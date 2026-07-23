CREDAI Property Show 2026: క్రెడాయ్ మరోసారి హైదరాబాద్లో ఒక ప్రాపర్టీ షోను నిర్వహించనుంది. వచ్చే నెల 28 నుండి 30వ తేదీ వరకు హైటెక్స్ ఎగ్జిబిషన్ సెంటర్లోని హాల్స్ 1, 3లో జరగనుంది. ఈ ప్రాపర్టీ షో థీమ్ "ధరలు ఆగవు... డిమాండ్ తగ్గదు " అని నిర్ణయించారు. ఇక్కడి కొనుగోలుదారులు ఆత్మవిశ్వాసంతో ఉన్నారు. స్థిరమైన డిమాండ్ ఉంటుంది.. ధరలు క్రమంగా పెరుగుతాయి. అందువల్ల, రియల్ ఎస్టేట్ రంగానికి మద్దతు ఇస్తామని క్రెడాయ్ ప్రకటించింది. కొనుగోలుదారులు హైదరాబాద్లో పెట్టుబడి పెట్టడానికి .. దానిని శాశ్వత నివాసంగా మార్చుకోవడానికి ఆసక్తి చూపుతున్నారు. ఇక్కడ పెట్టుబడికి హామీ ఉంటుందని, అందుకే క్రెడాయ్ మార్కెట్ వాస్తవాలను వెల్లడిస్తోందని వారు పేర్కొన్నారు.
గురువారం ప్రతినిధులు క్రెడాయ్ హైదరాబాద్ ప్రాపర్టీ షో 2026 కార్యక్రమం ముఖ్యాంశాలను పంచుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా క్రెడాయ్ హైదరాబాద్ అధ్యక్షుడు ఎన్. జైదీప్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ.. ప్రాపర్టీ ధరలు తగ్గుతాయని ఆశతో కొనుగోలుదారులు వేచి ఉండటాన్ని మనం తరచుగా చూస్తుంటాము, కానీ హైదరాబాద్లో మౌలిక సదుపాయాలు వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్నాయనేది వాస్తవం.. అని అన్నారు. నాణ్యమైన స్థలాలకు డిమాండ్ రోజురోజుకు పెరుగుతోందని ఆయన తెలిపారు. "ధరలు ఆగవు - డిమాండ్ తగ్గదు" అనే నినాదం నగర ఆర్థిక వాస్తవికతను ప్రతిబింబిస్తుందని ఆయన అన్నారు. ఇక్కడి ఆస్తి ధరలు నగర అద్భుతమైన అభివృద్ధికి నేరుగా ముడిపడి ఉన్నాయి. ఈ ఆగస్టులో అత్యుత్తమ RERA-ఆమోదం పొందిన ప్రాజెక్టులను ఒకచోట చేర్చడం ద్వారా, కుటుంబాలు ఇక వేచి చూడకుండా పెట్టుబడి పెట్టేలా వారికి విశ్వాసం కల్పించాలనుకుంటున్నట్లు ఆయన తెలిపారు.
ఒక్క సంవత్సరంలో ఎంత మార్పు...:
ఒక కుటుంబ జీవితంలో ఇల్లు కొనడం అనేది అతిపెద్ద పెట్టుబడి, కాబట్టి పారదర్శకత.. నమ్మకానికి అత్యంత ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని క్రెడాయ్ హైదరాబాద్ నాయకుడు బి. జగన్నాథ రావు అన్నారు. నేటి మార్కెట్లోని ధరల ధోరణుల కారణంగా, ప్రజలు సరైన సమయంలో పునరాలోచిస్తున్నారని ఆయన అన్నారు. గత కొన్నేళ్లుగా, గచ్చిబౌలి మార్కెట్లో చదరపు అడుగు ధర రూ. 5,000 నుండి రూ.10,000 కు పెరిగింది. కేవలం ఒక్క సంవత్సరంలోనే, ధరలు చదరపు అడుగుకు రూ.600 నుండి రూ.750 కు పెరిగాయి. ప్రధాన ప్రాంతాలలో ఆస్తి ధరలు పెరుగుతూనే ఉంటాయని, డిమాండ్ కూడా పెరుగుతుందని ఆయన అన్నారు. ఇల్లు కొనడానికి ఎంత ఎక్కువ కాలం వేచి ఉంటే, అది అంత ఖరీదైనదిగా మారుతుందని ఆయన అన్నారు. అందుకే మేము మిమ్మల్ని ఇప్పుడే కొనమని అడగడం లేదు; ఈ ప్రాపర్టీ షోతో, నగరంలో 100శాతం ధృవీకరించబడిన RERA-ఆమోదం పొందిన ప్రాజెక్టులను అందించడమే మా లక్ష్యమని తెలిపారు.
