/Crude Oil Price Hike: ట్రంప్ వార్నింగ్..UAEపై దాడి.. భారీగా పెరిగిన క్రూడాయిల్ ధరలు..మరోసారి పెట్రో షాక్ తప్పదా?

Crude Oil Price Hike: ప్రపంచ మార్కెట్లో చమురు ధరలు భారీగా పెరుగుతూనే ఉన్నాయి. యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ లోని బరాకా అణువిద్యుత్ కేంద్రంపై జరిగిన డ్రోన్ దాడి ఇరాన్ తో పెరుగుతున్న ఉద్రిక్తతల నేపథ్యంలో మరింత ఆందోళనలు పెరిగాయి. దీంతో బ్రెంట్ క్రూడ్ ఫ్యూచర్స్ బ్యారెల్కు $1.44 లేదా 1.32 శాతం పెరిగి $110.70కి చేరుకుంది. అదే సమయంలో అమెరికన్ వెస్ట్ టెక్సాస్ ఇంటర్మీడియట్ క్రూడ్ బ్యారెల్కు $1.84 లేదా 1.75 శాతం పెరిగి $107.26కి చేరుకుంది. గత వారంలో ఈ రెండు ప్రధాన చమురు కాంట్రాక్టులు 7 శాతానికి పైగా పెరిగడం గమనార్హం.
ఇరాన్ తో కొనసాగుతున్న ఉద్రిక్తత పరిస్థితులను ముగించేందుకు అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ చేస్తున్న ప్రయత్నాల్లో ఎలాంటి పురోగతి కనిపించలేదు. అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ మంగళవారం జాతీయ భద్రతా సలహాదారులతో ఇరాన్ పై సైనిక ప్రత్యామ్నాయాల గురించి చర్చించనున్నారు. ఒకవేళ ట్రంప్ మరోసారి దాడులకు దిగినట్లయితే ఇంధన ధరలు మరింత భారీగా పెరిగే అవకాశం ఉంది.
అయితే బరాకా అణువిద్యుత్ కేంద్రంపై జరిగిన దాడిపై యూఏఈ స్పందించింది. దాడికి గల కారణాలపై దర్యాప్తు జరుగుతోందని అధికారులు తెలిపారు. ఇలాంటి ఉగ్రవాదదాడులకు ప్రతిస్పందించే హక్కు యూఏఈకి ఉందని చెప్పారు. ఇరాక్ గగనతలం నుంచి వచ్చిన మూడు డ్రోన్లను తాము అడ్డుకున్నట్లు సౌదీ అరేబియా తెలిపింది. దేశ సార్వభౌమత్వాన్ని, భద్రతను ఉల్లంఘించే ఏ ప్రయత్నానికైనా ప్రతిస్పందన ఉంటుందని సౌదీ అధికారులు వార్నింగ్ ఇచ్చారు. ఒకవేళ అమెరికా లేదా ఇజ్రాయెల్ మళ్లీ ఇరాన్పై దాడి చేస్తే.. గల్ఫ్ ప్రాంతంలోని ఇంధన, కీలక మౌలిక సదుపాయాలపై మరిన్ని దాడులు జరగవచ్చని ఈ డ్రోన్ దాడులు సూచిస్తున్నాయని విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు.
ఇప్పటికే చమురు ధరల పెరుగుదలతో తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్న ప్రపంచానికి అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ మరో షాకిచ్చారు. ఇటీవల రష్యా చమురు కొనుగోలుపై విధించిన మినహాయింపును ట్రంప్ రద్దు చేశారు. ఇరాన్ యుద్ధ హార్మోజ్ మూసివేత నేపథ్యంలో భారత్ సహా పలు దేశాలకు రష్యా నుంచి చమురు కొనుగోలు చేసేందుకు ట్రంప్ తాత్కాలికంగా అనుమతించిన విషయం తెలిసిందే. ఇప్పుడు ఈ మినహాయింపుపై విధించిన గడువు పూర్తి కావడంతో .. రష్యా చమురు కొనుగోలుపై ఆంక్షలు అమలవుతాయన్నమాట.
ఈ మినహాయింపును పొడిగించేందుకు ట్రంప్ సర్కార్ నిరాకరించడంతో అందరికంటే ఎక్కువగా ఇబ్బంది పడే దేశం భారత్ అని చెప్పాలి. ఎందుకంటే రష్యా నుంచి నుంచి ఎక్కువగా చమురు కొనుగోలు చేసే దేశం ఇండియానే కాబట్టి అందులోనూ హర్మోజ్ జలసంధి నుంచి రవాణా భారీగా తగ్గిపోతుంది. అంతర్జాతీయ క్రూడాయిల్ ధరలు భారీగా పెరిగిపోయిన పరిస్ధితుల్లో ఇండియాకు రష్యా చమురు ఎంతో ఉపయోగపడింది. కొద్ది రోజులుగా భారీగా రష్యా చమురును ఇండియా దిగుమతి చేసుకుంటున్న సంగతి తెలిసిందే. గత మార్చిలో 4.5 మిలియన్ బ్యారెళ్ల క్రూడాయిల్ ను భారత్ కొనుగోలు చేసింది. దీనిలో సగానికిపైగా రష్యా నుంచే దిగుమతి చేసుకుంది.
మరోసారి పెరగనున్న పెట్రో ధరలు:
అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ముడి చమురు ధరలు భారీ పెరుగుతుండటం.. పశ్చిమాసియా వివాదం ముగిసే సంకేతాలు కనిపించకపోవడంతో ఇంధన ధరలు మరోసారి భారీగా పెరిగే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఆయిల్ మార్కెటింగ్ కంపెనీలు లీటర్ పెట్రోల్ డీజీల్ ధర సుమారు 7రూపాయల వరకు పెంచే అవకాశం ఉంది. ప్రస్తుత పరిస్థితులు ఇలాగే కొనసాగినట్లయితే ఇంధన ధరలు మరింత పెరగడం ఖాయమని స్పష్టం అవుతోంది. కాగా పెట్రోల్ ఎగుమతిపై సుంకాన్ని కేంద్రం సున్నా నుంచి రూ. 3లకు పెంచిన సంగతి తెలిసిందే.
