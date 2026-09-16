Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /బిజినెస్
  • / పాక్ ఆర్థిక వ్యవస్థకు ఆసరాగా గాడిదలు .. చైనా డిమాండ్‌తో భారీగా ఆదాయం!

పాక్ ఆర్థిక వ్యవస్థకు ఆసరాగా గాడిదలు .. చైనా డిమాండ్‌తో భారీగా ఆదాయం!

China Donkey Export: చైనా నుంచి వస్తున్న భారీ డిమాండ్ కారణంగా పాకిస్తాన్ లో గాడిదల బిజినెస్ జోరుమీదుంది. గాడిద మాంసం, దాని  చర్మంతో తయారు చేసే సాంప్రదాయ ఔషధాల కోసం చైనా నుంచి విపరీతమైన గిరాకీ ఉండంతో పాకిస్తాన్ ఇప్పుడు వాటిని పెద్దెత్తున ఎగుమతి చేస్తోంది. బలూచిస్తాన్ ప్రావిన్స్ లోని గ్వాదర్ సమీపంలో ఏర్పాటు చేసిన ఒక భారీ స్లాటర్ హౌస్ లో రోజూ వందల సంఖ్యలో గాడిదలను వధించి.. వాటి మాంసం, చర్మాలను చైనాకు పంపిస్తున్నారు.

Written ByBhoomi
Published: Sep 16, 2026, 11:44 AM IST|Updated: Sep 16, 2026, 11:44 AM IST
పాక్ ఆర్థిక వ్యవస్థకు ఆసరాగా గాడిదలు .. చైనా డిమాండ్‌తో భారీగా ఆదాయం!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
తెలంగాణ విమోచనంలో సర్ధార్ పటేల్ పాత్ర .. ‘ఆపరేషన్ పోలో’ ప్రాముఖ్యత..
2
3
4
5