అన్నీ ఒకే చోట...
చాలా మంది కొనుగోలుదారులకు ఫైనాన్సింగ్ ఒక పెద్ద సవాలు. ఈ ప్రాపర్టీ షోలో ప్రధాన బ్యాంకులు, ఆర్థిక సంస్థలు పాల్గొంటాయి. సందర్శకులు నేరుగా బ్యాంకు అధికారులతో మాట్లాడి, అక్కడికక్కడే తమ ఆర్థిక పరిస్థితిని అంచనా వేసుకోవచ్చు. వారు వడ్డీ రేట్లు, గృహ రుణ నిర్మాణాలను చూడవచ్చు. ఈ షోలో హైదరాబాద్ వ్యాప్తంగా అపార్ట్మెంట్లు, విల్లాలు, ప్లాటెడ్ డెవలప్మెంట్లు, ఆఫీస్ స్పేస్లతో సహా అనేక రకాల నివాస వాణిజ్య ప్రాపర్టీలను ప్రదర్శిస్తారు. క్రెడాయ్ హైదరాబాద్ ప్రాపర్టీ షో అనేది డెవలపర్లు, గృహ కొనుగోలుదారులు, విధాన రూపకర్తలు, పరిశ్రమ భాగస్వాములను ఒకచోట చేర్చే ఒక ప్రీమియం-కేంద్రీకృత రియల్ ఎస్టేట్ వేదిక. ఇల్లు వెతికే ప్రక్రియలోని ఒత్తిడిని తగ్గించడానికి ఈ ప్రాపర్టీ షో రూపొందించింది. వీకెండ్స్ నగరం అంతటా ప్రయాణిస్తూ గడపడానికి బదులుగా, మీరు వేలాది RERA-ఆమోదం పొందిన ప్రాజెక్టుల గురించి ఒకే చోట తెలుసుకోవచ్చు.
ప్రాపర్టీ షో కన్వీనర్ బి. జైపాల్ రెడ్డి, కో-కన్వీనర్ బి. వినోద్ రెడ్డి వారి బృందం ఈ ప్రాపర్టీ షోను జాగ్రత్తగా ప్రణాళికబద్ధంగా రూపొందించారు. గృహ కొనుగోలుదారులు వందకు పైగా RERA-ఆమోదం పొందిన ప్రాజెక్టులను వీక్షించవచ్చు. డెవలపర్లతో నేరుగా మాట్లాడవచ్చు. అగ్రశ్రేణి బ్యాంకుల నుండి తక్షణ రుణ స్పష్టతను పొందవచ్చు. కొనుగోలుదారులకు హైదరాబాద్ రియల్ ఎస్టేట్ గురించి వాస్తవిక దృక్పథాన్ని అందించడానికి, ప్రభుత్వ అధికారులు, పరిశ్రమ నాయకులు, రియల్ ఎస్టేట్ పరిశోధనా సంస్థలతో ప్రత్యేక చర్చలు నిర్వహిస్తారు. ఈ కార్యక్రమంలో CREDAI సంయుక్త కార్యదర్శి శ్రీరామ్ ముసునూరు, కోశాధికారి నితీష్ రెడ్డి గూడూరు, ఉపాధ్యక్షుడు కె. అనిల్ రెడ్డి, అధ్యక్షుడు ఎన్. జైదీప్ రెడ్డి, ఉపాధ్యక్షుడు కుర్రా శ్రీనాథ్, సంయుక్త కార్యదర్శి సంజయ్ కుమార్ బన్సల్, ప్రాపర్టీ షో కో-కన్వీనర్ బి. వినోద్ రెడ్డి పాల్గొన్నారు.
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