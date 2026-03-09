Crude Oil Price Today: పశ్చిమాసియాలో ముడిచమురు ధరలు బ్యారెల్ కు దాదాపు 120 డాలర్ల మార్క్ ను దాటేసింది. ఇరాన్ యుద్ధం చమురు ఉత్పత్తి, షిప్పింగ్కు అంతరాయం కలగడం.. గత మూడు సంవత్సరాలకు కాలంలో ఒక బ్యారెల్ ధర ఈ స్థాయికి చేరుకోవడం ఇదే మొదటిసారి. అంతర్జాతీయ ప్రమాణం బ్రెంట్ ముడి చమురు ధర బ్యారెల్కు 117 డాలర్లకి చేరుకుంది. ఇది శుక్రవారం ముగింపు ధర $92.69 నుండి 16.5 శాతం పెరుగుదల నమోదు చేసింది. అమెరికా చమురు ధరలకు బెంచ్ మార్క్ గా ఉన్న వెస్ట్ టెక్సాస్ ఇంటర్మీడియ్ ధర 106.22 డాలర్లు వరకు పలికింది. అయితే శుక్రవారం మార్కెట్లు ముగిసే సమయానికి ఆ రేటు 90.90 డాలర్లుగా ఉంది. తాజాగా 16.9 శాతం పెరిగింది. దీంతో షికాగ మెర్కంటైల్ ఎక్స్చేంజీలో ట్రేడింగ్ ప్రారంభమైన అనంతరం బ్యారెల్ బ్రెంట్ క్రూడ్ ఆయిల్ ధర 16.5శాతం పెరిగింది. దీంతో 107. 97డాలర్లకు ఎగిసింది.గత వారం అమెరికా క్రూడ్ ధర 36శాతం, బ్రెంట్ క్రూడ్ 26శాతం వరకు పెరిగాయి. ఈ ఎఫెక్ట్ ట్రేడింగ్ లోనూ కనిపించింది.
మధ్యప్రాచ్యంలో కొనసాగుతున్న ఉద్రిక్తతల ప్రభావం ప్రపంచ ఇంధన మార్కెట్లపై స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. ముఖ్యంగా హార్ముజ్ జలసంధి ప్రాంతం ప్రపంచ చమురు, గ్యాస్ సరఫరాలో కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. సౌదీ అరేబియా, కువైట్, ఇరాక్, ఖతార్, బహ్రెయిన్, యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్, ఇరాన్ వంటి దేశాల నుంచి ప్రపంచానికి పెద్ద మొత్తంలో చమురు, గ్యాస్ ఈ మార్గం ద్వారా సరఫరా అవుతుంది. అయితే తాజా యుద్ధ పరిస్థితుల కారణంగా ఈ సరఫరాలపై అనిశ్చితి నెలకొంది.
నిల్వ ట్యాంకులు ఇప్పటికే నిండిపోవడంతో ఎగుమతులు తగ్గే పరిస్థితి రావడంతో ఇరాక్, కువైట్, యూఏఈ వంటి దేశాలు తమ ఉత్పత్తిని కొంత మేర తగ్గించినట్లు సమాచారం. ఇదే సమయంలో యుద్ధం ప్రారంభమైన తర్వాత ఇరాన్, ఇజ్రాయెల్, అమెరికా దేశాలు పరస్పరం చమురు, గ్యాస్ మౌలిక సదుపాయాలపై దాడులు జరపడం ఆందోళనలను మరింత పెంచింది. ఈ పరిణామాల వల్ల ప్రపంచ ఆర్థిక మార్కెట్లలో కూడా అస్థిరత కనిపిస్తోంది.
చమురు ధరలు కూడా ఈ ఉద్రిక్తతలతో ప్రభావితమయ్యాయి. అమెరికా ముడి చమురు ధర చివరిసారిగా 2022 జూన్ 30న బ్యారెల్కు 100 డాలర్లను దాటి 105.76 డాలర్ల వరకు చేరింది. అలాగే బ్రెంట్ ముడి చమురు ధర 2022 జూలై 29న బ్యారెల్కు సుమారు 104 డాలర్ల వద్ద ట్రేడ్ అయింది. తాజాగా మార్చి 1న ఇజ్రాయెల్, అమెరికా కలిసి ఇరాన్పై దాడులు జరిపిన తర్వాత చమురు ధరలు మళ్లీ పెరగడం ప్రపంచ మార్కెట్లలో ఆందోళనలను రేకెత్తించింది. ఇంధన ధరలు పెరిగితే ద్రవ్యోల్బణం అధికమవుతుందని, ముఖ్యంగా అమెరికాలో వినియోగదారుల ఖర్చులు తగ్గే ప్రమాదం ఉందని ఆర్థిక నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
Also Read: Gold Rate Today: కుప్పకూలిన బంగారం ధరలు.. మార్చి 9వ తేదీ సోమవారం హైదరాబాద్, విజయవాడలో తులం ధర ఎంత ఉందంటే?
