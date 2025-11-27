CIBIL Score: క్రెడిట్ స్కోర్ వివరాలపై RBI సంచలన నిర్ణయం.. ఎప్పటి నుంచి అమలు అంటే..?

CIBIL Score: దేశంలో క్రెడిట్ వ్యవస్థను మరింత బలపరిచేందుకు రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (RBI) నవంబర్ 26న కొత్త ముసాయిదా మార్గదర్శకాలను ప్రకటించింది. ఈ మార్గదర్శకాలు ఏప్రిల్ 1, 2026 నుంచి అమల్లోకి వస్తాయి. ఈ కొత్త మార్పుల ప్రకారం.. ఇప్పుడు మీ క్రెడిట్ స్కోరు త్వరగా అప్డేట్ అవుతుంది. ఇప్పటికే, క్రెడిట్ స్కోర్లు 15 రోజుల్లో ఒకసారి మాత్రమే అప్డేట్ అవుతుంటే.. కొత్త మార్గదర్శకాల్లో ప్రతి 7 రోజులకు ఒకసారి క్రెడిట్ స్కోర్లు అప్ డేట్ అవుతుంటాయి. క్రెడిట్ ఇన్ఫర్మేషన్ కంపెనీలు (CICs) ప్రతి నెల 7, 14, 21, 28 తేదీలలో, అలాగే నెల చివరి రోజున డేటాను అప్ డేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. బ్యాంకులు ప్రతి నెల 3వ తేదీ నాటికి డేటాను CICs కు సమర్పిస్తాయి.
కొత్త మార్పులు ఇవే:
*ఖాతా ప్రారంభం లేదా ముగింపు, క్రెడిట్ స్కోర్ని ప్రభావితం చేసే ఇతర మార్పులు, రుణ స్థితిలో మార్పులు ఈ అన్ని వివరాలు CICs కు నాలుగు ప్రత్యేక తేదీలలో పంపిస్తాయి.
*బ్యాంకులు రుణాలు లేదా క్రెడిట్ కార్డ్ మూసివేతలను అదే రోజున CIBIL కు నివేదించాలి. గతంలో ఈ ప్రక్రియకు వారాలు లేదా నెలలు పట్టేవి, కాబట్టి కస్టమర్లు రుణం పొందడంలో ఇబ్బందులు ఎదుర్కుంటారు.
*బ్యాంకులు లేదా NBFCలు కస్టమర్ అనుమతి లేకుండా క్రెడిట్ నివేదికలను యాక్సెస్ చేయలేరు. దీని వల్ల CIBIL స్కోర్లు తగ్గకుండా, వ్యక్తుల క్రెడిట్ ప్రొఫైల్ సేఫ్ గా ఉంటుంది.
*సరిగ్గా సమర్పించని నివేదికలకు, ఆలస్యమైన దిద్దుబాట్లకు లేదా అనధికార క్రెడిట్ తనిఖీలకు భారీ జరిమానాలు విధిస్తాయి. ఇది బ్యాంకులు డేటాను ఖచ్చితంగా, తాజా గా ఉంచేలా చేస్తుంది.తద్వారా కస్టమర్లు తమ క్రెడిట్ స్కోరు వేగంగా మెరుగుపరచుకోవచ్చు.
*బ్యాంకులు కొత్త క్రెడిట్ నివేదికలను పొందడం ద్వారా రిస్క్ను అంచనా వేయడం, రుణాల వడ్డీ రేటు, మొత్తం, కాలపరిమితి వంటి అంశాలను ఖచ్చితంగా నిర్ణయించడం సులభం అవుతుంది.
Also Read: Money Invest Schemes: ఉద్యోగంలో చేరిన వెంటనే నెలకు రూ. 5వేలు ఈ స్కీముల్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తే.. మీ చేతికి రూ. 2.50 కోట్లు.. ఎలాగో తెలుసా?
