China Naked Officials Model News: దేశ భద్రత, అవినీతి నిర్మూలన అనేది ప్రతి దేశానికి ఎంత ప్రాధాన్యం ఉన్న అంశాలు అయితే వీటిని కట్టడి చేయడం ఎలా అనే అంశంపై ప్రస్తుతం దేశంలో చర్చ నడుస్తోంది. అయితే ఈ సందర్భంగా ప్రజాధనం పక్కదారి పట్టకుండా, పాలనలో పారదర్శకత పెంచేందుకు చైనా అవలంబిస్తున్న ఒక ప్రత్యేక విధానం ఇప్పుడు దేశ వ్యాప్తంగా ఒక చర్చకు తెరలేపుతోంది. అదే నేకెడ్ అఫీషియల్స్ విధానం. చైనాలో అమల్లో ఉన్న ఈ విధానం మన దేశానికి అవసరమా ? కాదా.. దీనివల్ల కలిగే పరిణామాలు ఏంటో ఇప్పుడు పరిశీలిద్దాం.
నేకెడ్ అఫీషియల్స్ అంటే ఏంటి...?
చైనా పాలనా వ్యవస్థలో 'నేకెడ్ అఫీషియల్స్' అనే పదం ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తారు. ప్రభుత్వంలో లేదా అధికార కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలో కీలక పదవుల్లో ఉన్నవారు, తమ జీవిత భాగస్వామిని లేదా పిల్లలను విదేశాలకు పంపించి అక్కడే శాశ్వతంగా స్థిరపడేలా చేసే అధికారులను చైనా ప్రభుత్వం "నేకెడ్ అఫీషియల్స్" అని పిలుస్తుంటారు. కుటుంబం, ఆస్తులు విదేశాల్లో ఉండటం వల్ల, వీరు అవినీతికి పాల్పడి ఆ సొమ్మును సులభంగా దేశం దాటించే అవకాశం ఉందని చైనా ప్రభుత్వం నమ్ముతుంది. అంతేకాదు అలాంటి అధికారులు విదేశీ శక్తుల ప్రభావానికి లోనయ్యే ప్రమాదం కూడా ఉంటుంది. అలాంటి వారిని చైనా ప్రభుత్వం కీలకమైన పదవుల నుంచి తప్పిస్తుంది. అంతేకాదు వారి పదోన్నతులపై కఠిన ఆంక్షలు విధిస్తుంది.
భారత్లో కూడా ఈ విధానం అవసరమా..?
మన దేశంలోనూ మంత్రులు, ఎంపీలు, ఐఏఎస్, ఐపీఎస్ వంటి సీనియర్ సివిల్ సర్వెంట్ల కుటుంబ సభ్యులు విదేశాల్లో విద్యాభ్యాసం చేయడం, ఉద్యోగాలు చేయడం లేదా వ్యాపారాలు చేయడం సర్వసాధారణం. ఈ నేపథ్యంలో జాతీయ భద్రత దృష్ట్యా చైనా తరహాలో మన దగ్గర కూడా ఒక పటిష్టమైన 'డిస్ క్లోజర్' (వివరాల వెల్లడి) వ్యవస్థ అవసరమా అనే వాదన మేధావి వర్గాల్లో వినిపిస్తోంది.
ఒకవేళ ఈ తరహా నేక్డ్ అఫీషియల్స్ చట్టం వస్తే ప్రజాప్రతినిధులు, ఉన్నతాధికారుల కుటుంబ సభ్యుల విదేశీ పౌరసత్వం లేదా శాశ్వత నివాస వివరాలు వెల్లడించాల్సి ఉంటుంది. దీంతో పాటు విదేశాల్లో వారికీ ఉన్న స్థిరాస్తులు, బ్యాంకు ఖాతాల పూర్తి సమాచారం తెలియజేయాల్సి ఉంటుంది. అలాగే విదేశాల్లో నివసిస్తున్న దగ్గరి కుటుంబ సభ్యుల వివరాలు సైతం డిస్ క్లోజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది.
ఈ విధానం తీసుకురావాలన్న డిమాండ్ పెరుగుతున్నప్పటికీ, మరో వైపు దీనిపై అపోహలు కూడా పెరుగుతున్నాయి. నిజానికి ఈ చట్ట అసలు ఉద్దేశం అధికారులను లేదా నేతలను అనుమానించడం కాదని. పిల్లలు విదేశాల్లో ఉన్నత విద్య చదవడం, ఉద్యోగాలు చేయడం అనేది నేరమేమీ కాదంటూ మేధావి వర్గాలు చెబుతున్నాయి. అయితే కుటుంబ సభ్యులు విదేశాల్లో ఉన్న ప్రతి అధికారీ అవినీతిపరుడు అని ముద్ర వేయడం సరికాదనే వాదన కూడా వినిపిస్తోంది.
ఈ విధానం ముఖ్య ఉద్దేశ్యం గురించి తెలసుకుంటే జవాబుదారీతనం పెరుగుతుంది. అలాగే వ్యవస్థపై ప్రజలకు నమ్మకం కలుగుతుంది. అలాగే కీలక విధానపరమైన నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు విదేశీ ప్రభావం పడకుండా చేయవచ్చు. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ, హోంమంత్రి అమిత్ షా, ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీ వంటి అగ్రశ్రేణి నాయకుల కుటుంబాలు భారత్లోనే నివసిస్తున్నాయి. అయితే ఈ చర్చ కేవలం కొందరు వ్యక్తుల చుట్టూ తిరిగేది కాదు, మొత్తం పాలనా వ్యవస్థకు సంబంధించినది. ఒకవేళ భవిష్యత్తులో మన దేశం ఇలాంటి 'పారదర్శక రిజిస్టర్' విధానాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకుంటే, దానిని అధికార, ప్రతిపక్ష పార్టీలనే తేడా లేకుండా అందరికీ సమానంగా వర్తింప చేయాలని మేధావి వర్గాలు చెబుతున్నాయి. అవినీతి రహిత, పారదర్శక సమాజ నిర్మాణానికి ఇదొక బలమైన అడుగు అవుతుందని ప్రజాస్వామ్య వాదులు చెబుతున్నారు.
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