అమెరికాలో పెట్రోల్ ధరలు కూడా ఇటీవల పెరిగాయి. ఆదివారం నాటికి గాలన్ పెట్రోల్ ధర సుమారు 3.45 డాలర్లకు చేరింది. ఇది వారం రోజుల క్రితం కంటే గణనీయమైన పెరుగుదలగా పేర్కొంటున్నారు. డీజిల్ ధరలు గాలన్కు సుమారు 4.6 డాలర్లకు చేరాయి. ఈ ధరలు ఒక వారంలోనే దాదాపు 83 సెంట్లు పెరిగినట్లు నివేదికలు చెబుతున్నాయి. అయితే అమెరికా ఇంధన శాఖ కార్యదర్శి క్రిస్ రైట్ మాట్లాడుతూ పరిస్థితి ఎక్కువకాలం కొనసాగదని చెప్పారు. త్వరలోనే పెట్రోల్ ధరలు మళ్లీ గాలన్కు 3 డాలర్ల కంటే దిగువకు రావచ్చని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. అత్యంత ప్రతికూల పరిస్థితుల్లో కూడా ఈ ప్రభావం కొన్ని వారాలు మాత్రమే ఉండవచ్చని తెలిపారు.
ఇదే సమయంలో టెహ్రాన్లోని ఒక చమురు డిపో మరియు పెట్రోలియం బదిలీ టెర్మినల్పై ఇజ్రాయెల్ జరిపిన దాడుల్లో నలుగురు మరణించినట్లు ఇరాన్ అధికారులు వెల్లడించారు. ఈ డిపోలను ఇరాన్ సైన్యం క్షిపణి ప్రయోగాలకు అవసరమైన ఇంధన నిల్వల కోసం ఉపయోగిస్తున్నట్లు ఇజ్రాయెల్ సైన్యం పేర్కొంది. ప్రస్తుతం ఇరాన్ రోజుకు సుమారు 1.6 మిలియన్ బ్యారెళ్ల చమురును ఎగుమతి చేస్తోంది. ఇందులో ఎక్కువ భాగం చైనాకు వెళ్తుంది. యుద్ధ ప్రభావంతో ఈ ఎగుమతులు తగ్గితే చైనా ఇతర దేశాల నుంచి చమురు సరఫరాను పొందేందుకు ప్రయత్నించాల్సి వచ్చే అవకాశం ఉంది.
Also Read: Gold Price Crash: బంగారం ధర ఒకే వారంలో ఎంత తగ్గిందో తెలిస్తే ఫ్యూజులౌట్.. ఓసారి ఈ లెక్కలపై లుక్కేయండి..!!
చమురు ధరలతో పాటు సహజ వాయువు ధరలు కూడా యుద్ధ ప్రభావంతో పెరుగుతున్నాయి. అయితే చమురు ధరలతో పోలిస్తే పెరుగుదల కొంత తక్కువగా ఉంది. ఆదివారం రాత్రి నాటికి సహజ వాయువు ధర 1,000 క్యూబిక్ అడుగులకు సుమారు 3.33 డాలర్ల వద్ద ట్రేడ్ అయింది. ఇది శుక్రవారం ముగింపు ధర 3.19 డాలర్లతో పోలిస్తే సుమారు 4.6 శాతం ఎక్కువ. గత వారంలో మొత్తంగా సహజ వాయువు ధరలు దాదాపు 11 శాతం వరకు పెరిగినట్లు మార్కెట్ డేటా సూచిస్తోంది.
Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కేవలం మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. దయచేసి దీన్ని పెట్టుబడి, ఆర్థిక లేదా వ్యాపార సలహాగా భావించవద్దు. గుర్తుంచుకోండి స్టాక్ మార్కెట్లు, మ్యూచువల్ ఫండ్స్, క్రిప్టోకరెన్సీలు, రియల్ ఎస్టేట్, విలువైన లోహాలు వంటి అన్ని రకాల పెట్టుబడులు మార్కెట్ ఆటు పోటులు రిస్కులకు లోబడి ఉంటాయి. దీని అర్థం, మీరు లాభపడవచ్చు లేదా నష్టపోవచ్చు. మీరు తీసుకునే ఎలాంటి పెట్టుబడి నిర్ణయాలు లేదా వ్యాపార కార్యకలాపాల వల్ల కలిగే నష్టాలు లేదా లాభాలకు మా సంస్థ జీ తెలుగు వెబ్ పోర్టల్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ బాధ్యత వహించదు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు, తప్పకుండా ఒక రిజిస్టర్డ్ లేదా సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక నిపుణుడిని సంప్రదించి, వారి సలహా తీసుకోమని పాఠకులకు సిఫార్సు చేస్తున్నాము.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి Twitter, Facebook.