Gold Rate Fall: మహిళలకు బంపర్ న్యూస్.. బంగారం ధరలు తగ్గడం గ్యారెంటీ.. ఫ్రూఫ్ ఇదిగో!

Crude Oil Price: ముడి చమురు ధరలు తగ్గుతున్న నేపథ్యంలో బంగారం ధరలు కూడా స్వల్పంగా తగ్గే అవకాశం ఉంది. చమురు ధరలు పడిపోతే ద్రవ్యోల్బణం తగ్గి, బంగారంపై డిమాండ్ తగ్గుతుంది. ఇన్వెస్టర్లు రిస్క్ మార్కెట్ల వైపు మొగ్గుచూపడంతో, బంగారం ధరలు దిగివచ్చే అవకాశం ఉందని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ఈనేపథ్యంలో అమెరికా-చైనా మధ్య నెలకున్న వాణిజ్య ఉద్రిక్తతల నేపథ్యంలో సోమవారం క్రూడాయిల్ ధరలు భారీగా పడిపోయాయి. 

Crude Oil Price: ప్రపంచ చమురు మార్కెట్లు ప్రస్తుతం గందరగోళంలో ఉన్నాయి. అమెరికా–చైనా మధ్య వాణిజ్య ఉద్రిక్తతలు మళ్లీ పెరగడంతో పెట్టుబడిదారుల్లో ఆందోళన చెలరేగింది. ఈ పరిణామాల ఫలితంగా సోమవారం ముడి చమురు ధరలు పడిపోయాయి. అంతర్జాతీయ ఆర్థిక మందగమనం సూచనలు, అలాగే బలహీనమైన ఇంధన డిమాండ్ కూడా చమురు ధరలపై ఒత్తిడిని మరింతగా పెంచాయి. సోమవారం ట్రేడింగ్ సెషన్‌లో బ్రెంట్ క్రూడ్ ఫ్యూచర్స్ ధర బ్యారెల్‌కు 0.4 శాతం తగ్గి 61.05 డాలర్ల వద్ద నిలిచింది. అదే విధంగా అమెరికా వెస్ట్ టెక్సాస్ ఇంటర్మీడియట్ (WTI) ఫ్యూచర్స్ కూడా 0.4 శాతం తగ్గి బ్యారెల్‌కు 57.33 డాలర్ల వద్ద ముగిసింది. గత వారం ఈ రెండు ప్రధాన బెంచ్‌మార్క్‌లు 2 శాతానికి పైగా నష్టపోయాయి. ఇది వరుసగా మూడవ వారపు నష్టాన్ని సూచిస్తోంది.

అంతర్జాతీయ ఇంధన సంస్థ (IEA) ప్రకారం..  చమురు ఉత్పత్తి పెరుగుదల కొనసాగితే 2026 నాటికి ప్రపంచ మార్కెట్‌లో సరఫరా మిగులు స్థాయికి చేరే అవకాశం ఉంది. ఉత్పత్తి పెరుగుతుండడం, అలాగే అమెరికా–చైనా వాణిజ్య సమస్యలు కొనసాగుతుండడం పెట్టుబడిదారులను మరింత జాగ్రత్తగా వ్యవహరించేలా చేస్తోంది. ఫుజిటోమి సెక్యూరిటీస్ విశ్లేషకుడు తోషిటాకా తజావా మాట్లాడుతూ..  ఉత్పత్తి పెరుగుదలతో పాటు ఆర్థిక మందగమనం భయాలు కూడా అమ్మకాల ఒత్తిడిని పెంచుతున్నాయని వ్యాఖ్యానించారు.

మరోవైపు అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ,  రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్ మధ్య జరగబోయే సమావేశం చమురు మార్కెట్‌లో మరో అనిశ్చితిని సృష్టించింది. అమెరికా రష్యా చమురు కొనుగోలుదారులపై ఒత్తిడి పెంచుతుండగా, పుతిన్–ట్రంప్ సమావేశం ఫలితాలను మార్కెట్ ఆసక్తిగా గమనిస్తోంది. పెట్టుబడిదారులు ఈ నేపథ్యంలో తమ పొజిషన్లను మార్చుకోవడంలో వెనుకడుతున్నారు.

ఇక ప్రపంచ వాణిజ్య సంస్థ (WTO) తాజా హెచ్చరిక ప్రకారం, అమెరికా,  చైనా మధ్య వాణిజ్య సంబంధాలు మరింతగా క్షీణిస్తే ప్రపంచ ఆర్థిక ఉత్పత్తి దీర్ఘకాలంలో 7 శాతం వరకు తగ్గిపోవచ్చని పేర్కొంది. ఇటీవలి కాలంలో రెండు దేశాలు ఒకదానిపై మరొకటి ఓడరేవుల సుంకాలను విధించడంతో కార్గో రవాణా వ్యవస్థ ప్రభావితమవుతోంది. ఈ పరిణామం అంతర్జాతీయ సరఫరా గొలుసుపై ప్రతికూల ప్రభావం చూపుతోంది.

ఇదిలా ఉండగా అమెరికా,  యూరప్ దేశాలు భారతదేశం,  చైనా రష్యా చమురు కొనుగోళ్లు తగ్గించాలని ఒత్తిడి పెంచుతున్నాయి. నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం, ఈ ఒత్తిడి కారణంగా డిసెంబర్ నెలలో భారత్‌ చమురు దిగుమతులపై ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉంది. మరోవైపు చైనా మాత్రం రష్యా నుంచి తక్కువ ధరల సరఫరా పొందేందుకు మరింతగా ప్రయత్నించే అవకాశం ఉంది.

మొత్తం మీద.. అమెరికా–చైనా మధ్య వాణిజ్య ఉద్రిక్తతలు కొనసాగితే చమురు మార్కెట్‌లో రాబోయే రోజుల్లో మరింత అస్థిరత చోటు చేసుకునే అవకాశం ఉంది. ఆర్థిక మందగమనం భయాలు, సరఫరా పెరుగుదల, అలాగే అంతర్జాతీయ రాజకీయ పరిణామాలు.. ఇవన్నీ కలిసి ముడి చమురు ధరలపై గణనీయమైన ప్రభావం చూపవచ్చని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.

అయితే ముడి చమురు ధరలు తగ్గినప్పుడు సాధారణంగా బంగారం ధరలపై పరోక్ష ప్రభావం ఉంటుంది. చమురు ధరలు పడిపోతే ద్రవ్యోల్బణం తగ్గుతుంది. దాంతో ఇన్వెస్టర్లు బంగారాన్ని సేఫ్ హావెన్‌గా చూడాల్సిన అవసరం తగ్గుతుంది. ఫలితంగా బంగారం డిమాండ్ తగ్గి, ధరలు కూడా తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది. అయితే ఇది ఎల్లప్పుడూ ఒకే విధంగా ఉండదు.  రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు, కరెన్సీ మార్పులు లేదా వడ్డీ రేట్లు కూడా బంగారం ధరలను ప్రభావితం చేస్తాయి. కాబట్టి క్రూడ్ ఆయిల్ ధరల తగ్గుదల బంగారం ధరలపై సాధారణంగా ఒత్తిడి తెస్తుంది కానీ ఇతర ఆర్థిక అంశాలపై ఆధారపడి ఈ ప్రభావం తీవ్రత మారవచ్చు.

