/ ఆవు పాల కంటే శక్తివంతమైనవా? బొద్దింక పాల వెనుక ఉన్న నిజాలివే..!!

Boddinkapalu: ఆవు పాలు ఆరోగ్యానికి ఎంత మేలు చేస్తాయి. ఇందులో ప్రోటిన్, కాల్షియం, విటమిన్లు, ఖనిజాలు, కార్బొహైడ్రేట్లు వంటి పోషకాలెన్నో ఉంటాయి. సాధారణంగా మనం ఆవు, గేదే, మేక, ఒంటె పాలను ఎక్కువగా వినియోగిస్తుంటాయి. కానీ తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన పరిశోధనల ప్రకారం.. బొద్దింక పాలు కూడా పోషక పరంగా మిగతా పాలకంటే సమ్రుద్ధిగా ఉండే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుందని చెబుతున్నారు శాస్త్రవేత్తలు. బొద్దింక పాలు ఏంటని ఆశ్చర్యపోతున్నారా. అయితే ఈ స్టోరీ చదవండి.
జర్నల్ ఆఫ్ ది ఇంటర్నేషనల్ క్రిస్టలోగ్రాఫిక్ యూనియన్లో ప్రచురించిన ఒక అధ్యయనం ప్రకారం.. బొద్దింక పాలలో 45శాతం ప్రోటీన్, 25శాతం కార్బోహైడ్రేట్లు, 16-22శాతం కొవ్వు, శరీర కణాల పెరుగుదలకు అవసరమైన అమైనో ఆమ్లాలు ఉంటాయని వెల్లడైంది. ఈ పోషక విలువ సాధారణ పాల కంటే చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఈ అధ్యయనం డిప్లోప్టెరా పంక్టాటా అనే ఒక నిర్దిష్ట జాతి బొద్దింకపై దృష్టి సారించింది. బొద్దింకలు సాధారణంగా గుడ్లు పెడతాయి. ఈ జాతి పిల్లలకు జన్మనిస్తుంది. ఈ క్రమంలోనే పిండాల పెరుగుదలకు అవసరమైన పాల వంటి ద్రవాన్ని ఈ బొద్దింకలు ఉత్పత్తి చేస్తాయని శాస్త్రవేత్తలు కనుగొన్నారు.
ఇతర రకాల పాల కంటే బొద్దింక పాలలో ఎక్కువ పోషకాలు ఉంటాయని పరిశోధనలో తేలింది. దీని ప్రత్యేక లక్షణం అధిక సాంద్రతలో ఉండే ప్రోటీన్ స్ఫటికాలు. ప్రోటీన్ – 45శాతం, కార్బోహైడ్రేట్ – 25శాతం అధిక శక్తి ఉత్పత్తి – ఇది తక్కువ పరిమాణంలో శరీరానికి ఎక్కువ శక్తిని అందిస్తుంది. ప్రోటీన్ శాతం – సాధారణ పాల కంటే ఇందులో ఎక్కువ ప్రోటీన్ ఉండటం వల్ల ఇది క్రీడాకారులు, బాడీబిల్డర్లు, పోషకాహార నిపుణులకు ఆసక్తిని కలిగిస్తుంది. ఈ బొద్దింకల పాలలో అమైనో ఆమ్లాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి. అంతేకాదు శరీర కణాల పెరుగుదలకు అవసరమైన అమైనో ఆమ్లాలు ఇందులో ఉంటాయి.
కొవ్వు అధికంగా ఉండే ఆహారాలు తినడానికి ఇష్టపడని వారికి ఇది ఒక మంచి ఎంపిక కావచ్చు. ఎందుకంటే ఈ బొద్దింక పాలలో కొవ్వు – 16-22శాతం ఉంటాయి.. అమైనో ఆమ్లాలు .. శరీర కణాల పెరుగుదలకు సహాయపడతాయి. సాధారణ పాల కంటే మూడు రెట్లు ఎక్కువ శక్తిని అందిస్తుంది. ప్రస్తుతం, బొద్దింక పాలను మానవ వినియోగానికి అందుబాటులోకి తీసుకురావడం చాలా కష్టమే అయినప్పటికీ.. సాధ్యసాధ్యాలపై పరిశోధనలు జరుగుతున్నాయి. ఎందుకంటే, బొద్దింకల నుండి పెద్ద ఎత్తున పాలను ఉత్పత్తి చేయడం అంత సులభం కాదు. ఒక చిన్న బొద్దింక కేవలం కొద్ది మొత్తంలోనే పాలను ఉత్పత్తి చేయగలదు. అంతేకాకుండా, బొద్దింకలను పెంచి, పాలను సేకరించడం చాలా సమయం తీసుకునే పని. అందువల్ల, శాస్త్రవేత్తలు ప్రస్తుతం బొద్దింక పాలను కృత్రిమంగా ఉత్పత్తి చేయడంపై పరిశోధనలు చేస్తున్నారు. బయోటెక్నాలజీ సహాయంతో, ఈ క్రిస్టల్ ప్రోటీన్ను ప్రయోగశాలలో సృష్టించి ప్రజలకు అందుబాటులోకి తీసుకురావచ్చని వారు చెబుతున్నారు. శాస్త్రవేత్తలు ప్రస్తుతం దీనిని భవిష్యత్తు సూపర్ఫుడ్ అని పిలుస్తున్నారు. ఇది అంతరిక్ష యాత్రికులకు, సైనికులకు లేదా ఎడారి ప్రాంతాల్లో నివసించే ప్రజలకు అవసరమైన పోషకాహార వనరుగా మారే అవకాశం ఉందని చెబుతున్నారు. దీనిని ప్రోటీన్ సప్లిమెంట్లు.. ఎనర్జీ డ్రింక్స్లో ఉపయోగించే అవకాశం ఉంది. ఇప్పటి వరకు, ఆవు, గేదె, మేక.. ఒంటె పాలు మాత్రమే ఆరోగ్యానికి మంచివని మనం భావించాము. కానీ భవిష్యత్తులో, బొద్దింక పాలు కూడా మానవ ఆహారంలో ఒక భాగంగా మారవచ్చు. ఈ పరిశోధన విజయవంతమైతే, ఇది ఒక కొత్త పోషకాహార వనరుగా మారగలదు.
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