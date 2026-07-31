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పేరు 'బొద్దింకల కేఫ్'.. ఇంటీరియర్ చూస్తే రాజభవనమే.. ఎక్కడో తెలుసా?

Cockroach Cafe: వార్తల్లో ఏదైనా పదం ట్రెండ్ అయితే చాలు.. దాన్ని క్యాష్ చేసుకోవడంలో డిజిటల్ ప్రపంచం ఎప్పుడూ ముందే ఉంటుంది. ఇటీవల రాజకీయాల్లో 'బొద్దింక' అనే పదం బాగా నానడమే ఆలస్యం, బీహార్‌లోని నలంద జిల్లా హిల్సా బైపాస్ వద్ద ఓ వ్యాపారికి భలే ఆలోచన వచ్చింది. ఏకంగా తన కొత్త కేఫ్‌కు 'బొద్దింక కేఫ్' (Cockroach Cafe) అని బోర్డు తగిలించి అందరి దృష్టినీ ఆకర్షించాడు.

Written ByBhoomi
Published: Jul 31, 2026, 05:18 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 05:18 PM IST
పేరు 'బొద్దింకల కేఫ్'.. ఇంటీరియర్ చూస్తే రాజభవనమే.. ఎక్కడో తెలుసా?
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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పేరు 'బొద్దింకల కేఫ్'.. ఇంటీరియర్ చూస్తే రాజభవనమే.. ఎక్కడో తెలుసా?
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