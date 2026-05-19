  • /Crude Oil Price Fall: ట్రంప్ కీలక ప్రకటన.. భారీగా తగ్గిన క్రూడాయిల్ ధరలు..!!

Crude Oil Price Fall: ట్రంప్ కీలక ప్రకటన.. భారీగా తగ్గిన క్రూడాయిల్ ధరలు..!!

Crude Oil Price Fall: ఇరాన్ పై దాడిని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ వాయిదా వేశారన్న వార్త మార్కెట్ సెంటిమెంట్ ను ఒక్కసారి మార్చేసింది. దీంతో ముడి చమురు ధరలు భారీగా తగ్గుతున్నాయి. నేడు మే 19వ తేదీ 2026 మంగళవారం ముడి చమురు ధరలు దాదాపు 2శాతం తగ్గి బ్యారెల్ కు  102.397 డాలర్లకు పడిపోయాయి. అంతేకాదు బ్రెంట్ ముడి చమురు ధరలు 2.57శాతం తగ్గి బ్యారెల్ కు 109.224కు చేరాయి. 
Written ByBhoomiUpdated byBhoomi
Published: May 19, 2026, 08:30 AM IST|Updated: May 19, 2026, 08:30 AM IST
Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

