Currency: చైనా కొట్టే దెబ్బకు అమెరికా అడ్రస్ గల్లంతు ఖాయం.. డాలర్ పై దాడికి డ్రాగన్ కంట్రీ రెడీ..!!

China’s Yuan Climbs Past 7 Per Dollar as PBOC Caves: అగ్రరాజ్యం అమెరికాకు ఈసారి చైనా కొట్టే దెబ్బ మామూలుగా ఉండదు. డాలర్ పై దాడికి డ్రాగన్ కంట్రీ సిద్ధమైనట్లు తెలుస్తోంది. దీనికి బలమైన కారణం కూడా ఉంది.  చైనా యువాన్‌ను డాలర్‌తో పోలిస్తే బలోపేతం చేయడం ద్వారా ప్రపంచ కరెన్సీ మార్కెట్లలో కీలక సంకేతం ఇచ్చింది. ఇది అమెరికా డాలర్ ఆధిపత్యానికి సవాల్‌గా మారుతుండగా..  భారత్ కు ఎగుమతుల్లో అవకాశాలు, దిగుమతుల్లో ఒత్తిడి తీసుకొస్తుంది. యువాన్ కదలికలు ఇక గ్లోబల్ మార్కెట్ల దిశను నిర్ణయించే అవకాశం ఉన్నట్లు బ్లూమ్ బెర్గ్ నివేదిక వెల్లడించింది. 

Written by - Bhoomi | Last Updated : Dec 25, 2025, 09:07 PM IST

China’s Yuan Climbs Past 7 Per Dollar as PBOC Caves: ప్రపంచ ఆర్థిక రంగంలో చైనా మరో కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. చైనా కరెన్సీ యువాన్, అమెరికా డాలర్‌తో పోలిస్తే కీలకమైన 7 స్థాయిని దాటింది. ఇది కేవలం సంఖ్యా మార్పు మాత్రమే కాదు.. అంతర్జాతీయ కరెన్సీ మార్కెట్లలో ఇది ఒక మానసిక పరిమితిగా పరిగణిస్తున్నారు. ఈ స్థాయిని యువాన్ దాటడంతో.. చైనా తన కరెన్సీని బలహీనపరచాలన్న ఉద్దేశం లేదని.. క్రమంగా బలోపేతం చేయాలన్న దిశగా అడుగులు వేస్తోందని స్పష్టమైన సంకేతాలు ఇచ్చింది. బ్లూమ్‌బెర్గ్ నివేదిక ప్రకారం.. ఈ నిర్ణయం చైనా దేశీయ ఆర్థిక వ్యవస్థకే కాకుండా అమెరికా..  ప్రపంచ మార్కెట్లు,  భారత్ పై కూడా ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉంది. 

యువాన్ 7 స్థాయి దాటడం ఎందుకు అంత ముఖ్యమంటే.. గతంలో ఈ స్థాయి కంటే దిగువకు యువాన్ పడినప్పుడు చైనా తన ఎగుమతులను చౌకగా ఉంచేందుకు కరెన్సీని నియంత్రిస్తున్నదన్న భావన ఉండేది. కానీ ఇప్పుడు పరిస్థితి మారుతోంది. పీపుల్స్ బ్యాంక్ ఆఫ్ చైనా రోజువారీ రిఫరెన్స్ రేటును మార్కెట్ అంచనాల కంటే బలంగా నిర్ణయిస్తూ.. యువాన్ మరింత పతనం చెందకుండా కట్టడి చేస్తోంది. దీని అర్థం చైనా మార్కెట్లకు  యువాన్‌ను బలహీనంగా చేయాల్సిన అవసరం లేదు  అనే స్పష్టమైన సందేశాన్ని పంపుతోంది.

