Financial Planning: మీరు, మీ వైఫ్‌ జాబ్‌ చేస్తున్నారా? 10ఏళ్ల పాటు ఇలా చేస్తే కోటి రూపాయలు మీవే..!!

Couple Goals Financial Planning: రాజేష్, రాధిక ఇద్దరు భార్యాభర్తలు. ఇద్దరు ఉద్యోగాలు చేస్తున్నారు. తాము సంపాదించిన డబ్బులు ఎలా పొదుపు చేసుకోవాలో ఆలోచిస్తున్నారు. అయితే చాలా మందికి సంపాదించడం తెలిసినంత ఈజీగా డబ్బును ఎలా పొదుపు చేయాలో అర్థం కాదు. కష్టపడి సంపాదించిన డబ్బులు సరైన క్రమంలో పొదుపు చేయనట్లయితే భవిష్యత్తులో ఆర్థిక నష్టాలను ఇబ్బందులను ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది. అయితే ఈ ఇద్దరు కూడా అలాగే భవిష్యత్తు కోసం ప్లానింగ్ చేశారు. రాధిక,రాజేష్ వారిద్దరి జీతంలో కొంత భాగాన్ని భవిష్యత్తు కోసం పొదుపు చేశారు. వీరి జీతంలో ఎంత జమ చేస్తే పదేళ్లలో కోటి రూపాయలు సంపాదించవచ్చు? అయితే ఎలా ఇన్వెస్ట్ చేయాలి? ఇద్దరి సంపాదనలో ఖర్చులు పోగా మిగతా మొత్తాన్ని మ్యూచువల్ ఫండ్స్ గోల్డ్ లో పెట్టుబడి పెడితే దీర్ఘకాలంలో పెద్ద మొత్తంలో కూడబెట్టుకోవచ్చని వారు నిపుణుల నుంచి సలహాలు పొందారు. ఈ విధంగా ప్రతి నెలా 1.5 లక్షల సంపాదించే ఈ జంటకు లక్ష వరకు ఖర్చు చేసిన మిగతా మొత్తాన్ని ఇన్వెస్ట్ చేయాలని ఆర్థిక సలహాదారులు సూచించారు. వారి సలహా మేరకు రాధిక, రాజేష్ ఇద్దరు కూడా పొదుపు చేయడము అలవాటు చేసుకున్నారు.
హైదరాబాద్ వంటి మెట్రో నగరాల్లో భార్యాభర్తలు ఇద్దరు ఉద్యోగాలు చేసేవారు ఉంటారు. ఇందు కలిసి నెలకు దాదాపు లక్షన్నర వరకు సంపాదిస్తుంటారు. ఎందుకంటే మీరు సంపాదించేది మొత్తం ఖర్చులకే సరిపోతుంది. ఈఎంఐలు, ఇంటి అద్దె, గ్రాసరీలు, ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియంలు, ట్రావెల్ ఖర్చులతో నెలాఖరుకు ఖాతాలో డబ్బు లేని పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది. అయితే సరైన ఫైనాన్షియల్ ప్లానింగ్ తో వీరు 10 ఏళ్లలో కోటిన్నర రూపాయలు సంపాదించవచ్చని ఆర్థిక సలహాదారులు చెబుతున్నారు. మరి అది ఎలా సాధ్యమవుతుందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
చార్టెడ్ వెల్త్ మేనేజర్ విజయ్ మహేశ్వరి లింక్డ్ ఇన్ పోస్ట్ ద్వారా కపుల్స్ లాంగ్ టర్మ్ లో సంపదను ఎలా సృష్టించవచ్చో వివరించారు. ముఖ్యంగా నెలకు లక్షన్నర రూపాయలు సంపాదించేవారు సేవింగ్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎలా చేయాలో తెలిపారు.
ప్రతినెల అద్దె, గ్రాసరీ ఇతర ఖర్చులు 60వేలు. ఈఎంఊలు 30వేలు. 50 లక్షల కవరేజ్ కి హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియం 3500, 1.30 కోట్ల కవరేజ్ కి టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్ ప్రీవియం 3500, ఇలా అన్ని కలిపితే నెలకు 97000 రూపాయల ఖర్చవుతుంది. మరి మిగతా 53000 లాంగ్ టర్మ్ వెల్త్ కోసం కేటాయించాలి. గోల్స్ కోసం ప్రతి నెల డేట్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లో 15000, మీడియం టర్మ్ గోల్స్ హైబ్రిడ్ ఫండ్స్లో 15000, లాంగ్ టర్మ్ కోసం ఈక్విటీ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లో 20,000 ఇన్వెస్ట్ చేయాలి. మిగతా3వేలు సేవ్ హీవెన్ గోల్డ్ లో సిప్ ద్వారా పెట్టుబడి పెట్టాలి.
ఇలా పదేళ్ల తర్వాత డేట్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లో మీరు చేసిన ఇన్వెస్ట్మెంట్ విలువ 27 లక్షలవుతుంది. హైబ్రిడ్ మ్యూచువల్ ఫాన్స్ లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ విలువ 33 లక్షలవుతుంది. ఈక్విటీస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ విలువ 58 లక్షలవుతుంది. గోల్డ్ లో సిప్ ఇన్వెస్ట్ విలువ 6 లక్షల అవుతుంది.
మొత్తంగా చూస్తే ప్రతినెల 53 వేల రూపాయలు సరైన పద్ధతిలో ఇన్వెస్ట్ చేస్తే పదేళ్ల తర్వాత ఒకటిన్నర కోట్ల రూపాయలను పొందవచ్చు. అయితే రిటర్న్స్ ఎక్కువగా వస్తే సంపద మరింత పెరుగుతుంది. ఒకవేళ తక్కువ రిటర్న్స్ అయినట్లయితే సంపద కాస్త తగ్గుతుంది. కానీ దీర్ఘకాలంలో ఎప్పుడు మంచి రిటర్న్స్ ఏ ఉంటాయని హిస్టరీ చెబుతోంది. కాబట్టి మెట్రో నగరాల్లో కపుల్స్ ఇలాంటి స్ట్రాటజీని అనుసరించినట్లయితే మీ జీవితానికి తగిన విధంగా ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు. భవిష్యత్తులో ఎలాంటి ఆర్థిక ఇబ్బందులు లేకుండా హ్యాపీగా జీవితాన్ని కొనసాగించవచ్చు.