క్రెడిట్ స్కోరు అంటే ఏమిటి?
క్రెడిట్ స్కోరు అనేది ఒక వ్యక్తి క్రెడిట్ రికార్డును ప్రతిబింబించే సంఖ్య. దీని ద్వారా రుణ ఖాతాలు (క్రెడిట్ కార్డులు, రుణాలు), దివాలా, ఆలస్య చెల్లింపులు వంటి వివరాలు తెలుసుకోవచ్చు. మీరు ఎప్పుడు లోన్ లేదా క్రెడిట్ కార్డ్ కోసం దరఖాస్తు చేసుకున్నారో, ఏ బ్యాంకులు లేదా ఫైనాన్స్ సంస్థల నుండి రుణం పొందారో, EMIలు లేదా బిల్లులను సమయానికి చెల్లించారా అనే వివరాలు క్రెడిట్ నివేదికలో ఉంటాయి. అదనంగా, ఎవరు మీ క్రెడిట్ నివేదికను తనిఖీ చేశారో కూడా ఈ నివేదికలో చూపిస్తుంది.
భారతదేశంలో లైసెన్స్ పొందిన క్రెడిట్ ఇన్ఫర్మేషన్ కంపెనీలు (CICs) మాత్రమే క్రెడిట్ నివేదికలను జారీ చేస్తాయి.
Also Read: Money Saving Tips: నెలకు రూ. 21వేలు జీతం వచ్చినా సరే.. ఏడాదికి 70వేలు పొదుపు చేస్తే.. లక్షాధికారి కాదు.. కోటీశ్వరులు అవ్వచ్చు..!!
క్రెడిట్ స్కోరు ఏ అంశాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది?
*ఒక వ్యక్తి క్రెడిట్ స్కోరు ప్రధానంగా క్రింది అంశాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది:
*చెల్లింపు చరిత్ర (30%): మీరు రుణాలను సకాలంలో తిరిగి చెల్లిస్తున్నారా అనే అంశం.
*రుణ స్థితి (25%): సెక్యూర్డ్ లేదా అన్సెక్యూర్డ్ రుణాలు ఉన్నాయా.
*క్రెడిట్ ఎక్స్పోజర్ (25%): మీరు ఇప్పటివరకు పొందిన మొత్తం రుణాలు.
*క్రెడిట్ వినియోగ నిష్పత్తి (20%): క్రెడిట్ కార్డులు, రుణాల వినియోగ స్థాయి.
*క్రెడిట్ స్కోరు 300 నుంచి 900 మధ్య ఉంటుంది. సాధారణంగా 550–700 స్కోరు మంచి, 700–900 స్కోరు చాలా మంచి స్కోర్గా పరిగణిస్తుంది.
CIBIL స్కోరు తనిఖీ చేయడం ఎలా?
CIBIL స్కోరు అధికారిక వెబ్సైట్ www.cibil.com ద్వారా ఉచితంగా తనిఖీ చేయవచ్చు, కానీ ఇది సంవత్సరానికి ఒకసారి మాత్రమే అందుబాటులో ఉంటుంది. ఒక సంవత్సరం లోపు ఎక్కువసార్లు తనిఖీ చేయాలంటే రూ. 550 నెలవారీ సబ్స్క్రిప్షన్ ప్లాన్లో సభ్యత్వం పొందాలి. అలాగే, అనేక బ్యాంకింగ్ సర్వీస్ అగ్రిగేటర్లు కూడా CIBIL స్కోరు తనిఖీ సేవలను అందిస్తారు. ఇలాంటివి సమగ్రంగా పరిశీలిస్తే, కొత్త మార్పులు కస్టమర్లకు తక్షణమే తాజా క్రెడిట్ సమాచారం అందించడానికి, బ్యాంకులకు రిస్క్ను మరింత ఖచ్చితంగా అంచనా వేయడానికి ఉపయోగపడతాయి.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.