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CPO POST: CEO లకే సవాల్ విసురుతున్న CPO పోస్ట్.. కార్పొరేట్ ప్రపంచంలో దీని క్రేజ్ వేరే లెవల్.. ఈ ఉద్యోగం ఎలా సాధించాలి?

CPO POST: ఈ మధ్యకాలంలో కార్పొరేట్ ప్రపంచంలో అత్యంత వేగంగా ప్రాచుర్యం పొందుతున్న సరికొత్త లీడర్ షిప్ పోస్టే సీపీఓ. చీఫ్ పర్పస్ ఆఫీసర్. CEO, CFO, COO వలే.. ఇప్పుడు ఈ సీపీఓ పోస్టుకు కూడా భారీ క్రేజ్ ఏర్పడుతోంది. అసలేంటీ పోస్ట్? దీనికెందుకంత డిమాండ్? ఈ పోస్ట్ ఎలా సంపాదించాలో తెలుసుకుందాం.

Written ByBhoomi
Published: Jun 22, 2026, 08:22 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 08:22 PM IST
CPO POST: CEO లకే సవాల్ విసురుతున్న CPO పోస్ట్.. కార్పొరేట్ ప్రపంచంలో దీని క్రేజ్ వేరే లెవల్.. ఈ ఉద్యోగం ఎలా సాధించాలి?
Image Credit: AI

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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CEO లకే సవాల్ విసురుతున్న CPO పోస్ట్.. కార్పొరేట్ ప్రపంచంలో దీని క్రేజ్ వేరే లెవల్
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