China Donkey Export: చైనా నుంచి వస్తున్న భారీ డిమాండ్ కారణంగా పాకిస్తాన్ లో గాడిదల బిజినెస్ జోరుమీదుంది. గాడిద మాంసం, దాని చర్మంతో తయారు చేసే సాంప్రదాయ ఔషధాల కోసం చైనా నుంచి విపరీతమైన గిరాకీ ఉండంతో పాకిస్తాన్ ఇప్పుడు వాటిని పెద్దెత్తున ఎగుమతి చేస్తోంది. బలూచిస్తాన్ ప్రావిన్స్ లోని గ్వాదర్ సమీపంలో ఏర్పాటు చేసిన ఒక భారీ స్లాటర్ హౌస్ లో రోజూ వందల సంఖ్యలో గాడిదలను వధించి.. వాటి మాంసం, చర్మాలను చైనాకు పంపిస్తున్నారు.
ఈ వధశాలను చైనా కంపెనీ అయిన హాన్గెంగ్ గ్రూప్ నిర్వహిస్తోంది. ప్రస్తుతం ఇది రోజుకు వందలాది గాడిదలను వధిస్తోంది. కానీ రాబోయే కొద్ది నెలల్లో ఈ సామర్థ్యాన్ని రోజుకు 800 గాడిదలకు పెంచాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నట్లు ఆ కంపెనీ చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆండీ లియావో తెలిపారు. ఈ వ్యాపారం రాబోయే ఆరు నెలల్లో ప్రతి నెలా సుమారు 5 మిలియన్ డాలర్లు (సుమారు రూ. 47 కోట్లు), రెండేళ్లలో ప్రతి నెలా 7 మిలియన్ డాలర్లు (సుమారు రూ. 67 కోట్లు) విదేశీ మారక ద్రవ్యాన్ని సంపాదించి పెట్టగలదని ఆయన అంచనా వేశారు.
హాన్గెంగ్ గ్రూప్ ఈ ప్రాజెక్టులో సుమారు 50 మిలియన్ డాలర్లు (సుమారు రూ. 480 కోట్లు) పెట్టుబడి పెట్టింది. దీని ద్వారా 500 స్థానిక ఉద్యోగాలు కల్పించారు. ఇప్పటికే అనేక కంటైనర్ల మాంసం, తోళ్లను ఎగుమతి చేశామని, మొదటి సరుకు జూన్లో చైనాకు చేరుకుందని కంపెనీ తెలిపింది.
ఈ వ్యాపారం ఎందుకు?
మత విశ్వాసాల కారణంగా పాకిస్తాన్లో గాడిద మాంసం తినరు. అయితే, చైనాలోని కొన్ని ప్రాంతాలలో దీనిని ఒక ప్రత్యేక వంటకంగా పరిగణిస్తారు. అంతకంటే ముఖ్యంగా, గాడిద చర్మాన్ని 'ఎజియావో' అనే కొల్లాజెన్ అధికంగా ఉండే జిగురు లాంటి పదార్థాన్ని ఉత్పత్తి చేయడానికి ఉపయోగిస్తారు. దీనిని సాంప్రదాయ చైనీస్ వైద్యంలో రక్త ప్రసరణను మెరుగుపరచడానికి, రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడానికి, నిద్రలేమికి చికిత్స చేయడానికి ఉపయోగిస్తారు. సౌందర్య సాధనాల తయారీలో కూడా దీనికి అధిక డిమాండ్ ఉంది.
చైనాలో ఎజియావో కోసం గాడిదలను విపరీతంగా వధించడం వాటి జనాభాను గణనీయంగా తగ్గించింది. ఫలితంగా, అక్కడి కంపెనీలు పాకిస్తాన్, బ్రెజిల్, ఆస్ట్రేలియా వంటి దేశాల వైపు చూస్తున్నాయి. 2023 యూఎస్ కాంగ్రెషనల్ రీసెర్చ్ సర్వీస్ నివేదిక ప్రకారం, ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఏటా 23 లక్షల నుండి 48 లక్షల గాడిదలను కేవలం వాటి చర్మాల కోసమే చంపుతున్నారు. 2021లో, చైనా ఎజియావో మార్కెట్ విలువ 7.8 బిలియన్ డాలర్లుగా అంచనా వేసింది.
పాకిస్తాన్కు ఒక ఆర్థిక వనరుగా...
పాకిస్తాన్ ఎకనామిక్ సర్వే 2025 ప్రకారం, దేశంలో గాడిదల జనాభా 60 లక్షలకు పైగా ఉంది. ఈ భారీ జనాభాను ఒక ఆర్థిక వనరుగా మార్చాలని పాకిస్తాన్ ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. గ్వాదర్ ఫ్రీ జోన్, అన్ని ఆరోగ్య నిబంధనలకు లోబడి, గాడిద మాంసం, చర్మాల ఎగుమతికి అధికారికంగా అనుమతి ఇచ్చింది. గతంలో చైనాకు పెద్ద మొత్తంలో గాడిదలను సరఫరా చేసిన ఆఫ్రికా దేశాలు, ఇప్పుడు ఈ వ్యాపారాన్ని నియంత్రిస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో, ఈ మార్కెట్లో పాకిస్తాన్ ఒక ముఖ్యమైన పాత్ర పోషించగలదు.
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