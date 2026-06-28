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CIBIL Score: CIBIL స్కోర్ 730 కంటే తక్కువ ఉందా? అయితే మీకు లోన్ రానట్లే.. ఆర్‌బీఐ కొత్త రూల్స్ ఇవే..!!

CIBIL Score: లోన్ ఏదైనా సరే సులభంగా పొందాలంటే సిబిల్ స్కోర్ ఎక్కువగా ఉండాలి. తక్కువ సిబిల్ స్కోర్ ఉంటే హోంలోన్, కారు లోన్ పొందలేరు. ఏప్రిల్ 1, 2027 నుంచి ఆర్బిఐ కొత్త ఈసీఎల్ ఫ్రేమ్ వర్క్ ను అమలు చేస్తోంది. ఇది లోన్ రూల్స్ ను మరింత కఠినతరం చేస్తుంది. రిజర్వ్ బ్యాంక్ ప్లాన్ ఏంటో పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.

Written ByBhoomi
Published: Jun 28, 2026, 06:14 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 06:14 PM IST
CIBIL Score: CIBIL స్కోర్ 730 కంటే తక్కువ ఉందా? అయితే మీకు లోన్ రానట్లే.. ఆర్‌బీఐ కొత్త రూల్స్ ఇవే..!!
Image Credit: googleSource: Bureau

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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CIBIL స్కోర్ 730 కంటే తక్కువ ఉందా? అయితే మీకు లోన్ రానట్లే.. ఆర్‌బీఐ కొత్త రూల్స్
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