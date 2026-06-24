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Canada: కెనడాలో ప్రతి నెలా అయ్యే ఖర్చుతో.. Indiaలో ఒక కుటుంబం ఏడాది పొడవునా బతికేయొచ్చు.. ఎందుకంత కాస్ట్‌లీ అంటే..!

cost of living in canada: నెలవారీ ఖర్చులు మొత్తం  దాదాపు 4,300 డాలర్లు. భారత కరెన్సీలో 2,87,458 రూపాయలు. దీనిలో ఇంటి కిరాయి, కిరాణా సామాగ్రి, రవాణా ఖర్చు, ఫోన్ బిల్లులు, భోజనం, వినోదం వంటి అన్ని నిత్యావసర, లైఫ్ స్టైల్ అంశాలు ఉన్నాయి. దీన్ని బట్టి చూస్తే నగరాల్లో నివసించాలంటే ఖర్చులు, జీవన వ్యయం ఎలా ఉంటుందో మరోసారి బయటపడింది.

Written ByBhoomi
Published: Jun 24, 2026, 08:21 AM IST|Updated: Jun 24, 2026, 08:21 AM IST
Canada: కెనడాలో ప్రతి నెలా అయ్యే ఖర్చుతో.. Indiaలో ఒక కుటుంబం ఏడాది పొడవునా బతికేయొచ్చు.. ఎందుకంత కాస్ట్‌లీ అంటే..!
Image Credit: FILE

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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కెనడాలో ప్రతి నెలా అయ్యే ఖర్చుతో.. Indiaలో ఒక కుటుంబం ఏడాది పొడవునా బతికేయొచ్చు..
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