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ఆవు పాల కంటే శక్తివంతమైనవా? బొద్దింక పాల వెనుక ఉన్న నిజాలివే..!!

Boddinkapalu:  బొద్దింక పాలు కూడా పోషక పరంగా మిగతా పాలకంటే సమ్రుద్ధిగా ఉండే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుందని చెబుతున్నారు శాస్త్రవేత్తలు. బొద్దింక పాలు ఏంటని ఆశ్చర్యపోతున్నారా. అయితే ఈ స్టోరీ చదవండి.

Written ByBhoomi
Published: Jul 25, 2026, 03:29 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 03:29 PM IST
ఆవు పాల కంటే శక్తివంతమైనవా? బొద్దింక పాల వెనుక ఉన్న నిజాలివే..!!
Image Credit: ZEE NEWS

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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