/Crude Oil Price Fall: ట్రంప్ కీలక ప్రకటన.. భారీగా తగ్గిన క్రూడాయిల్ ధరలు..!!

Crude Oil Price Fall: ఇరాన్ పై ప్రతిపాదిత సైనిక దాడిని నిలిపివేస్తున్న అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రకటించిన తర్వాత అంతర్జాతీయ చుమురు ధరలు తగ్గాయి. అంతకు ముందు పశ్చిమాసియాలో కొనసాగుతున్న ఉద్రిక్తతల కారణంగా ముడిచమురు ధరలు భారీగా పెరుగుతూ వచ్చిన సంగతి తెలిసిందే. ఇరాన్ పై దాడిని నిలిపివేయాలని గల్ఫ్ దేశాల విజ్ఞప్తుల తర్వాత ఇది జరిగింది. అయితే.. ఇరాన్ తన అణు కార్యక్రమాన్ని విడనాడకపోతే దాడి చేయడానికి అమెరికా సైన్యం సిద్ధంగా ఉందని అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఇప్పటికీ స్పష్టం చేస్తున్నారు. నేడు ముడి చమురు ధరలు తగ్గినప్పటికీ.. అవి బ్యారెల్కు 100 డాలర్లకు పైగానే కొనసాగుతుండటం తీవ్ర ఆందోళన కలిగిస్తోంది.
ఇరాన్పై ప్రతిపాదిత సైనిక చర్యను నిలిపివేయాలని సౌదీ అరేబియా, ఖతార్, యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ నాయకులు తనను కోరారని డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఒక సోషల్ మీడియా పోస్ట్లో పేర్కొన్నారు. ఇరాన్తో తీవ్రమైన చర్చలు జరుగుతున్నాయని.. ఈ సమయంలో దాడి చేయడం పరిస్థితిని మరింత తీవ్రతరం చేస్తుందని ఈ దేశాలు పేర్కొన్నాయి. మధ్య ప్రాచ్యంలో కొనసాగుతున్న ఉద్రిక్తతల కారణంగా చమురు మార్కెట్ అస్థిరంగా ఉంది. సంఘర్షణ తీవ్రమైతే, హోర్ముజ్ జలసంధి ద్వారా చమురు సరఫరా ప్రభావితం కావచ్చని పెట్టుబడిదారులు భయపడుతున్నారు.
ఈ జలమార్గం ప్రపంచంలోని అత్యంత ముఖ్యమైన చమురు వాణిజ్య మార్గాలలో ఒకటిగా పరిగణిస్తారు. అంతరాయం ఏర్పడితే గల్ఫ్ దేశాల నుండి చమురు సరఫరాపై గణనీయమైన ప్రభావం పడుతుంది. అవసరమైతే దాడి చేయడానికి అమెరికా సిద్ధంగా ఉందని ట్రంప్ పేర్కొన్నప్పటికీ, చర్చలకే ప్రాధాన్యత ఉంటుందని కూడా ఆయన సూచించారు. వైట్ హౌస్లో జరిగిన ఒక కార్యక్రమంలో.. ఈ వివాదం శాంతియుతంగా పరిష్కారమవుతుందని తాను ఆశిస్తున్నట్లు ఆయన పేర్కొన్నారు.
ఇదిలా ఉండగా.. అమెరికా నావికా దిగ్బంధనం కారణంగా ఇరాన్లోని ఖార్గ్ ఐలాండ్ చమురు టెర్మినల్ దాదాపు 10 రోజులుగా మూసివేసింది. ఇది ఇరాన్ చమురు ఆదాయాలపై ప్రభావం చూపింది. ప్రపంచ మార్కెట్కు మిలియన్ల బ్యారెళ్ల సరఫరాను తగ్గించింది. చమురు ఆంక్షల నుండి తాత్కాలిక ఉపశమనం కల్పించాలని అమెరికా ప్రతిపాదించిందని ఒక ఇరాన్ వార్తా సంస్థ పేర్కొనడంతో.. సోమవారం చమురు ధరలు స్వల్పంగా తగ్గాయి. అయితే, ఒక అమెరికా అధికారి ఆ నివేదికను అవాస్తవమని కొట్టిపారేశారు. రాబోయే రోజుల్లో ఇరాన్, అమెరికాల మధ్య జరిగే చర్చల దిశే చమురు ధరలు స్థిరంగా ఉంటాయా లేక మళ్లీ పెరుగుతాయా అనే విషయాన్ని నిర్ణయిస్తుంది.
అయితే అంతర్జాతీయ ముడి చమురు ధరలలోని హెచ్చుతగ్గులు వినియోగదారులపై ప్రత్యక్ష ప్రభావం చూపవు. భారతీయ ఆయిల్ మార్కెటింగ్ కంపెనీలకు, చమురు కొనుగోలు ఖర్చు మారుతూ ఉంటుంది. పశ్చిమ ఆసియా ఉద్రిక్తతల కారణంగా ముడిచమురు ధరలు విపరీతంగా పెరగడంతో, ఆయిల్ మార్కెటింగ్ కంపెనీలు క్రమంగా పెరుగుతున్న నష్టాలను చవిచూస్తున్నాయి.
