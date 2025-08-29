Petrol-Diesel Price: అతిపెద్ద మోసం.. లీటర్ పెట్రోల్ పై కంపెనీలు ఎంత దండుకుంటున్నాయో తెలిస్తే షాక్ అవుతారు..!!

Petrol-Diesel Price: గడచిన కొంతకాలంగా గమనించినట్లయితే క్రూడ్ ఆయిల్ ధరలు భారీగా తగ్గుముఖం పట్టాయని అని చెప్పవచ్చు. నిజానికి ప్రపంచవ్యాప్తంగా క్రూడ్ ఆయిల్ ధరలు తీవ్రంగా హెచ్చుతగ్గులకు గురవుతున్నాయి. అయితే గడచిన 15 సంవత్సరాలుగా గమనించినట్లయితే క్రూడ్ ఆయిల్ ధరలు భారీగా తగ్గినట్లు చెప్పవచ్చు. దీనికి ప్రధాన కారణం ఆయిల్ ఉత్పత్తి చేసే దేశాల మధ్య పోటీ పెరగడంతో పాటు ఇతర ప్రపంచ వాణిజ్య కారణాల వల్ల క్రూడ్ ఆయిల్ ధరలు భారీగా తగ్గిపోయాయి.
ఫలితంగా భారత్, చైనా వంటి దేశాలకు ఇది ఒక వరంగా మారింది అని చెప్పవచ్చు. నిజానికి 2015 సంవత్సరం కన్నా ముందు ఒక బ్యారెల్ క్రూడాయిల్ ధర 150 డాలర్ల వద్ద ఉండేది. కానీ ఆ తర్వాత నుంచి క్రూడ్ ఆయిల్ ధరలు భారీగా తగ్గడం ప్రారంభించాయి. కరోనా నేపథ్యంలో ఒకానొక దశలో ఒక బ్యారెల్ క్రూడ్ ఆయిల్ ధర ఏకంగా 50 డాలర్ల దిగువకు పడిపోయింది.
అయితే క్రూడ్ ఆయిల్ ధరల పతనం అనేది గడచిన పది సంవత్సరాలుగా ఆయిల్ మార్కెటింగ్ కంపెనీలకు విపరీతమైన లాభాలను తెచ్చి పెట్టింది అని చెప్పవచ్చు. ఎందుకంటే క్రూడ్ ఆయిల్ ధర తగ్గినప్పటికీ పెట్రోల్ డీజిల్ ధరలు మాత్రం విపరీతంగా పెరిగిపోయాయి. మనదేశంలోని మూడు పెద్ద ప్రభుత్వ చమురు కంపెనీలు (IOC, BPCL, HPCL) ఇప్పుడు పెట్రోల్, డీజిల్పై భారీ లాభాలు పొందుతున్నాయని ప్రస్తుతం ఒక అధ్యయనం తేల్చి చెప్పింది.
నిజానికి అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ముడి చమురు ధరలు భారీగా తగ్గిపోయాయి. కానీ మన దేశంలో పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు మాత్రం గత పది సంవత్సరాల్లో దాదాపు 30 నంచి 40 శాతం పెరిగాయి. దీనివల్ల కంపెనీలకు లీటరు పెట్రోల్పై రూ. 11.20, డీజిల్పై రూ. 8.10 లాభం పొందుతున్నట్లు ఈ అధ్యయనంలో తేలింది. దీనికి తోడు ఇండియన్ ఆయిల్ మార్కెటింగ్ కంపెనీలు రష్యా నుంచి తక్కువ ధరకే ముడిచమురు కొనుగోలు చేయడం వల్ల ఈ లాభాలు మరింత పెరిగాయి అని చెప్పవచ్చు.
IOC, BPCL, HPCL కంపెనీలు కలిసి, 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరంలో ఏప్రిల్ నుంచి జూన్ మధ్య కాలంలో రూ.16,184 కోట్ల లాభం పొందాయి. ఇది గత సంవత్సరంతో పోలిస్తే రెండున్నర రెట్లు ఎక్కువ అని అధ్యయనం చెబుతోంది. అదేసమయంలో ఎల్పిజి గ్యాస్ సిలిండర్ లపై కేంద్ర ప్రభుత్వం దాదాపు 30 వేల కోట్ల రూపాయల సబ్సిడీని అందిస్తోంది.
ఈ డబ్బు కూడా ఆయిల్ మార్కెటింగ్ కంపెనీలకు మంచి లాభాలను తెచ్చి పెట్టింది అని చెప్పవచ్చు. అయితే ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలైనటువంటి ఈ కంపెనీలకు మంచి లాభాలు పొందుతున్నప్పటికీ కస్టమర్లకు మాత్రం జేబు భారం పెరుగుతోందని నిపుణులు పేర్కొంటున్నారు. అయితే పర్యావరణం రీత్యా శిలాజ ఇంధనాల బదులుగా, సాంప్రదాయేతర గ్రీన్ ఎనర్జీ పైన దృష్టి సారించినట్లయితే, వాహనదారులకు భారీగా ప్రయోజనం దక్కుతుందని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
