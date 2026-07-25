/CPS, NPS ఉద్యోగులకు రిటైర్మెంట్ బెనిఫిట్స్ ఇవే.. జీవోల ఆధారంగా పూర్తి వివరాలు మీ కోసం..!!

CPS Retirement Benefits: తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, ఉపాధ్యాయులకు అలర్ట్... కాంట్రిబ్యూటరీ పెన్షన్ స్కీం, అలాగే నేషనల్ పెన్షన్ సిస్టమ్ పరిధినలో పనిచేేస్తున్న ఉద్యోగులు, అలాగే టీచర్లకు సంబంధించి కీలక ఉత్తర్వులను జారీ చేసింది. ఇందులో ప్రధానంగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కాంట్రిబ్యూటరీ పెన్షన్ స్కీం (CPS) లేదా నేషనల్ పెన్షన్ సిస్టమ్ (NPS) పరిధిలో పనిచేస్తున్న వేలాది మంది ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, ఉపాధ్యాయుల రిటైర్మెంట్ బెనిఫిట్స్ పైన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం స్పష్టమైన ఉత్తర్వులను అమల్లోకి తెచ్చింది.
సాధారణ పదవీ విరమణ పొందినా లేదా సర్వీసులో ఉండగా దురదృష్టవశాత్తూ మరణించినా... ఉద్యోగులు, ఉపాధ్యాయులకు, వారి కుటుంబాలకు లభించే ఆర్థిక భద్రతకు సంబంధించి అమలులో ఉన్న జీవోల ప్రకారం లభించే రిటైర్మెంట్ బెనిఫిట్స్ ఎలా ఉంటాయో ఇఫ్పుడు మనం పూర్తి వివరాల రూపంలో తెలుసుకుందాం. ఉద్యోగ లేదా ఉపాధ్యాయ సర్వీసు పూర్తిచేసుకుని పదవీ విరమణ పొందే సమయంలో తెలంగాణ ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల జీవిత బీమా (TG Life Insurance, TSGLI) కింద చెల్లించాల్సిన మొత్తం లభిస్తుంది. సర్వీస్ కాలంలో జీతం నుండి మినహాయించిన బీమా ప్రీమియం మొత్తంతో పాటు ప్రభుత్వం ప్రకటించిన బోనస్ను కలిపి రిటైర్మెంట్ సమయంలో చెల్లిస్తారు. దీనితో పాటు గ్రూప్ ఇన్సూరెన్స్ స్కీం (GIS) కింద ఉద్యోగి ఖాతాలో ఉన్న సేవింగ్స్ ఫండ్ లభించాల్సిన బీమా మొత్తాన్ని కూడా నిబంధనల ప్రకారం అందిస్తారు.
మరోవైపు ఉద్యోగులు, ఉపాధ్యాయులు తమ సుదీర్ఘ సర్వీస్ కాలంలో వినియోగించుకోకుండా మిగిలి ఉన్న ఈఎల్ సెలవులను (Earned Leave - EL) నగదుగా మార్చుకునే అత్యంత కీలకమైన సదుపాయం అందుబాటులో ఉంది. తమ ఖాతాలో ఉన్న అర్హత గల సెలవుల ప్రాతిపదికన ఈ నగదు పరిహారాన్ని ప్రభుత్వం మంజూరు చేస్తుంది. కాంట్రిబ్యూటరీ పెన్షన్ స్కీం ఉద్యోగులు, ఉపాధ్యాయుల సుదీర్ఘ పోరాటాల ఫలితంగా ప్రభుత్వం గ్రాట్యుటీ సౌకర్యాన్ని సైతం కల్పించింది. ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ జారీ చేసిన GOMs No.60 (తేదీ: 23-05-2018) ప్రకారం, 01-09-2004 నుండి సిపిఎస్ పరిధిలోకి వచ్చిన ఉద్యోగులు, టీచర్లు పదవీ విరమణ చేసినా లేదా సర్వీసులో ఉండగా మరణించినా నిబంధనల ప్రకారం రిటైర్మెంట్, డెత్ గ్రాట్యుటీ పొందే పూర్తి అర్హత కలిగి ఉంటారు.
ఇక సాధారణ పదవీ విరమణ (Superannuation) సమయంలో ఉద్యోగి లేదా ఉపాధ్యాయుని CPS/NPS ఖాతాలో (PRAN Account) జమ అయి ఉన్న మొత్తం కార్పస్ నిధి ఉపసంహరణకు ప్రత్యేక విధానం అమలులో ఉంది. మొత్తం నిధిలో 60 శాతం మొత్తాన్ని ఒకేసారి (Lump sum) పన్ను మినహాయింపుతో ఉపసంహరించుకోవచ్చు. మిగిలిన 40 శాతం మొత్తాన్ని జీవితాంతం ప్రతినెలా పెన్షన్ (Annuity) రూపంలో పొందడానికి వివిధ గుర్తింపు పొందిన యాన్యుటీ కంపెనీల పథకాలలో పెట్టుబడి పెట్టాల్సి ఉంటుంది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఆర్థిక శాఖ జారీ చేసిన GOMs No.60 (తేదీ: 23-05-2018), GOMs No.62 (తేదీ: 07-03-2014) ఉత్తర్వుల ఆధారంగానే ఈ ఆర్థిక ప్రయోజనాలన్నీ అమల్లోకి తెచ్చారు. సిపిఎస్, ఎన్పిఎస్ పరిధిలో ఉన్న తెలంగాణ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, ఉపాధ్యాయులు తమ రిటైర్మెంట్ ప్రణాళికల కోసం ఈ సమాచారాన్ని సమగ్రంగా పరిశీలించుకోవచ్చు.
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