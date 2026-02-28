English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • బిజినెస్
  • China Currency Explainer: ప్రపంచ కరెన్సీ మార్కెట్లో ప్రకంపనలు.. చైనా చేసిన పనితో కంగుతిన్న అగ్రరాజ్యం..!!

China Currency Explainer: ప్రపంచ కరెన్సీ మార్కెట్లో ప్రకంపనలు.. చైనా చేసిన పనితో కంగుతిన్న అగ్రరాజ్యం..!!

China Currency Explainer: చైనా కరెన్సీ యువాన్ స్థిరంగా బలంగా మారుతోంది. ఈ మార్కెట్ ర్యాలీ చాలా వేగంగా మారడంతో చైనా కేంద్ర బ్యాంకు జోక్యం చేసుకోవాల్సి వచ్చింది. ఫలితంగా డాలర్ కొనుగోళ్లను సులభం చేస్తూ నియమాలు మార్చింది. అంతేకాదు ప్రపంచ కరెన్సీ మార్కెట్లు మంచి జోష్ లోకి వచ్చాయి. అయితే ఇదొక చైనా సమస్య మాత్రమే కాదు.. అభివ్రుద్ధి చెందుతున్న భారత్ వంటి దేశాలతో సహా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఉన్న కరెన్సీలు, మార్కెట్లకు కూడా దీని ప్రభావం విస్తరించింది.   

Written by - Bhoomi | Last Updated : Feb 28, 2026, 10:27 AM IST

Trending Photos

Gold: మార్కెట్లో బంగ్లాదేశ్ ఫేక్ గోల్డ్ చక్కర్లు.. గుర్తు పట్టడం దేవుడి వల్ల కూడా కాదు..!!
6
Fake gold
Gold: మార్కెట్లో బంగ్లాదేశ్ ఫేక్ గోల్డ్ చక్కర్లు.. గుర్తు పట్టడం దేవుడి వల్ల కూడా కాదు..!!
Tirumala Teppotsavam 2026: సాలకట్ల ఉత్సవం.. తెప్పపై రుక్మిణి సమేత శ్రీకృష్ణస్వామివారి అభయం..!
5
Tirumala Teppotsavam 2026
Tirumala Teppotsavam 2026: సాలకట్ల ఉత్సవం.. తెప్పపై రుక్మిణి సమేత శ్రీకృష్ణస్వామివారి అభయం..!
Gold: ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద కొనుగోలుదారు.. రష్యా బంగారం మాస్టర్‌ ప్లాన్‌తో ప్రపంచదేశాల గుండెల్లో పెరిగిన దడ..!!
5
Gold prices
Gold: ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద కొనుగోలుదారు.. రష్యా బంగారం మాస్టర్‌ ప్లాన్‌తో ప్రపంచదేశాల గుండెల్లో పెరిగిన దడ..!!
Tirumala: కన్నుల పండగగా ప్రారంభమైన సాలకట్ల తెప్పొత్సవాలు... 25 కంపార్ట్ మెంట్స్ ఫుల్.. భక్తులకు టీటీడీ మరో అలర్ట్..
6
tirumala
Tirumala: కన్నుల పండగగా ప్రారంభమైన సాలకట్ల తెప్పొత్సవాలు... 25 కంపార్ట్ మెంట్స్ ఫుల్.. భక్తులకు టీటీడీ మరో అలర్ట్..
China Currency Explainer: ప్రపంచ కరెన్సీ మార్కెట్లో ప్రకంపనలు.. చైనా చేసిన పనితో కంగుతిన్న అగ్రరాజ్యం..!!

China Currency Explainer: చైనా కరెన్సీ యువాన్ గత కొన్ని నెలలుగా గణనీయంగా బలపడుతూ అంతర్జాతీయ ఆర్థిక వర్గాల్లో చర్చకు దారి తీసింది. చైనా రికార్డు స్థాయి వాణిజ్య మిగులు నమోదు చేయడంతో..  ఎగుమతిదారులు భారీగా డాలర్లను మార్కెట్లో విక్రయించారు. డాలర్ల సరఫరా పెరగడంతో యువాన్ సహజంగానే బలపడింది. అయితే ఒక దశలో ఆన్‌షోర్ మార్కెట్‌లో యువాన్ దాదాపు మూడు సంవత్సరాల గరిష్ట స్థాయిని తాకడం గమనార్హం.

