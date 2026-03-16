Crude Oil Price: వార్‌ ఎఫెక్ట్.. ఒక్క నెలలో 55శాతం పెరిగిన ముడి చమురు ధర.. నెక్ట్స్ ఏం జరగనుంది?

Crude Oil Price: ప్రపంచ మార్కెట్లు ప్రస్తుతం తీవ్ర ఆందోళనలో ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా అమెరికా, ఇరాన్ మధ్య పెరుగుతున్న ఉద్రిక్తతలు గ్లోబల్ ఆర్థిక పరిస్థితులను ప్రభావితం చేస్తున్నాయి. ఇటీవల ఇరాన్‌లోని కీలక ప్రాంతమైన ఖర్గ్ ఐస్ లాండ్ సమీపంలో అమెరికా దాడులు జరిగినట్లు వచ్చిన వార్తల తరువాత అంతర్జాతీయ ముడి చమురు మార్కెట్లో ధరలు వేగంగా పెరిగాయి.

Written by - Bhoomi | Last Updated : Mar 16, 2026, 05:05 PM IST

Crude Oil Price: ప్రపంచ మార్కెట్లు ప్రస్తుతం తీవ్ర ఆందోళనలో ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా అమెరికా, ఇరాన్ మధ్య పెరుగుతున్న ఉద్రిక్తతలు గ్లోబల్ ఆర్థిక పరిస్థితులను ప్రభావితం చేస్తున్నాయి. ఇటీవల ఇరాన్‌లోని కీలక ప్రాంతమైన ఖర్గ్ ఐస్ లాండ్ సమీపంలో అమెరికా దాడులు జరిగినట్లు వచ్చిన వార్తల తరువాత అంతర్జాతీయ ముడి చమురు మార్కెట్లో ధరలు వేగంగా పెరిగాయి. ప్రస్తుతం అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో బ్రెంట్ క్రూడ్ ఆయిల్ ధర బ్యారెల్‌కు 106 డాలర్లకు పైగా చేరుకుంది. ఇది గత నెలతో పోలిస్తే దాదాపు 55 శాతం పెరుగుదలగా నమోదైంది. ఇదే సమయంలో West Texas Intermediate (WTI) ముడి చమురు ధర కూడా బ్యారెల్‌కు 100 డాలర్లను దాటింది. ఈ పెరుగుదల 2022 తర్వాత నమోదైన అత్యధిక స్థాయిలలో ఒకటిగా భావిస్తున్నారు.

అయితే ఇరాన్ చమురు ఎగుమతుల విషయంలో ఖార్గ్ ద్వీపం అత్యంత కీలకమైన ప్రాంతంగా ఉంది. దేశం మొత్తం చమురు ఎగుమతుల్లో దాదాపు 90 శాతం వరకు ఈ ప్రాంతం ద్వారా జరుగుతుందని అంచనా. ఇటీవల జరిగిన అమెరికా దాడులు అక్కడి సైనిక స్థావరాలను లక్ష్యంగా చేసుకున్నప్పటికీ చమురు ఉత్పత్తి కేంద్రాలను నేరుగా దెబ్బతీయలేదు. అయినప్పటికీ ఈ ఘటనలపై ఇరాన్ తీవ్రంగా స్పందిస్తూ ప్రతీకారం తీసుకుంటామని హెచ్చరించింది. చమురు మౌలిక సదుపాయాలపై దాడులు జరిగితే, అమెరికాకు సంబంధించిన ఇంధన వ్యవస్థలను లక్ష్యంగా చేసుకునే అవకాశముందని టెహ్రాన్ సంకేతాలు ఇచ్చింది.

మధ్యప్రాచ్యంలో పెరుగుతున్న ఉద్రిక్తతలు ప్రపంచ చమురు మార్కెట్‌పై నేరుగా ప్రభావం చూపుతున్నాయి. అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య కొనసాగుతున్న వివాదం పెట్టుబడిదారులలో ఆందోళనను పెంచుతోంది. ముఖ్యంగా ఖార్గ్ ద్వీపం చుట్టూ పరిస్థితి చాలా సున్నితంగా మారింది. ఈ ప్రాంతం ఇరాన్ చమురు ఎగుమతుల ప్రధాన కేంద్రం కావడంతో ఇక్కడ ఎలాంటి అంతరాయం జరిగినా ప్రపంచ చమురు సరఫరాపై గణనీయమైన ప్రభావం పడే అవకాశం ఉంది. ఇంకొక ముఖ్యమైన అంశం Strait of Hormuz పరిస్థితి. ప్రపంచంలో అత్యంత కీలకమైన చమురు రవాణా మార్గాలలో ఇది ఒకటి. గల్ఫ్ ప్రాంతం నుండి ప్రపంచంలోని అనేక దేశాలకు చమురు సరఫరా ఈ సముద్ర మార్గం ద్వారా జరుగుతుంది. పరిస్థితి మరింత దిగజారితే ఈ మార్గంలో నౌకాయానానికి అంతరాయం కలిగే ప్రమాదం ఉందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. అలాంటి పరిణామం జరిగితే ప్రపంచవ్యాప్తంగా చమురు సరఫరా తీవ్రంగా ప్రభావితం కావచ్చు.

పెరుగుతున్న చమురు ధరలు ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థపై కూడా ప్రభావం చూపుతున్నాయి. భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు పెరగడంతో ప్రపంచ స్టాక్ మార్కెట్లు కూడా ఒత్తిడిని ఎదుర్కొంటున్నాయి. పెట్టుబడిదారులు ప్రస్తుతం అధిక ప్రమాదం ఉన్న పెట్టుబడులను తగ్గించి, సురక్షితమైన పెట్టుబడుల వైపు మళ్లుతున్నట్లు మార్కెట్ విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు. ఇక భవిష్యత్తు పరిస్థితులపై కూడా అనిశ్చితి నెలకొంది. అమెరికా,ఇరాన్ మధ్య ఉద్రిక్తతలు తగ్గకపోతే అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ముడి చమురు ధరలు మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందని నిపుణులు భావిస్తున్నారు. అదే సమయంలో పెరిగిన ఇంధన ధరలు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ద్రవ్యోల్బణాన్ని కూడా పెంచి ఆర్థిక వ్యవస్థలపై అదనపు ఒత్తిడిని తీసుకురావచ్చని విశ్లేషకులు హెచ్చరిస్తున్నారు.

మధ్యప్రాచ్యంలో నెలకొన్న భౌగోళిక రాజకీయ పరిస్థితులు ప్రస్తుతం ప్రపంచ మార్కెట్ల దిశను నిర్ణయిస్తున్నాయి. పరిస్థితులు ఎలా మారతాయో అనేదానిపై ప్రపంచ పెట్టుబడిదారులు, ఆర్థిక నిపుణులు ఎంతో జాగ్రత్తగా గమనిస్తున్నారు.

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

