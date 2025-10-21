English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • బిజినెస్
  • Fertilizer Prices Hike: రబీ సీజన్‎కు ముందే రైతులకు మరో బిగ్ షాక్.. భారీగా పెరగనున్న యూరియా, డీఏపీ ధరలు.. !!

Fertilizer Prices Hike: రబీ సీజన్‎కు ముందే రైతులకు మరో బిగ్ షాక్.. భారీగా పెరగనున్న యూరియా, డీఏపీ ధరలు.. !!

China Urea Export Ban: నిన్న.. మొన్నటి వరకు సరిపడా యూరియా లేక రైతులు రోడ్డెక్కారు. పంటకు అందాల్సిన సమయంలో యూరియా అందకపోవడంతో రైతులు కన్నెర్ర చేశారు. ఇప్పుడు రబీ పంటకు ముందే రైతులకు మరో బిగ్ షాక్ తగలనుంది. తాజాగా యూరియాతో సహా కొన్ని ఎరువుల ఎగుమతిని చైనా నిషేధించింది. దీని వలన భారత్ లో  ధరలు 10 నుండి 15 శాతం పెరిగే అవకాశం ఉంది. రబీ సీజన్‌లో రైతులకు ఎరువుల  సరఫరా సవాలుగా మారనుంది. 

Written by - Bhoomi | Last Updated : Oct 21, 2025, 05:39 PM IST

Fertilizer Prices Hike: రబీ సీజన్‎కు ముందే రైతులకు మరో బిగ్ షాక్.. భారీగా పెరగనున్న యూరియా, డీఏపీ ధరలు.. !!

China Urea Export Ban:  భారతదేశ రైతులకు మరోసారి ఎరువుల సంక్షోభం ఎదురయ్యే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. ఇటీవల చైనా యూరియాతో పాటు పలు ముఖ్యమైన ఎరువుల ఎగుమతిని అక్టోబర్ 15 నుండి పూర్తిగా నిషేధించింది. ఈ నిర్ణయం భారతదేశం సహా ప్రపంచవ్యాప్తంగా వ్యవసాయ రంగంపై ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉంది. యూరియా, DAP, TMAP,  AdBlue వంటి ఎరువులు భారత వ్యవసాయ వ్యవస్థలో కీలకమైన పాత్ర పోషిస్తున్నాయి. ప్రస్తుతం దేశం ఈ ఎరువులలో సుమారు 95 శాతం దిగుమతులపై ఆధారపడుతోంది. అందులో పెద్ద భాగం చైనా నుంచే వస్తుంది. చైనా ఎగుమతులను నిలిపివేయడంతో సరఫరా అంతరాయం ఏర్పడి ధరలు పెరగడం అనివార్యమవుతోంది.

Add Zee News as a Preferred Source

ఎరువుల పరిశ్రమల సంఘం (SFIA) అధ్యక్షుడు రాజీబ్ చక్రవర్తి తెలిపిన వివరాల ప్రకారం..  చైనా నిర్ణయం కనీసం ఐదు నుండి ఆరు నెలలపాటు కొనసాగవచ్చని అంచనా వేశారు. దీని ఫలితంగా భారత మార్కెట్‌లో ఎరువుల ధరలు 10 నుండి 15 శాతం వరకు పెరిగే అవకాశం ఉందని ఆయన చెప్పారు. భారతదేశం ప్రతి సంవత్సరం సుమారు 2.5 లక్షల టన్నుల ప్రత్యేక ఎరువులను వినియోగిస్తుంది. వీటిలో సుమారు 60 నుండి 65 శాతం రబీ సీజన్‌లో వాడుతున్నారు. అక్టోబర్ నుండి మార్చి వరకు సాగు సీజన్‌ అయిన రబీ కాలంలో ఎరువుల డిమాండ్ అత్యధికంగా ఉంటుంది. ఈ సమయంలో ధరలు పెరగడం రైతులకు అదనపు భారంగా మారే అవకాశం ఉంది.

అయితే.. ప్రస్తుత సీజన్‌కు అవసరమైన ఎరువుల సరఫరా తాత్కాలికంగా సురక్షితంగా ఉందని పరిశ్రమ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. వ్యాపారులు ముందుగానే కొన్ని నెలల నిల్వలను విదేశీ మార్కెట్ల ద్వారా సిద్ధం చేసుకున్నారు. అయినప్పటికీ, ధరల పెరుగుదల రైతులపై ప్రభావం చూపే అవకాశముంది. ఎరువుల ధరలు పెరిగితే.. ఉత్పత్తి వ్యయాలు పెరుగుతాయి, పంటల లాభదాయకత తగ్గుతుంది. చిన్న,  మధ్య తరహా రైతులు ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఎక్కువగా ఇబ్బంది పడతారు.

Also Read: Railway Stocks 2025: భవిష్యత్ అంతా రైల్వే స్టాక్స్‎దే.. లక్షను కోట్లుగా మార్చే టాప్ స్టాక్స్ ఇవే..!!  

చైనా నిషేధం 2026 మార్చి తర్వాత కూడా కొనసాగితే పరిస్థితి మరింత ఆందోళనకరంగా మారవచ్చని రాజీబ్ చక్రవర్తి హెచ్చరించారు. భారతదేశం ప్రస్తుతం దక్షిణాఫ్రికా, చిలీ, క్రొయేషియా వంటి దేశాల నుంచి ప్రత్యామ్నాయ సరఫరా మార్గాలను పరిశీలిస్తోంది. కానీ వీటి ఉత్పత్తి పరిమితంగా ఉండటంతో పూర్తి అవసరాలను తీర్చడం కష్టమే అని చెబుతున్నారు. మరోవైపు, ఈ ఏడాది నీటి లభ్యత మెరుగ్గా ఉండడం వల్ల రబీ సీజన్ కొంత పొడిగించే అవకాశం ఉంది. దీని వలన ఎరువుల డిమాండ్ మరింత పెరుగుతుంది.

ఈ పరిస్థితుల్లో ఎరువుల సరఫరా నిరాటంకంగా కొనసాగించేందుకు ప్రభుత్వం ముందస్తు చర్యలు చేపడుతోంది. అవసరమైతే ఇతర దేశాలతో తక్షణ ఒప్పందాలు కుదుర్చుకోవడం, నిల్వలను వినియోగించడం, సబ్సిడీ విధానంలో మార్పులు చేయడం వంటి చర్యలు చేపట్టే అవకాశం ఉంది. అయినప్పటికీ, రైతులు ప్రస్తుతం రబీ పంటల విత్తన దశలో ఉన్నందున ధరల పెరుగుదల వారి ఆర్థిక పరిస్థితిపై తీవ్ర ప్రభావం చూపవచ్చు.

మొత్తానికి..  చైనా ఎరువుల ఎగుమతి నిషేధం భారత వ్యవసాయ రంగానికి సీరియస్ సవాలుగా మారుతోంది. సరఫరాలో అంతరాయం, పెరుగుతున్న ధరలు, రబీ సీజన్‌లో పెరిగిన డిమాండ్ ఇవన్నీ కూడా  రైతులపై ఒత్తిడిని మరింత పెంచుతున్నాయి. ప్రభుత్వం సమయానికి సరైన చర్యలు తీసుకుంటే ఈ ప్రభావాన్ని తగ్గించవచ్చు.  కానీ ప్రస్తుత పరిస్థితి రైతులకు మరోసారి పరీక్ష సమానమే అని చెబుతున్నారు.

 

About the Author

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

...Read More

China Fertilizer BanUrea ExportIndia Fertilizer Prices

