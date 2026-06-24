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Crude Oil Price Crash: 120 డాలర్లు ఎక్కడ.. 76 డాలర్లు ఎక్కడ.. భారీగా పతనమైన ముడి చమురు.. Petrol, Diesel రేట్లు తగ్గుతాయా?

Crude Oil Price Crash: ముడి చమురు ధరలు భారీగా పతనం అవుతున్నాయి. బుధవారం బ్రెంట్ క్రూడ్ ధరలు 77 డాలర్ల కంటే తక్కువకు పడిపోయాయి. చమురు ధరల తగ్గుదల పెట్రోల్, డీజిల్ కు ఉపశమనం కలిస్తుందా అనే ప్రశ్న నెలకొంది.

Written ByBhoomi
Published: Jun 24, 2026, 06:13 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 06:13 PM IST
Crude Oil Price Crash: 120 డాలర్లు ఎక్కడ.. 76 డాలర్లు ఎక్కడ.. భారీగా పతనమైన ముడి చమురు.. Petrol, Diesel రేట్లు తగ్గుతాయా?
Image Credit: fileSource: Bureau

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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