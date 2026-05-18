/CNG Car Conversion Cost: పెట్రోల్ కారును CNG ఫిట్ చేయాలంటే ఎంత ఖర్చు అవుతుంది? ఇది లాభమా..నష్టమా!

CNG Car Conversion Kit Cost: పశ్చిమాసియాలో యుద్ధ ప్రభావం ఇప్పుడు భారతదేశంలోనూ కనిపిస్తోంది. ఇటీవలే పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు ఇప్పుడు నిరంతరం పెరుగుతున్న క్రమంలో వాహనదారులు తక్కువ ధర గల ప్రత్యామ్నాయ ఇంధనాల వైపు మళ్లుతున్నారు. భారతదేశంలో పెట్రోల్ కార్లను CNG (కంప్రెస్డ్ నేచురల్ గ్యాస్)గా మార్చే ట్రెండ్ వేగంగా పెరుగుతోంది. తక్కువ ఇంధన ఖర్చు, మంచి మైలేజ్ కారణంగా.. చాలా మంది CNG కిట్లను తమ కార్లకు ఏర్పాటు చేసుకుంటున్నారు.
నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం.. సాధారణ పెట్రోల్ కారుకు CNG కిట్ను అమర్చడానికి సుమారు రూ.35,000 నుండి రూ.80,000 వరకు ఖర్చు అవుతుంది. కిట్ నాణ్యత, కారు మోడల్, కంపెనీని బట్టి ధర మారుతుంది. ప్రభుత్వ ఆమోదం పొందిన కిట్లను మాత్రమే ఉపయోగించాలని రవాణా శాఖ సూచించింది.
CNG వాహనాల ప్రధాన ప్రయోజనం తక్కువ ఇంధన ఖర్చులు కావడం గమనార్హం. పెట్రోల్ CNG చాలా చౌకగా ఉండటం వల్ల కిలోమీటరుకు అయ్యే ఖర్చు తగ్గుతుంది. అదనంగా CNG వాడకం పర్యావరణానికి అనుకూలమైనది. అంతే కాకుండా కార్బన్ ఉద్గారాలను తగ్గిస్తుంది. ఇది పర్యావరణ కాలుష్యాన్ని నియంత్రించడంలో కూడా సహకరిస్తుంది.
అయితే CNG కిట్ను ఇన్స్టాల్ చేసేటప్పుడు కొన్ని ముఖ్యమైన నియమాలను పాటించాల్సిన అవసరం ఉంది. ఈ కిట్ను ప్రభుత్వ ఆమోదం పొందిన సర్వీస్ సెంటర్లో మాత్రమే ఇన్స్టాల్ చేయించుకోవాలి. ఆ తర్వాత.. వాహనం RC బుక్లో CNG వివరాలను అప్డేట్ చేయడం తప్పనిసరిగా ఉంది. ఈ నియమాలను ఉల్లంఘిస్తే జరిమానా విధించే అవకాశం ఉందని అధికారులు చెబుతున్నారు.
ఆటోమోటివ్ నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం.. ప్రతిరోజూ కారు లేదా ఇతర వాహనాలు ఎక్కువగా వినియోగించే వారికి CNG ఒక మంచి ఎంపిక కావచ్చు. అయితే, బూట్ స్పేస్ తగ్గడం, కొన్ని సార్లు పవర్ తక్కువగా ఉండటం చిన్న సమస్యలే అయినా మైలేజీ పరంగా కారు యజమానులు ఆర్థికంగా తక్కువ ఖర్చు అవుతుంది. అయితే పెరుగుతున్న ఇంధన ధరల నేపథ్యంలో రాబోయే రోజుల్లో CNG కార్లకు డిమాండ్ మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందని మార్కెట్ విశ్లేషకులు అంటున్నారు.
(గమనిక: పైన పేర్కొన్న సమాచారం కేవలం కొన్ని నివేదికల ఆధారంగా రూపొందించింది. దీన్ని పాటించే ముందు సంబంధిత నిపుణుడ్ని సంప్రదించడం మేలు. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరిచడం లేదు.)
