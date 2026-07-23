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హైదరాబాద్‌లో ఇల్లు కొనాలనుకుంటున్నారా?.. ఆగస్టు 28 నుంచి క్రెడాయ్ భారీ ప్రాపర్టీ షో.. 100కు పైగా రెరా ప్రాజెక్టులు ఒకే చోట..!!

CREDAI Property Show 2026: క్రెడాయ్ మరోసారి హైదరాబాద్‌లో ఒక ప్రాపర్టీ షోను నిర్వహించనుంది.  వచ్చే నెల 28 నుండి 30వ తేదీ వరకు హైటెక్స్ ఎగ్జిబిషన్ సెంటర్‌లోని హాల్స్ 1,  3లో జరగనుంది. ఈ ప్రాపర్టీ షో   థీమ్ "ధరలు ఆగవు... డిమాండ్ తగ్గదు " అని నిర్ణయించారు.

Written ByBhoomi
Published: Jul 23, 2026, 06:27 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 06:27 PM IST
హైదరాబాద్‌లో ఇల్లు కొనాలనుకుంటున్నారా?.. ఆగస్టు 28 నుంచి క్రెడాయ్ భారీ ప్రాపర్టీ షో.. 100కు పైగా రెరా ప్రాజెక్టులు ఒకే చోట..!!
Image Credit: ZEE NEWS

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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హైదరాబాద్‌లో ఇల్లు కొనాలనుకుంటున్నారా?.. ఆగస్టు 28 నుంచి క్రెడాయ్ భారీ ప్రాపర్టీ షో.. 100కు పైగా రెరా ప్రాజెక్టులు ఒకే చోట..!!
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