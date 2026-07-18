/పెన్షన్ లేదు.. హెల్త్ కార్డు ఊసే లేదు.. విశ్రాంత సీపీఎస్ ఉద్యోగుల వెతలు.. పట్టించుకోని సర్కార్..!!

CPS Retired Employees: రాష్ట్రంలో పదవీ విరమణ చేసిన సీపీఎస్ ఉద్యోగుల పరిస్థితి దయనీయంగా మారింది. ఇప్పటికే వారు తమ పెన్షన్లను కోల్పోయారు. తాజాగా హెల్త్ కార్డును కూడా కోల్పోయారు. ఇప్పటివరకు రాష్ట్రంలో 9,600 మంది సీపీఎస్ ఉద్యోగులు పదవీ విరమణ చేశారు. వారికి ప్రాథమిక పెన్షన్ కంటే తక్కువగా.. అంటే 2,000-3,000 రూపాయల కన్నా తక్కువ పెన్షన్ అందుతోందని యూనియన్ నాయకులు చెబుతున్నారు. ప్రభుత్వం పదవీ విరమణ చేసిన ఓపీఎస్ ఉద్యోగుల పెన్షన్ల నుండి 1.5శాతం ప్రీమియం మినహాయించి వారికి హెల్త్ కార్డులు జారీ చేస్తోంది. సీపీఎస్ ఉద్యోగుల పెన్షన్ల నుండి 1.5శాతం ప్రీమియం మినహాయించడానికి మార్గం లేదు. ఫలితంగా.. వారికి హెల్త్ కార్డులు జారీ చేయలేని పరిస్థితి ఏర్పడింది. అటు పెన్షన్ అందక.. ఇటు హెల్త్ కార్డు లేకుండా తీవ్ర వివక్షకు గురవుతున్నామని సీపీఎస్ విశ్రాంత ఉద్యోగులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 2.5 లక్షల మంది సీపీఎస్ ఉద్యోగులు ఉన్నారు. ప్రస్తుతం వారందరూ పనిచేస్తున్న ఉద్యోగులు కాబట్టి, వారి ప్రాథమిక జీతంలో 1.5శాతం హెల్త్ కార్డుల కోసం మినహాయిస్తున్నారు. భవిష్యత్తులో వీరంతా ఏదొక రోజు పదవీ విరమణ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఆ తర్వాత వారికి అందే పింఛను చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. దీని కారణంగా, వారు EHS ప్రీమియంలు చెల్లించలేని పరిస్థితులు కూడా నెలకొంటాయి. అంటే.. CPS ఉద్యోగులు ఉద్యోగంలో ఉన్నంత కాలం మాత్రమే హెల్త్ కార్డ్ వర్తిస్తుంది. హెల్త్ కార్డ్ ఉద్దేశ్యం ఏమిటని CPS ఉద్యోగులు ప్రశ్నిస్తున్నారు. ఇది కేవలం OPS ఉద్యోగులకు , పింఛనుదారులకు మాత్రమే వర్తిస్తుంది. అంతేకాకుండా, మొత్తం ఉద్యోగులలో 70శాతం ఉన్న CPS ఉద్యోగులను ట్రస్ట్ బోర్డులో చేర్చకూడదా? అని ఉపాధి సంఘాల నాయకులు ప్రశ్నలు లేవనెత్తుతున్నారు. EHS అమలులో తమను భాగస్వాములను చేయనందున, CPS, పదవీ విరమణ చేసిన CPS ఉద్యోగుల సమస్యలను పరిష్కరించే అవకాశం లేదని వారు ఫిర్యాదు చేస్తున్నారు.
వృద్ధాప్యంలో ఆర్థిక, ఆరోగ్య భద్రత లేదా?
రాష్ట్ర ప్రభుత్వం CPS ఉద్యోగుల సంక్షేమాన్ని నిర్లక్ష్యం చేసింది. సెప్టెంబర్ 1, 2004 తర్వాత నియమితులైన వారందరూ పదవీ విరమణ తర్వాత పింఛను ప్రయోజనాలను కోల్పోతారు. పర్యవసానంగా, వారికి హెల్త్ కార్డులు వర్తించవు. ప్రభుత్వం వీలైనంత త్వరగా CPSను రద్దు చేసి, పాత పింఛను పథకాన్ని అమలు చేయాలి. అప్పటి వరకు, పదవీ విరమణ చేసిన CPS ఉద్యోగులకు నగదు రహిత వైద్య చికిత్సను కొనసాగించాలి. EHS ట్రస్ట్ బోర్డులో CPS ఉద్యోగ సంఘాలకు ప్రాతినిధ్యం కల్పించాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
Also Read: ఇది స్కూలా లేక IAS, IPS ల తయారీ కేంద్రమా?
Also Read: తెలంగాణ ఉపాధ్యాయుడికి అరుదైన గుర్తింపు
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe