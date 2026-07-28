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ఏంటీ నేకెడ్ ఆఫీషియల్స్ మోడల్? చైనా సక్సెస్ ఫార్ములాపై భారత్‌లో ఆసక్తికర చర్చ..!!

China Naked Officials Model News:   దేశ భద్రత, అవినీతి నిర్మూలన అనేది ప్రతి దేశానికి ఎంత ప్రాధాన్యం ఉన్న అంశాలు అయితే వీటిని కట్టడి చేయడం ఎలా అనే అంశంపై ప్రస్తుతం దేశంలో చర్చ నడుస్తోంది. అయితే ఈ సందర్భంగా ప్రజాధనం పక్కదారి పట్టకుండా, పాలనలో పారదర్శకత పెంచేందుకు చైనా అవలంబిస్తున్న ఒక ప్రత్యేక విధానం ఇప్పుడు దేశ వ్యాప్తంగా ఒక చర్చకు తెరలేపుతోంది. అదే నేకెడ్ అఫీషియల్స్ విధానం. చైనాలో అమల్లో ఉన్న ఈ విధానం మన దేశానికి అవసరమా ? కాదా.. దీనివల్ల కలిగే పరిణామాలు ఏంటో ఇప్పుడు పరిశీలిద్దాం.

Written ByBhoomi
Published: Jul 28, 2026, 03:17 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 03:17 PM IST
ఏంటీ నేకెడ్ ఆఫీషియల్స్ మోడల్? చైనా సక్సెస్ ఫార్ములాపై భారత్‌లో ఆసక్తికర చర్చ..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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ఏంటీ నేకెడ్ ఆఫీషియల్స్ మోడల్? చైనా సక్సెస్ ఫార్ములాపై భారత్‌లో ఆసక్తికర చర్చ..!!
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