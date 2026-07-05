/భూమిపై మోస్ట్ మిస్టీరియస్ ప్లేస్..సూర్యుడికి అత్యంత దగ్గరగా ఉండే ప్రాంతం.. అక్కడి వారి జీవితం ఎలా ఉంటుందో తెలుసా?

Mount Chimborazo: భూమిపై సూర్యునికి, అంతరిక్షానికి అత్యంత సమీపంలో ఉన్న ప్రదేశం ఏదో మీకు తెలుసా? అందరికి మొదట గుర్తుకు వచ్చేది ఎవరెస్ట్ శిఖరం. కానీ మీరు పప్పులో కాలు వేసినట్లే. ఎందుకంటే ఎవరెస్టు కంటే ఆకాశాన్ని దగ్గరగా చూసే ప్రాంతం ఒకటి ఉంది. భౌగోళిక, శాస్త్రీయ ద్రుక్కోణం నుంచి చూస్తే భూమిపై అంతరిక్షంలోకి అత్యంత దూరంగా విస్తరించిన ఉన్న ప్రదేశం దక్షిణ అమెరికాలోని ఈక్వెడార్ లో ఉన్న చింబోరాజో పర్వతం.
ఎవరెస్ట్ సముద్ర మట్టానికి కంటే అత్యంత ఎత్తైన ప్రదేశంఇ ఇది.. కానీ మన భూమి భూమధ్యరేఖకు సమీపంలో మధ్యలో కొద్దిగా ఉబ్బి ఉంటుంది. ఈ ఉబ్బుపై ఉన్న చింబొరాజో శిఖరం, భూమి కేంద్రం నుండి కొలిచినప్పుడు అంతరిక్షానికి అత్యంత సమీపంగా ఉంటుంది. చల్లని.. గాలిలేని ఈ పర్వత వాలులపై ఒక యావత్ ప్రపంచం కొలువై ఉంది.
చింబొరాజో శిఖరం :
చింబొరాజో శిఖరం సముద్ర మట్టానికి 6,268 మీటర్ల ఎత్తులో ఉంది. ఇది పర్వతానికి దూరంగా లేనప్పటికీ, ప్రమాదకరమైన హిమానీనదాలకు కూడా దూరంగా లేదు. కానీ దాని దిగువన, 3,500 నుండి 4,200 మీటర్ల ఎత్తులో, విశాలమైన గడ్డి మైదానాలు ఉన్నాయి. ఈ చల్లని ప్రాంతం, క్వెచువా.. పురుహా ఆదివాసీ వర్గాలకు చెందిన కొన్ని వేల మంది ప్రజలు నివసించే చిన్న గ్రామాలకు నిలయం. శతాబ్దాల క్రితం వీరి పూర్వీకులు ఈ కఠినమైన పర్వతాన్ని తమ నివాసంగా ఎంచుకున్నారు. ఆ సంప్రదాయాన్ని ఇప్పటికీ వీరు కొనసాగిస్తున్నారు.
ప్రకృతి తమకు అందించిన ప్రసాదం:
ఒకవేళ మనం అంత ఎత్తుకు వెళితే.. శ్వాస తీసుకోవడం కష్టమవుతుంది. ఎందుకంటే అక్కడ ఆక్సిజన్ లెవల్స్ జీరోకి చేరుతాయి. అలాంటి వాతావరణంలోకి వెళ్తే మన తలలు పగిలిపోతాయి. కళ్లు గిర్రున తిరుగతాయి. అక్కడ నివసించే ప్రజలకు ఇదంతా సర్వసాధారణం. అక్కడ నివసించే ప్రజలు మాత్రం ప్రకృతి తమకు అందించిన ప్రసాదం అని చెబుతారు. తరతరాలుగా ఇక్కడ నివసించడం వల్ల, వారి శరీరాలు ఈ తక్కువ ఆక్సిజన్ వాతావరణానికి అలవాటుపడ్డాయి. ఇక్కడ రాత్రులు అత్యంత చల్లగా.. ఉష్ణోగ్రత తరచుగా సున్నా కంటే తక్కువకు పడిపోతుంది. చల్లని, వణుకు పుట్టించే గాలులు నిరంతరం వీస్తూ ఉంటాయి.
రాత్రిపూట నిప్పు కొలిమిలా వేడి:
ఈ గాలులు, చలి నుండి తమను తాము రక్షించుకోవడానికి, ప్రజలు చోజాలు అని పిలిచే మందపాటి మట్టి గోడల ఇళ్లను నిర్మించుకుంటారు. ఈ ఇళ్ల పైకప్పులపై ఎండిన గడ్డిని మందంగా పరుస్తారు. ఇది పగటిపూట సూర్యరశ్మిని గ్రహించి, రాత్రిపూట కొలిమిలా వేడిగా ఉంటుంది. ప్రజలు వేడి మూలికా టీలతో పాటు, బంగాళా దుంపలు, జున్ను, అవకాడోలతో చేసిన సూప్లను కూడా తాగుతారు. వారి ఆహారంలో మాంసం ఒక ముఖ్యమైన భాగం. వారి జీవనోపాధి వ్యవసాయం కంటే పశుపోషణపై ఎక్కువగా ఆధారపడి ఉంటుంది.