Add Zee News as a Preferred Source

అయితే కరెన్సీ బలపడటం అనేది ప్రతి సందర్భంలోనూ ఆర్థిక వ్యవస్థకు లాభదాయకం కాదు. చైనా ఆర్థిక వ్యవస్థ ప్రధానంగా ఎగుమతులపై ఆధారపడుతుంది. యువాన్ విలువ అధికమైతే, అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో చైనా ఉత్పత్తులు ఖరీదైనవిగా మారి పోటీ సామర్థ్యం తగ్గే ప్రమాదం ఉంటుంది. ఈ నేపథ్యంలో People's Bank of China (PBOC) వ్యూహాత్మక నిర్ణయం తీసుకుంది. విదేశీ మారక ద్రవ్య ఫార్వార్డ్ ఒప్పందాలపై అమలులో ఉన్న 20 శాతం రిస్క్ రిజర్వ్ నిబంధనను సున్నాకు తగ్గించింది.

ఈ నిర్ణయం సాంకేతికంగా కనిపించినప్పటికీ.. దాని ప్రభావం విస్తృతంగా ఉంది. ఈ మార్పు వల్ల ఆర్థిక సంస్థలకు డాలర్లు కొనుగోలు చేయడం మరింత సులభమైంది. ఫలితంగా డాలర్‌కు డిమాండ్ పెరిగే అవకాశం ఏర్పడింది. ఈ ప్రకటన వెలువడిన వెంటనే ఆఫ్‌షోర్ యువాన్ స్వల్ప బలహీనతను చవిచూసింది. మార్కెట్ దీనిని స్పష్టమైన సంకేతంగా అర్థం చేసుకుంది. చైనా యువాన్ వేగంగా పెరగడం కంటే స్థిరంగా, నియంత్రితంగా కదలాలని కోరుకుంటోంది.

చైనా తీసుకున్న ఈ చర్య గ్లోబల్ మార్కెట్లపై ప్రభావం చూపింది. చైనా ప్రపంచంలో రెండవ అతిపెద్ద ఆర్థిక వ్యవస్థగా ఉండటంతో.. దాని కరెన్సీ విధానంలో మార్పులు ప్రపంచ ఫారెక్స్ మార్కెట్లలో చురుకుదనాన్ని పెంచాయి. డాలర్ బలపడుతుందనే అంచనాలు పెరిగాయి. డాలర్ బలపడితే భారతదేశం వంటి అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాల కరెన్సీలపై ఒత్తిడి పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది.  విదేశీ పెట్టుబడుల ప్రవాహాలు కూడా మారే అవకాశం ఉంటుంది.

Also Read: Business Ideas: ఈ పంట వేస్తే డబ్బుతో పాటు పుణ్యం కూడా గ్యారెంటీ.. తక్కువ సమయంలోనే బిగ్ రిజల్ట్..!!  

అంతేకాదు.. చైనా లోహాలు, ఇంధన వనరుల అతిపెద్ద వినియోగదారుగా ఉండటంతో కమోడిటీ మార్కెట్లపై కూడా ప్రభావం పడుతుంది. కరెన్సీ మార్పుల కారణంగా ధరల్లో అస్థిరత పెరిగే ఛాన్స్ లేకపోలేదు. పెట్టుబడిదారుల సెంటిమెంట్ కూడా మారుతుంది. ప్రధాన ఆర్థిక వ్యవస్థలు తీసుకునే విధాన నిర్ణయాలు గ్లోబల్ నిధుల దిశను ప్రభావితం చేస్తాయి.

నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం.. ఈ చర్య యువాన్ బలహీనతపై భయం వల్ల తీసుకున్నది కాదు. అతివేగంగా పెరుగుతున్న ర్యాలీని నియంత్రించడానికి, అస్థిరతను తగ్గించడానికి ఇది ఒక సమతుల్య చర్య అని చెబుతున్నారు. చైనా ఇప్పుడు కరెన్సీ స్థిరత్వానికి ప్రాధాన్యం ఇస్తోందని ఇది సూచిస్తోంది. ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థలో చైనా ప్రాధాన్యం దృష్ట్యా, అక్కడి చిన్న మార్పులు కూడా అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో పెద్ద ప్రభావాన్ని చూపుతున్నాయని వెల్లడించారు.

Also Read:  Gold: ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద కొనుగోలుదారు.. రష్యా  బంగారం మాస్టర్‌ ప్లాన్‌తో ప్రపంచదేశాల గుండెల్లో పెరిగిన దడ..!!  

 

 

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి..

About the Author

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

...Read More

China Currency ExplainerChina Currency MasterstrokeYuanus dollarPBOC

Trending News