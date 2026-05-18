Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /బిజినెస్
  • /Crude Oil Price Hike: ట్రంప్ వార్నింగ్..UAEపై దాడి.. భారీగా పెరిగిన క్రూడాయిల్ ధరలు..మరోసారి పెట్రో షాక్ తప్పదా?

Crude Oil Price Hike: ట్రంప్ వార్నింగ్..UAEపై దాడి.. భారీగా పెరిగిన క్రూడాయిల్ ధరలు..మరోసారి పెట్రో షాక్ తప్పదా?

 Crude Oil Price Hike: యూఏఈలోని బరకా అణువిద్యుత్ కేంద్రంపై డ్రోన్ దాడి జరిగింది. ఈ ఘటన తర్వాత చమురు ధరలు రెండు వారాల్లోనే గరిష్ట స్థాయికి చేరుకున్నాయి. తమ భూభాగంలోకి ప్రవేశించిన మూడు డ్రోన్లను అడ్డుకున్నట్లు సౌదీ అరేబియా  కూడా ప్రకటించింది.  బ్రెంట్ క్రూడ్ ఫీచర్స్ బ్యారెల్ ధర 1.44డాలర్లు పెరిగి 110.70కు చేరుకుంది. మే 5 తర్వాత ఇదే గరిష్టమని చెప్పాలి. ఒకవేళ ట్రంప్ మళ్లీ దాడులు మొదలుపెట్టినట్లయితే ఇంధన ధరలు మరింత భారీగా పెరిగే ఛాన్స్ ఉంది. 
Written ByBhoomiUpdated byBhoomi
Published: May 18, 2026, 08:34 AM IST|Updated: May 18, 2026, 08:38 AM IST
Crude Oil Price Hike: ట్రంప్ వార్నింగ్..UAEపై దాడి.. భారీగా పెరిగిన క్రూడాయిల్ ధరలు..మరోసారి పెట్రో షాక్ తప్పదా?
Image Credit: Crude Oil Price Hike

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
భారీగా పెరిగిన క్రూడాయిల్ ధరలు..మరోసారి పెట్రో షాక్ తప్పదా?

భారీగా పెరిగిన క్రూడాయిల్ ధరలు..మరోసారి పెట్రో షాక్ తప్పదా?

Crude oil38 min ago
2

Heavy Heat Waves: తెలంగాణకు బిగ్ అలర్ట్.. మరో వారం రోజుల పాటు తీవ్రమైన వడగాలులు..

Telangana Heat Wave1 hr ago
3

నేడు కేరళం సీఎంగా వీడీ శతీశన్ ప్రమాణం..హాజరుకానున్న రాహుల్ గాంధీ,సీఎం రేవంత్ రెడ్డి

Kerala CM VD Satheesan Oath Ceremony1 hr ago
4

అధిక జ్యేష్ట మాసంలో ఈ పనులు చేయడం వలన మీ ఇంట్లో ధనలక్ష్మీ తాండవమే..

Adhika Jyeshtha Masam 20262 hrs ago
5

అధిక జ్యేష్ఠ మాసంలో ఈ రాశులకు గోల్డెన్ ఛాన్స్.. శని అనుగ్రహంతో వీరి కష్టాలు పరార్..

Adhika Jyeshtha Masam 202611:34 PM IST