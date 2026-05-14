CNG Price Hike: ముంబైతోపాటు పరిసర ప్రాంతాల్లో ప్రయాణం ఇప్పుడు మరింత కాస్లీగా మారింది. మహానగర్ గ్యాస్ లిమిటెడ్ సీఎన్జీ ధరను కిలోకు రూ. 2పెంచింది. ఈ ధరలు మే 14వ తేదీ అర్థరాత్రి నుంచి అమల్లోకి వచ్చాయి. ముంబై మెట్రోపాలిటన్ రీజియన్ లో కొత్త సీఎన్జీ ధర కిలోకు రూ. 84కు చేరుకుంది. ఇంతకుముందు, సీఎన్జీ కిలోకు రూ. 82కు లభించేది.
పశ్చిమాసిలో పెరుగుతున్న ఉద్రిక్తతలు, పెరుగుతున్న ముడి చమురు ధరలు, బలహీనపడుతున్న రూపాయి కారణంగా గ్యాస్ కొనుగోలు వ్యయం గణనీయంగా పెరిగిందని కంపెనీ పేర్కొంది. ఈ కారణంగానే ధరలను పెంచాలని నిర్ణయించినట్లు తెలిపింది. ఇరాన్తో ఇటీవలి ఉద్రిక్తతలు అంతర్జాతీయ ఇంధన మార్కెట్లో అస్థిరతను పెంచి, భారతదేశం వంటి దేశాలపై ప్రభావం చూపుతున్నాయి. ఈ పెరుగుదల లక్షలాది ముంబై ప్రయాణికులపై నేరుగా ప్రభావం చూపుతుంది. నగరంలో అధిక సంఖ్యలో ఆటోలు, టాక్సీలు, బస్సులు, ప్రైవేట్ వాహనాలు సీఎన్జీతో నడుస్తాయి. ముంబై ప్రాంతంలో 12 లక్షలకు పైగా వాహనాలు సీఎన్జీని ఉపయోగిస్తున్నాయి. ఇందులో సుమారు 47 లక్షల ఆటో రిక్షాలు, 16 లక్షల టాక్సీలు, 5 లక్షలకు పైగా ప్రైవేట్ కార్లు ఉన్నాయి.
పెరిగిన సీఎన్జీ ధరల వల్ల తమ నిర్వహణ ఖర్చులు పెరుగుతాయని ఆటో, టాక్సీ యూనియన్లు పేర్కొన్నాయి. కిలోమీటరుకు అయ్యే ఖర్చు మరింత పెరుగుతుందని ఆటో డ్రైవర్లు చెబుతున్నారు. దీంతో ఛార్జీల పెంపునకు డిమాండ్లు వెల్లువెత్తాయి. ఆటో యూనియన్లు కనీసం 1 రూపాయి ఛార్జీలు పెంచాలని డిమాండ్ చేస్తామని సూచించగా, టాక్సీ యూనియన్లు 2 రూపాయల వరకు ఛార్జీలు పెంచడానికి సిద్ధమవుతున్నాయి. సీఎన్జీ ధరల పెరుగుదల ప్రజా రవాణాపై కూడా ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉంది.
ఎన్ఎంఎమ్టి, ఎంఎస్ఆర్టిసి, ఇతర రవాణా సంస్థలకు చెందిన వేలాది బస్సులు సీఎన్జీతో నడుస్తాయి. ఫలితంగా, రాబోయే రోజుల్లో బస్సు నిర్వహణ ఖర్చులు కూడా పెరిగే అవకాశం ఉంది. అయితే, పైప్డ్ నేచురల్ గ్యాస్ ధరలో ఎలాంటి మార్పు లేకపోవడం ఊరట కలిగించే విషయం. దీనివల్ల ముంబై, దాని పరిసర ప్రాంతాల్లో వంట కోసం పైపుల ద్వారా వచ్చే గ్యాస్ను ఉపయోగించే సుమారు 31 లక్షల కుటుంబాలకు ఉపశమనం లభిస్తుంది. ధరలు పెరిగినప్పటికీ, పెట్రోల్ డీజిల్తో పోలిస్తే సీఎన్జీ చౌకైన ప్రత్యామ్నాయంగానే ఉంటుందని ఎంజీఎల్ పేర్కొంది.
ప్రస్తుత ధరల వద్ద కూడా సీఎన్జీ, పెట్రోల్ కంటే సుమారు 44శాతం డీజిల్ కంటే సుమారు 7శాతం చౌకగా ఉంది. మరింత పెరుగుదల ప్రమాదం: ప్రపంచ ముడి చమురు సంక్షోభం కారణంగా, పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు కూడా త్వరలో పెరగవచ్చని చమురు పరిశ్రమ నిపుణులు అంటున్నారు. ముంబై రవాణాలో అధిక భాగం సీఎన్జీపై ఆధారపడి ఉంది. ఇది సామాన్యులు, ఆటో-టాక్సీ డ్రైవర్లు, బస్ ఆపరేటర్లపై నేరుగా ప్రభావం చూపుతుంది. అయినప్పటికీ, సీఎన్జీ అత్యంత పర్యావరణ అనుకూలమైన, బడ్జెట్కు అనుకూలమైన ఎంపికగా ఉంటుందని ఎంజీఎల్ హామీ ఇచ్చింది.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి