పేరు 'బొద్దింకల కేఫ్'.. ఇంటీరియర్ చూస్తే రాజభవనమే.. ఎక్కడో తెలుసా?

Cockroach Cafe Nalanda: బీహార్లోని నలంద జిల్లా హిల్సా బైపాస్ సమీపంలో ఇటీవల ప్రారంభమైన ఒక కేఫ్ సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతోంది. సాధారణంగా కేఫ్లకు ఆకర్షణీయమైన పేర్లు పెడతుంటారు. కానీ, ఇక్కడ యజమాని మాత్రం ఏకంగా ‘బొద్దింక కేఫ్’ (Cockroach Cafe) అని పేరు పెట్టి అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచారు. జూలై 27న ప్రారంభమైన ఈ కేఫ్, తన విచిత్రమైన పేరుతోనే నెటిజన్ల దృష్టిని విశేషంగా ఆకర్షిస్తోంది.
పేరు వింత.. లోపల రాజభోగాలు:
పేరు వినగానే చాలామంది కిచెన్లో పురుగులు, బొద్దింకలు ఉంటాయేమోనని సరదాగా భయపడుతున్నారు. కానీ, కేఫ్ లోపలికి అడుగుపెడితే మాత్రం సీన్ పూర్తిగా మారిపోతుంది. లోపలి వాతావరణం ఏదో రాజప్రసాదాన్ని తలపిస్తుంది. కేఫ్ యజమాని ఇంటీరియర్స్, ఫర్నిచర్, అలంకరణలపై భారీగానే ఖర్చు చేశారు. నలుపు రంగు థీమ్తో డిజైన్ చేసిన ఈ కేఫ్లో టిన్ సీలింగ్ నుండి వేలాడే పసుపు రంగు లైట్లు, గోడలకు అలంకరించిన కృత్రిమ తీగలు, రంగురంగుల పువ్వులు కేఫ్కు అద్భుతమైన రాయల్ లుక్ను తెచ్చిపెట్టాయి.
యువతకు హాట్ స్పాట్.. నెటిజన్ల ఫన్నీ కామెంట్లు:
ప్రస్తుతం ఈ కేఫ్ సాయంత్రం వేళల్లో సోషల్ మీడియా రీల్స్ చేసేందుకు, ఫోటోలు దిగేందుకు స్థానిక యువతకు కేరాఫ్ అడ్రస్గా మారింది. ఈ కేఫ్కు సంబంధించిన వీడియోలు చూసిన నెటిజన్లు కామెంట్లలో తమ సృజనాత్మకతను ప్రదర్శిస్తున్నారు. "టీలో ఏమైనా బొద్దింకలు పడేస్తారా?" అని ఒకరు కామెంట్ చేయగా.. "త్వరగా టీ రెడీ చేయండి, నేను అక్కడికే వస్తున్నా" అని మరొకరు సరదాగా స్పందించారు.
మెనూలో ఏమున్నాయి?
వివిధ నివేదికల ప్రకారం.. ప్రస్తుతం ఈ కేఫ్లో పరిమితమైన మెనూ మాత్రమే అందుబాటులో ఉంది. టీ, కాఫీ, మ్యాగీ, శాండ్విచ్లు, కూల్ డ్రింక్స్ ను అందిస్తున్నారు. విచిత్రమైన పేరు కారణంగా కొందరు లోపలికి వెళ్లడానికి వెనకాడినా, కొత్తదనాన్ని కోరుకునే యువకులు మాత్రం ఈ 'బొద్దింక కేఫ్'ను సందర్శించడానికి క్యూ కడుతున్నారు.
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