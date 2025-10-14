Defence Stock: యూరప్ నుంచి ఆర్డర్..మాంచి దూకుడు మీదున్న ఇండియన్ డిఫెన్స్ స్టాక్.. రూ. లక్షకు రూ. 10లక్షల లాభం..!!

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Cochin Shipyard Limited Stock: కొచ్చిన్ షిప్‌యార్డ్ లిమిటెడ్ ఒక ప్రముఖ యూరోపియన్ కస్టమర్ నుండి రూ.2,000 కోట్లకు పైగా విలువైన ఆర్డర్‌ను అందుకున్నట్లు ప్రకటించింది. ఈ రక్షణ స్టాక్ ఇన్వెస్టర్లకు 1,000 శాతానికి పైగా లాభాలను తెచ్చిపెట్టింది.

Written by - Bhoomi | Last Updated : Oct 14, 2025, 09:14 PM IST

Cochin Shipyard Limited Stock: రక్షణ రంగానికి చెందిన ఓడలు తయారు చేసే ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ అయిన కొచ్చిన్ షిప్ యార్డ్ షేర్లు మంగళవారం పాటిటివ్ గా ట్రేడ్ అయ్యాయి. ట్రేడింగ్ ప్రారంభమైన కొద్దిసేపటికే షేర్ 2శాతం పైగా పెరిగి, ఇంట్రాడేలో రూ. 1,807 గరిష్ట స్థాయిని తాకింది. ఈ పెరుగుదల వెనుక ప్రధాన కారణం.. యూరప్‌లోని ఒక ప్రముఖ కస్టమర్ నుండి కంపెనీకి వచ్చిన భారీ ఆర్డర్‌నే అని చెప్పాలి.

కంపెనీ తెలిపిన తాజా ప్రకటన ప్రకారం.. సుమారు రూ. 2,000 కోట్లకు పైగా విలువైన ఆర్డర్ పొందినట్లు వెల్లడించింది. ఈ ఆర్డర్‌ను  మెగా ఆర్డర్ గా పరిగణిస్తున్న కొచ్చిన్ షిప్‌యార్డ్, మొత్తం ఆరు చిన్న కంటైనర్ నౌకలను (container ships) నిర్మించనున్నట్లు వెల్లడించింది. ప్రతి నౌక 1,700 TEUలు (Twenty-foot Equivalent Units) మోయగల సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంటుంది. ఇవి పర్యావరణహితమైన ద్రవీకృత సహజ వాయువు (LNG) ఆధారిత ఇంధనంతో నడిచే ఆధునిక నౌకలు కావడం విశేషం.

సంస్థ వివరాల ప్రకారం.. అక్టోబర్ 14న  Letter of Intent (LOI)పై సంతకం పూర్తయింది. ప్రస్తుతం సాంకేతిక, వాణిజ్య అంశాలపై చర్చలు జరుగుతుండగా, త్వరలోనే అధికారిక ఒప్పందంపై సంతకాలు జరగనున్నాయి. కొచ్చిన్ షిప్‌యార్డ్ తెలిపిన ప్రకారం, ప్రస్తుతం సంస్థకు ఉన్న మొత్తం ఆర్డర్ బుక్ రూ. 21,100 కోట్లు. 2025 ఆర్థిక సంవత్సరం మొదటి త్రైమాసికం ముగిసే నాటికి ఇది రూ. 22,500 కోట్లకు చేరనుందని అంచనా. ఇది కంపెనీకి గణనీయమైన వృద్ధి సంకేతంగా భావిస్తున్నారు.

Also Read: Govt Pension Scheme: ఈ ఒక్క పని చేయండి చాలు.. మీ జీవిత భాగస్వామికి ప్రతి నెలా రూ. 5వేలు లభిస్తాయి..!!  

స్టాక్‌లో విదేశీ సంస్థాగత పెట్టుబడిదారులు (FIIలు) కూడా తమ వాటాను పెంచుతున్నారు. ట్రెండ్‌లైన్ డేటా ప్రకారం, 2025 జూన్ త్రైమాసికం నాటికి FIIల వాటా  2.88శాతం నుండి 3.87శాతానికి పెరిగింది. ఇది సంస్థపై అంతర్జాతీయ పెట్టుబడిదారుల నమ్మకం పెరుగుతోందని సూచిస్తోంది. గత ఆరు నెలల్లో కొచ్చిన్ షిప్‌యార్డ్ షేర్ సుమారు 24శాతం లాభం ఇచ్చింది. గత ఏడాది మొత్తంలో పెరుగుదల 10శాతం మాత్రమే ఉన్నప్పటికీ, దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడిదారులకు ఇది బంగారు గనిలా మారింది. గత ఐదేళ్లలో ఈ షేర్ 1000శాతం కంటే ఎక్కువ రాబడి అందించింది.  అంటే రూ. 1 లక్ష పెట్టినవారికి ఇప్పుడు రూ. 10 లక్షలకుపైగా లాభం లభించింది.

ప్రస్తుతం షేర్‌  52 వారాల గరిష్ట స్థాయి రూ. 2,545, కనిష్ట స్థాయి రూ.1,180గా ఉంది. తాజా ఆర్డర్‌లు, పెరుగుతున్న అంతర్జాతీయ డిమాండ్  LNG ఆధారిత టెక్నాలజీ వినియోగం ఇవన్నీ కలిపి కొచ్చిన్ షిప్‌యార్డ్ స్టాక్‌కి రాబోయే నెలల్లో మరింత వృద్ధి అవకాశాలు ఉన్నాయని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.

Also Read: Stock Market Holiday: దీపావళి నాడు స్టాక్ మార్కెట్ కు సెలవు ఉంటుందా? ముహూర్త ట్రేడింగ్ కోసం పూర్తి షెడ్యూల్ ఇదే..!!  

 

