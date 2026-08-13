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CPS రద్దు అంశం ప్రభుత్వం వద్ద పరిశీలనలో ఉంది.. ఉద్యోగులకు మంత్రుల కీలక హామీ..!!

CPS Abolition, OPS Restoration Telangana: సీపీఎస్ రద్దు అంశం రాష్ట్ర ప్రభుత్వ పరిశీలనలో ఉందని తెలిపారు రెవెన్యూ శాఖ మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాస్ రెడ్డి. సీపీఎస్ రద్దు చేసి.. ఓల్డ్ పెన్షన్ స్కీమును పునరుద్ధరించాలని కోరుతూ బుధవారం సీపీఎస్ ఉద్యోగుల సంఘం ప్రతినిధులు మంత్రులకు వినతి పత్రాలను అందజేశారు. కాంగ్రెస్ పాలిత రాష్ట్రాల్లో ఇప్పటికే సీపీఎస్ రద్దు చేసి.. పాత పెన్షన్ స్కీమ్ ను అమలు చేస్తున్నారని సంఘం అధ్యక్షులు  స్థితప్రజ్ఞ, కార్యదర్శి కల్వాల్ శ్రీకాంత్ మంత్రులకు వివరించారు. ఉద్యోగుల పక్షాన నిలబడి పాత పింఛన్ ను పునరుద్దరించాలని కోరారు. మంత్రి అజారుద్దీన్ కు వినతిపత్రం అందజేయగా.. సీపీఎస్ సమస్య మీద ప్రత్యేక నోట్ తయారుచేసి సీఎం రేవంత్ రెడ్డికి అందిస్తా మని హామీ ఇచ్చినట్లు బుధవారం ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు.

Written ByBhoomi
Published: Aug 13, 2026, 08:56 AM IST|Updated: Aug 13, 2026, 08:56 AM IST
CPS రద్దు అంశం ప్రభుత్వం వద్ద పరిశీలనలో ఉంది.. ఉద్యోగులకు మంత్రుల కీలక హామీ..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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CPS రద్దు అంశం ప్రభుత్వం వద్ద పరిశీలనలో ఉంది.. ఉద్యోగులకు మంత్రుల కీలక హామీ..!!
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