ఈ పరిణామం అమెరికాకు బిగ్ షాక్ తగలడం ఖాయమని చెప్పాలి. ఎన్నో ఏళ్లుగా అమెరికా.. చైనా ఉద్దేశపూర్వకంగా యువాన్‌ను బలహీనంగా ఉంచి తమ ఎగుమతులకు లాభం చేకూర్చుకుంటోందని ఆరోపిస్తోంది. కానీ యువాన్ బలపడటం ఆ వాదనను బలహీనపరుస్తోంది. అంతేకాదు..  డాలర్ ఇప్పటికే ఒత్తిడిలో ఉన్న సమయంలో యువాన్ బలపడితే.. ప్రపంచ కరెన్సీ వ్యవస్థలో డాలర్ ఆధిపత్యంపై ప్రశ్నలు తలెత్తుతాయి. ఇది అమెరికా ఆర్థిక విధానాలకు రాజకీయంగా, వ్యూహాత్మకంగా కూడా ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితిని తీసుకువస్తుంది. 

చైనా ఈ నిర్ణయం వెనుక స్పష్టమైన లక్ష్యాలతో ముందుకెళ్తోంది. మొదటగా.. విదేశీ పెట్టుబడిదారుల విశ్వాసాన్ని తిరిగి పొందడం ఒక కారణమైతే.. బలమైన కరెన్సీ ఉంటే పెట్టుబడిదారులు మరింత నమ్మకంతో చైనా మార్కెట్లలోకి వస్తారని చైనా బలంగా నమ్ముతోంది. తన స్టాక్,  బాండ్ మార్కెట్లకు విదేశీ నిధులను ఆకర్షించడం రెండో కారణంగా చెబుతోంది. ఇక మూడవది ప్రపంచవ్యాప్తంగా భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు కొంత సడలుతున్న వేళ..  ఆ అవకాశాన్ని ఆర్థికంగా వినియోగించుకోవాలని భావిస్తోంది. అయితే చైనా యువాన్‌ను పూర్తిగా స్వేచ్ఛగా వదిలేయదు. ఎగుమతులపై ప్రతికూల ప్రభావం పడకుండా ఉండేందుకు, కరెన్సీ బలోపేతాన్ని ఎప్పటికీ నియంత్రితంగా కొనసాగిస్తుంది.

ఈ పరిణామం భారతదేశానికి కూడా చాలా ప్రాధాన్యత కలిగిస్తుందని చెప్పాలి. ఎందుకంటే యువాన్ బలపడితే చైనా ఉత్పత్తులు ఖరీదవుతాయి. ఇది భారత ఎగుమతిదారులకు ప్రపంచ మార్కెట్‌లో పోటీ పడేందుకు మంచి అవకాశాన్ని ఇస్తుంది. మరోవైపు.. చైనా నుంచి దిగుమతులు కొంత ఖరీదయ్యే అవకాశం ఉంది. డాలర్ బలహీనపడితే.. భారత రూపాయి స్థిరంగా ఉండే లేదా కొంత బలపడే అవకాశమూ ఉంది. ఇది విదేశీ పెట్టుబడులకు మద్దతుగా నిలిచే అవకాశం కూడా ఉంటుంది.  చైనాలోకి విదేశీ పెట్టుబడులు పెరిగితే.. అభివృద్ధి చెందుతున్న మార్కెట్లపై సానుకూల భావన ఏర్పడుతుంది. దీని ప్రభావం భారత స్టాక్ మార్కెట్‌పైనా కనిపించే అవకాశం ఉంటుంది. 

అయితే...సామాన్యుడు ఈ పరిణామం నుంచి అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే.. ఇది కేవలం చైనా–అమెరికా మధ్య జరిగే పరిణామం మాత్రమే కాదు... ప్రపంచ కరెన్సీ వ్యవస్థలో చైనా తన స్థానాన్ని బలపరుచుకునే దిశగా వేసిన ఒక కీలక అడుగుగా భావించాలి.  ఈ ధోరణి ఇలాగే కొనసాగితే.. భారతదేశానికి అవకాశాలతోపాటు కొన్ని సవాళ్లు కూడా ఎదురవుతాయి. రాబోయే రోజుల్లో డాలర్ కదలికలు, చైనా కేంద్ర బ్యాంకు తదుపరి చర్యలు, విదేశీ పెట్టుబడుల ప్రవాహం,  రూపాయి స్థిరత్వం ఇవన్నీ కలిపి తీసుకునే నిర్ణయం భారతదేశానికి ఎంత మేరకు ప్రభావం చూపుతుందో నిర్ణయించనున్నాయి.

