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CPS, NPS ఉద్యోగులకు రిటైర్మెంట్ బెనిఫిట్స్ ఇవే.. జీవోల ఆధారంగా పూర్తి వివరాలు మీ కోసం..!!

CPS Retirement Benefits::  తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కాంట్రిబ్యూటరీ పెన్షన్ స్కీం (CPS) లేదా నేషనల్ పెన్షన్ సిస్టమ్ (NPS) పరిధిలో పనిచేస్తున్న వేలాది మంది ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, ఉపాధ్యాయుల రిటైర్మెంట్ బెనిఫిట్స్ పైన రాష్ట్ర  ప్రభుత్వం స్పష్టమైన ఉత్తర్వులను అమల్లోకి తెచ్చింది.

Written ByBhoomi
Published: Jul 25, 2026, 12:23 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 12:23 PM IST
CPS, NPS ఉద్యోగులకు రిటైర్మెంట్ బెనిఫిట్స్ ఇవే.. జీవోల ఆధారంగా పూర్తి వివరాలు మీ కోసం..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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CPS, NPS ఉద్యోగులకు రిటైర్మెంట్ బెనిఫిట్స్ ఇవే.. జీవోల ఆధారంగా పూర్తి వివరాలు మీ కోసం..!!
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