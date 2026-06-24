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CNG Pump Business: ఒక కిలో CNG అమ్మితే పంప్ ఓనర్‌కు వచ్చే కమిషన్ ఎంత? నెలకు ఎంత లాభం మిగులుతుందో తెలుసా?

CNG Pump Business: పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తతల కారణంగా ప్రపంచం సీఎన్జీతో సహా గ్యాస్ సమస్యలను ఎదుర్కొన్న సంగతి తెలిసిందే. అయితే ఒక సీఎన్జీ పంప్ యజమాని తాను అమ్మిన ప్రతి కిలోగ్రాము సీఎన్జీ గ్యాస్ పై ఎంత కమిషన్ వస్తుందో తెలుసుకుందాం.

Written ByBhoomi
Published: Jun 24, 2026, 08:27 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 08:27 PM IST
CNG Pump Business: ఒక కిలో CNG అమ్మితే పంప్ ఓనర్‌కు వచ్చే కమిషన్ ఎంత? నెలకు ఎంత లాభం మిగులుతుందో తెలుసా?
Image Credit: FILESource: Bureau

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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