అత్యంత నమ్మకమైన తోడు లామాలు:
ఈ ప్రాంతం లామాలు, అల్పాకాలు, విక్యూనాల వంటి ఉన్నిని ఇచ్చే జంతువులకు నిలయం. వాటి ఉన్నిని సాంప్రదాయ మందపాటి దుస్తులు, పొంచోలను తయారు చేయడానికి ఉపయోగిస్తారు. ఇవి వారిని గడ్డకట్టే చలి నుండి కాపాడతాయి. పురుషుల సాంప్రదాయ దుస్తులను పొంచో అంటారు. మహిళలు పొడవాటి ఉన్ని స్కర్టులు.. శాలువాలు ధరిస్తారు. వారి దుస్తువులు ఎక్కువగా ఎరుపు, నీలం, ఆకుపచ్చ రంగులు బూడిదరంగులో మంచుతో నిండిన ప్రకృతి దృశ్యంలో ప్రత్యేకంగా కనిపిస్తాయి. నిటారుగా ఉండే వాలు ప్రదేశాలలో వస్తువులను మోసుకెళ్లడానికి లామాలు వారికి అత్యంత నమ్మకమైన తోడుగా ఉంటాయి.
చింబొరాజో ఆశీర్వాదం తీసుకున్నాకే పనులు షురూ:
చింబొరాజో ప్రజలు ఈ పర్వతాన్ని కేవలం రాళ్ళు, మంచుతో కూడినదిగా మాత్రమే భావించరు. అది తమ రక్షకుడని నమ్ముతూ, దానిని తండ్రి చింబొరాజో అని పిలుస్తారు. పర్వతం ఆగ్రహం వలనే తుఫానులు వస్తాయని వారు నమ్ముతారు.అందుకే వ్యవసాయం లేదా మరేదైనా శుభకార్యం చేసే ముందు ఆ పర్వతానికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించి ఆశీర్వాదం తీసుకున్న తర్వాతే పనులు మొదలు పెట్టడం అక్కడి ప్రజల నమ్మకం.
హీలెరోస్..పోరాటం, దృఢ సంకల్పం కథ:
ఈ పర్వతంతో ముడిపడి ఉన్న పురాతనమైన.. విశిష్టమైన సంప్రదాయం ఉంది. అదే హీలెరోస్. హీలెరోస్ అంటే మంచును సేకరించేవారు. శతాబ్దాలుగా, ఇక్కడి ప్రజలు పర్వతం మీదున్న ప్రమాదకరమైన హిమానీనదాల వద్దకు ప్రయాణించి.. పెద్ద పెద్ద మంచు దిమ్మలను కోసి, వాటిని గడ్డిలో చుట్టి, కింద ఉన్న పట్టణాలలో అమ్మేవారు. ఆధునిక యుగంలో ఈ సంప్రదాయం చాలా వరకు కనుమరుగైంది. కానీ మంచుతో ఆ పర్వత ప్రాంత ప్రజలకున్న సంబంధం వారి పోరాటం, దృఢ సంకల్పం కథను చెబుతుంది.
ప్రపంచపు పైకప్పు మారుతోంది:
నేడు సూర్యునికి అత్యంత సమీపంలో ఉన్న ఈ ప్రాంతానికి మార్పు గాలులు వీచాయి. గ్లోబల్ వార్మింగ్ కారణంగా చింబొరాజోలోని హిమానీనదాలు వేగంగా కరిగిపోతున్నాయి. ఇది భవిష్యత్తులో ఈ నివాస ప్రాంతాలకు తీవ్రమైన నీటి సంక్షోభాన్ని కలిగించవచ్చు. మెరుగైన భవిష్యత్తు కోసం చాలా మంది యువకులు నగరాలకు వలస వెళ్తున్నారు. మరోవైపు, పర్వతంపైనే ఉండిపోయిన వారు సామూహిక పర్యాటకాన్ని స్వీకరించారు. వారు ఇప్పుడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ట్రెక్కర్లు, పర్వతారోహకులకు గైడ్లుగా పనిచేస్తున్నారు. మహిళలు తాము చేతితో అల్లిన ఉన్ని దుస్తులను పర్యాటకులకు అమ్మి జీవనోపాధి పొందుతున్నారు.
సౌకర్యాలు ఎంత పరిమితంగా ఉన్నా..ఎంత కఠిన పరిస్థితులు ఉన్నా.. దృఢ సంకల్పం ఉంటే సూర్యుని అత్యంత కఠినమైన వైఖరిని కూడా తమ పొరుగువాడిగా మార్చుకోవచ్చని చింబొరాజోలోని ఈ నివాసులు మనకు నేర్పుతున్నారు. భూమిపై ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికీ సూర్యునికి అత్యంత సమీప పొరుగువాడు అని పిలిచే గౌరవం అంత ఈజీగా లభించదు కదా.
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