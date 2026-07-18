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పెన్షన్ లేదు.. హెల్త్ కార్డు ఊసే లేదు.. విశ్రాంత సీపీఎస్ ఉద్యోగుల వెతలు.. పట్టించుకోని సర్కార్..!!

CPS Retired Employees: తెలంగాణ రాష్ట్రంలో రిటైర్డ్ సీపీఎస్ ఉద్యోగుల పరిస్థితి మరింత దయనీయంగా మారింది. ఇప్పటికే పెన్షన్ కోల్పోయిన వీరు.. తాజాగా హెల్త్ కార్డు హక్కును కూడా కోల్పోయారు. రాష్ట్రంలో ఇప్పటి వరకు 9,600 మంది సీపీఎస్ ఉద్యోగులు రిటైర్ అయ్యారు.

Written ByBhoomi
Published: Jul 18, 2026, 08:03 AM IST|Updated: Jul 18, 2026, 08:03 AM IST
పెన్షన్ లేదు.. హెల్త్ కార్డు ఊసే లేదు.. విశ్రాంత సీపీఎస్ ఉద్యోగుల వెతలు.. పట్టించుకోని సర్కార్..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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పెన్షన్ లేదు.. హెల్త్ కార్డు ఊసే లేదు.. విశ్రాంత సీపీఎస్ ఉద్యోగుల వెతలు.. పట్టించుకోని సర్కార్..!!
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