/Crude Oil Price Crash: 120 డాలర్లు ఎక్కడ.. 76 డాలర్లు ఎక్కడ.. భారీగా పతనమైన ముడి చమురు.. Petrol, Diesel రేట్లు తగ్గుతాయా?

Crude Oil Price Crash: అమెరికా-ఇరాన్ యుద్ధం ముగిసింది. ఇరు దేశాల మధ్య శాంతి ఒప్పందం కుదిరినప్పటి నుండి, అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ముడి చమురు ధరలు క్రమంగా తగ్గుతూ వస్తున్నాయి. తాజాగా ముడి చమురు ధరలు నాలుగు నెలల్లోనే అత్యంత కనిష్ట స్థాయికి చేరుకున్నాయి. యుద్ధ సమయంలో బ్యారెల్కు సుమారు $120కి చేరి ప్రపంచాన్ని భయపెట్టిన చమురు.. ఇప్పుడు $77 కంటే తక్కువకు పడిపోయింది.
చమురు ధరల పెరుగుదల సమయంలో.. పాకిస్తాన్, బంగ్లాదేశ్ మొదలుకొని బ్రిటన్, భారతదేశం వరకు పలు దేశాలలో తీవ్రమైన చమురు, గ్యాస్ సంక్షోభం నెలకొంది. భారతదేశంలో ముడి చమురు అధిక ధరల కారణంగా ప్రభుత్వ రంగ చమురు కంపెనీలు దాదాపు నాలుగేళ్లపాటు, ఒకటి రెండు సార్లు కాదు, ఏకంగా 4 సార్లు పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలను పెంచవలసి వచ్చింది. ఇప్పుడు ముడి చమురు ధరలు పడిపోవడంతో, పెట్రోల్, డీజిల్ ధరల తగ్గింపుపై ఆశలు కూడా పెరుగుతున్నాయి. అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ దేశాలు ఇరాన్పై తొలిసారిగా దాడి చేసిన ఫిబ్రవరి 28న, చమురు ధరలు 120 డాలర్ల నుండి 77 డాలర్ల కంటే తక్కువకు పడిపోయాయి. ఇరాన్ ప్రతీకారంగా, ప్రపంచ చమురు, గ్యాస్ అవసరాలలో 20 శాతాన్ని తీర్చే కీలకమైన సముద్ర మార్గమైన హోర్ముజ్ జలసంధిని మూసివేసింది. హోర్ముజ్ జలసంధి మూసివేసిన తర్వాత, ఏప్రిల్లో ముడి చమురు ధరలు అకస్మాత్తుగా 120 డాలర్ల వద్దకు చేరుకున్నాయి.
దీని ప్రభావం వల్ల అనేక దేశాల్లో ఇంధన, గ్యాస్ ధరలు విపరీతంగా పెరిగాయి. ద్రవ్యోల్బణం పెరిగింది. చివరికి అమెరికా కూడా దీని బారి నుండి తప్పించుకోలేకపోయింది. ఇప్పుడు.. అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య శాంతి ఒప్పందం కుదిరిన తర్వాత, చమురు ధరలు అకస్మాత్తుగా పడిపోవడం ప్రారంభించాయి. బ్రెంట్ క్రూడ్ ధర బ్యారెల్కు $76.47 వద్ద, WTI క్రూడ్ ధర బ్యారెల్కు $72.63 వద్ద, ముర్బన్ క్రూడ్ ధర బ్యారెల్కు $69.63 వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది. గత నాలుగు నెలల్లో ముడి చమురు ధరలు ఇంత తక్కువ స్థాయిలో ఉండటం ఇదే మొదటిసారి.
పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు తగ్గుతాయా?
ముడి చమురు ధరలు ఆకాశాన్నంటినప్పుడు, నష్టాల కారణంగా చమురు కంపెనీలు పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలను పెంచక తప్పని పరిస్థితి ఏర్పడింది. మరి ఇప్పుడు చమురు ధరలు తగ్గాయి కాబట్టి, ఇంధన ధరలు కూడా తగ్గుతాయా అన్నదే ప్రశ్న. యూఎస్-ఇరాన్ ఒప్పందం ప్రపంచ ఉద్రిక్తతలను తగ్గించిందని, అలాగే 60 రోజుల పాటు ఇరాన్ చమురు, పెట్రోలియం ఉత్పత్తులను విక్రయించడానికి యూఎస్ ట్రెజరీ అనుమతి ఇవ్వడం ప్రపంచ సరఫరా గొలుసు మెరుగుపడుతుందనే ఆశలను బలపరిచిందని విశ్లేషకులు అంటున్నారు. ట్యాంకర్ ట్రాకింగ్ డేటాను పరిశీలిస్తే, గత వారం ఆసియాకు 30 మిలియన్ బ్యారెళ్లకు పైగా ముడి చమురు రవాణా అయ్యింది. ఇరాన్ ఆసియా కొనుగోలుదారులకు ముడి చమురుపై భారీ తగ్గింపులను అందిస్తుండగా, గల్ఫ్ ఉత్పత్తిదారులు కీలక ప్లాంట్లలో కార్యకలాపాలను తిరిగి ప్రారంభించారు. హోర్ముజ్ జలసంధి గుండా సాధారణ రవాణా కొనసాగితే, చమురు త్వరలోనే మార్కెట్లకు చేరుకుంటుంది. అయితే, డిమాండ్ మెరుగుపడే వరకు, ఇంధన ధరలలో గణనీయమైన మార్పులు వచ్చే అవకాశం లేదు.
పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు అకస్మాత్తుగా తగ్గవు:
చౌకైన చమురు దేశ దిగుమతుల బిల్లును తగ్గించడంలో, రూపాయిని బలోపేతం చేయడంలో, ద్రవ్యోల్బణ ఒత్తిడిని తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది. అయితే, పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు వెంటనే తగ్గుతాయని ఆశిస్తున్న వినియోగదారులు వేచి ఉండవలసి రావచ్చు. ఈ ధరలు తక్షణమే తగ్గే అవకాశం లేదు. ఎందుకంటే భారతదేశంలో ఇంధన ధరలు ముడి చమురు ధరలతో పాటు పన్నులు, శుద్ధి మార్జిన్లు, మార్కెటింగ్ ఖర్చులు వంటి అనేక ఇతర అంశాలపై ఆధారపడి ఉంటాయి. అయితే, ముడి చమురు ధరలలో ఈ తగ్గుదల భారతదేశ దిగుమతుల బిల్లుకు కొంత ఉపశమనం కలిగించవచ్చు.
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