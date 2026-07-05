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భూమిపై మోస్ట్ మిస్టీరియస్ ప్లేస్..సూర్యుడికి అత్యంత దగ్గరగా ఉండే ప్రాంతం.. అక్కడి వారి జీవితం ఎలా ఉంటుందో తెలుసా?

Mount Chimborazo: ఆకాశం మీద నడుస్తూ.. చేతిలో మేఘాలు పట్టుకుంటే ఎలా ఉంటుంది? ఊహించుకునేందుకు బాగుంటుంది.. కానీ నిజజీవితంలో ఎలా సాధ్యమవుతుందనే కదా మీ డౌట్? ఆ కోరికను నిజం చేసుకోవచ్చు. ఎలా ఉంటే చింబోరాజో పర్వతానికి వెళ్తే.. మేఘాలను చేతితో పట్టుకోవచ్చు. అక్కడ ఉదయాన్నే మైనస్ డిగ్రీల చలిలో..సూర్యుడి దగ్గరగా నివసిస్తున్న ఆ గ్రామం గురించి.. ఆ గ్రామ ప్రజల గురించి.. వారి జీవన విధానం గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByBhoomi
Published: Jul 05, 2026, 01:36 PM IST|Updated: Jul 05, 2026, 01:36 PM IST
భూమిపై మోస్ట్ మిస్టీరియస్ ప్లేస్..సూర్యుడికి అత్యంత దగ్గరగా ఉండే ప్రాంతం.. అక్కడి వారి జీవితం ఎలా ఉంటుందో తెలుసా?
Image Credit: googleSource: Bureau

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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భూమిపై మోస్ట్ మిస్టీరియస్ ప్లేస్..సూర్యుడికి అత్యంత దగ్గరగా ఉండే ప్రాంతం.. అక్కడి వారి జీవితం ఎలా ఉంటుందో తెలుసా?
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