిధ ఎఫ్‌డీలకు సాధారణ ఖాతాదారులకు 4శాతం–8.05శాతం మధ్యలో, సీనియర్ సిటిజన్లకు 4.2శాతం–8.10శాతం మధ్యలో వడ్డీ రేట్లను కల్పిస్తోంది.

జనా స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్:
జనా బ్యాంక్ ఒక సంవత్సరం గడువు ఉన్న ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లకు 7.25శాతం వడ్డీ రేటును అందిస్తోంది. బ్యాంకులో లభ్యమయ్యే ఇతర ఎఫ్‌డీలపై సాధారణ ఖాతాదారులు, సీనియర్ సిటిజన్లు ఇద్దరూ 5.15శాతం–7.50శాతం మధ్య వడ్డీని పొందవచ్చు.

Also Read: Business Ideas: మాజీ మంత్రి ఇలాకాలో పండిస్తున్న ఈ పంటకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా గుర్తింపు.. అసాధ్యాన్ని సుసాధ్యం చేస్తూ లక్షల్లో ఆదాయం పొందుతున్న రైతులు..!! 

ఉజ్జివన్ స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్:
ఉజ్జివన్ బ్యాంక్ కూడా ఒక సంవత్సరం ఎఫ్‌డీపై సాధారణ ఖాతాదారులకు 7.25శాతం వడ్డీని అందిస్తుంది. 7 రోజుల నుండి 10 సంవత్సరాల వరకు ఉన్న ఇతర టెన్యూర్‌లకు సాధారణ కస్టమర్లకు 3.50శాతం–7.45శాతం, సీనియర్ సిటిజన్లకు 4శాతం–8.7శాతం వరకు వడ్డీ రేట్లు ఉన్నాయి.

Also Read:  Top 3 Stocks To Buy: బ్రోకరేజీ సంస్థ మోతీలాల్ ఓస్వాల్ రికమండ్ చేస్తున్న ..ఈ మూడు స్టాక్స్‎లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తే.. రాబడి వరద.. 12 నుంచి 17శాతం లాభాలు పక్కా..!!

Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కేవలం మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. దయచేసి దీన్ని పెట్టుబడి, ఆర్థిక లేదా వ్యాపార సలహాగా భావించవద్దు. గుర్తుంచుకోండి స్టాక్ మార్కెట్లు, మ్యూచువల్ ఫండ్స్, క్రిప్టోకరెన్సీలు, రియల్ ఎస్టేట్, విలువైన లోహాలు వంటి అన్ని రకాల పెట్టుబడులు మార్కెట్ ఆటు పోటులు రిస్కులకు లోబడి ఉంటాయి. దీని అర్థం, మీరు లాభపడవచ్చు లేదా నష్టపోవచ్చు. మీరు తీసుకునే ఎలాంటి పెట్టుబడి నిర్ణయాలు లేదా వ్యాపార కార్యకలాపాల వల్ల కలిగే నష్టాలు లేదా లాభాలకు మా సంస్థ జీ తెలుగు వెబ్ పోర్టల్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ బాధ్యత వహించదు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు, తప్పకుండా ఒక రిజిస్టర్డ్ లేదా సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక నిపుణుడిని సంప్రదించి, వారి సలహా తీసుకోమని పాఠకులకు సిఫార్సు చేస్తున్నాము.

 

