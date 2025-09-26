Credit Cards: బ్యాంకు అకౌంట్ లేకపోయినా క్రెడిట్ కార్డు ఇస్తారు..దీని లాభాలేంటో తెలుసుకోండి!

Credit Card Without Bank Account: మోడ్రన్ రోజుల్లో క్రెడిట్ కార్డుల వినియోగ సంస్కృతి నానాటికి పెరిగిపోతుంది. పట్టణాలతో పాటు పల్లెటూర్లలోనూ క్రెడిట్ కార్డుల వినియోగం భారీగా పెరిగింది. ప్రస్తుత వాతావరణంలో, క్రెడిట్ కార్డులు చాలా మంది జీవితాల్లో ఒక ముఖ్యమైన భాగంగా మారాయి.
క్రెడిట్ కార్డులపై ఎక్కువగా ఆధారపడటం ఆర్థికంగా అనారోగ్యకరం కావచ్చు. క్రెడిట్ కార్డులను ఉపయోగించడం వల్ల అప్పులు పెరుగుతాయని కూడా చాలా మంది భయపడుతున్నారు. క్రెడిట్ కార్డును సరిగ్గా ఉపయోగించడం నేర్చుకుంటే, మీరు చాలా ఆదా చేసుకోవచ్చని చాలా మంది ఆర్థికవేత్తలు కూడా నమ్ముతున్నారు.
బ్యాంక్ ఖాతా అవసరం లేదా?
అలాగే, బ్యాంకులు అందరికీ క్రెడిట్ కార్డులు ఇవ్వవు. బ్యాంకులు దానికి కొన్ని ప్రమాణాలను కలిగి ఉంటాయి. దాని కింద, మీరు అర్హత సాధిస్తేనే మీకు క్రెడిట్ కార్డ్ లభిస్తుంది. అంతేకాకుండా, చాలా మంది బ్యాంకు ఖాతా ఉంటేనే క్రెడిట్ కార్డ్ పొందవచ్చని కూడా అనుకుంటారు. కానీ అది పూర్తిగా నిజం కాదు.
బ్యాంకు ఖాతా లేకుండానే క్రెడిట్ కార్డు పొందవచ్చు. దానికి కూడా ప్రత్యేక నియమాలు, అర్హతలు ఉన్నాయి. బ్యాంకు ఖాతా లేకుండా క్రెడిట్ కార్డు ఎలా పొందాలి? దాని ప్రయోజనాలు ఏమిటి? ఇక్కడ మీరు ముందుగా తెలుసుకోవచ్చు.
క్రెడిట్ కార్డ్ ఎలా పొందాలి?
ఇప్పుడు మీకు క్రెడిట్ కార్డ్ అవసరం కానీ బ్యాంక్ ఖాతా లేకపోతే, మీరు కొన్ని ప్రైవేట్ ఆర్థిక సంస్థలు, బ్యాంకింగేతర ఆర్థిక సంస్థల ద్వారా కూడా క్రెడిట్ కార్డు పొందవచ్చు. ఇవి బ్యాంక్ ఖాతాకు లింక్ చేయరని కూడా మీరు గమనించాలి.
ఏ పత్రాలు ముఖ్యమైనవి?
దీని కోసం మీ ఆదాయ రుజువుగా బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్, ఆధార్ కార్డ్, పాన్ కార్డ్ వంటి పత్రాలు మీకు అవసరం కావచ్చు. కొన్ని ప్రదేశాలలో ఆదాయ ధృవీకరణ పత్రం (ఇన్కమ్ సర్టిఫికేట్) కూడా అవసరం కావచ్చు. మీరు దీన్ని బ్యాంక్ జారీ చేసిన క్రెడిట్ కార్డ్ లాగానే ఉపయోగించవచ్చు. దానితో, మీరు ఆన్లైన్, ఆఫ్లైన్లో డబ్బు లావాదేవీలు చేయవచ్చు. అయితే, మీ క్రెడిట్ కార్డ్ పరిమితి, ఇతర లక్షణాలు బ్యాంకులు జారీ చేసిన వాటి నుండి కొద్దిగా భిన్నంగా ఉండవచ్చు.
దీని ప్రయోజనాలు ఏమిటి?
ఈ రకమైన క్రెడిట్ కార్డును ఉపయోగించడం వల్ల కలిగే ప్రయోజనం ఏమిటంటే.. మీరు ఆర్థికంగా ప్రయోజనం పొందుతున్నప్పటికీ, మీరు రుణాలను సరిగ్గా తిరిగి చెల్లించినప్పుడు మీ క్రెడిట్ చరిత్ర పెరుగుతుంది. అంటే, మీ CIBIL స్కోరు బాగుంటుంది. ఈ విధంగా, మీరు భవిష్యత్తులో బ్యాంకుల ద్వారా క్రెడిట్ కార్డులను పొందవచ్చు. కాబట్టి, మీకు బ్యాంకులో ఖాతా లేకపోతే క్రెడిట్ కార్డు ఎలా పొందాలో ఆలోచించకండి. ఈ సులభమైన మార్గంలో క్రెడిట్ కార్డు పొందండి. ప్రయోజనం పొందండి.
కానీ... జాగ్రత్తగా ఉండండి...
అదే సమయంలో మీరు బ్యాంకు వెలుపల క్రెడిట్ కార్డు కొనుగోలు చేసినప్పుడు, ఆ కంపెనీ విశ్వసనీయతను తనిఖీ చేయండి. మీకు ఏవైనా దాచిన రుసుములు వసూలు చేయబడ్డాయా.. మీరు సాపేక్షంగా అధిక వడ్డీ చెల్లిస్తున్నారా అనే దానిపై శ్రద్ధ వహించండి. అలాగే, మీ పరిమితిని తెలుసుకుని తదనుగుణంగా ఖర్చు చేయండి. సకాలంలో రుణాన్ని తిరిగి చెల్లించండి.
