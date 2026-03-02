Iran War Impact On Cryptocurrency: ఇరాన్, అమెరికా మధ్య నెలకొన్న భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు అంతర్జాతీయ ఆర్థిక మార్కెట్లతో పాటు క్రిప్టో కరెన్సీ రంగంపై కూడా తీవ్ర ప్రభావాన్ని చూపుతున్నాయి. జియోటస్ సీఈఓ విక్రం సుబ్బురాజ్ విశ్లేషణ ప్రకారం.. ప్రస్తుతం బిట్కాయిన్, ఇతర డిజిటల్ ఆస్తుల పరిస్థితి ఎలా ఉందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ప్రస్తుత యుద్ధ మేఘాల నేపథ్యంలో పెట్టుబడిదారులు ఆచితూచి వ్యవహరిస్తుండటంతో క్రిప్టో మార్కెట్ స్థిరంగా ఉన్నప్పటికీ ఒత్తిడిని ఎదుర్కొంటోంది. మార్చి 1 నాటికి బిట్కాయిన్ సుమారు 66,000 డాలర్ల వద్ద ట్రేడవుతోంది.
ప్రస్తుతం 65,000 డాలర్ల స్థాయి బిట్కాయిన్కు అత్యంత కీలకం. ఒకవేళ ధర దీనికంటే దిగువకు పడిపోతే, అది వేగంగా 60,000 డాలర్ల స్థాయికి చేరుకునే అవకాశం ఉంది. పైకి వెళ్లాలంటే 67,000 - 68,000 డాలర్ల రేంజ్ను దాటాల్సి ఉంటుంది. రిస్క్ తీసుకునే సత్తా పెరిగితేనే బిట్కాయిన్ 70,000 డాలర్ల మార్కును చేరుకోగలదు.
మార్కెట్ను ప్రభావితం చేస్తున్న అంశాలు..
ఫిబ్రవరి 27న అమెరికా స్పాట్ బిట్కాయిన్ ఈటీఎఫ్ల నుండి సుమారు 27.5 మిలియన్ల డాలర్ల నిధులు బయటకు వెళ్లాయి. ఇది సంస్థాగత పెట్టుబడిదారులు ప్రస్తుతానికి వేచి చూసే ధోరణిలో ఉన్నారని సూచిస్తోంది. అలాగే మార్చి 17-18 తేదీల్లో జరగనున్న అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ సమావేశం కీలకం కానుంది. వడ్డీ రేట్లపై వచ్చే అంచనాలు మార్కెట్ దిశను నిర్ణయిస్తాయి. యుద్ధ భయంతో చమురు ధరలు 10 శాతం పెరగడం వల్ల ద్రవ్యోల్బణ ఆందోళనలు ఎక్కువయ్యాయి. ఇది సాధారణంగా క్రిప్టో వంటి రిస్క్ ఆస్తులపై ప్రతికూల ప్రభావం చూపుతుంది.
ఆల్ట్కాయిన్ల పరిస్థితి (మార్చి 1 నాటికి)..
ఇరాన్పై అమెరికా దాడి చేస్తుందా? లేదా? అనే అంశంపై పాలీమార్కెట్ వంటి ప్రిడిక్షన్ ప్లాట్ఫారమ్లలో దాదాపు 529 మిలియన్ల డాలర్లు (సుమారు రూ.4,400 కోట్లు) ట్రేడింగ్ జరగడం గమనార్హం. భౌగోళిక రాజకీయ రిస్క్ను అంచనా వేయడానికి ట్రేడర్లు ఈ వేదికలను ఒక సూచికగా వాడుకుంటున్నారు.
పెట్టుబడిదారులకు సూచన..
ప్రస్తుతం మార్కెట్ విపరీతమైన ఒడిదుడుకులకు లోనయ్యే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి డెరివేటివ్స్ ట్రేడర్లు కట్టుదిట్టమైన రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ పాటించాలి. లాభాల కంటే మూలధనాన్ని కాపాడుకోవడం ఈ సమయంలో అత్యంత ముఖ్యం. యుద్ధ పరిస్థితులు చల్లారే వరకు క్రిప్టో మార్కెట్ ఒక పరిధిలోనే కదిలే అవకాశం ఉంది. అంతర్జాతీయ వార్తలను ఎప్పటికప్పుడు గమనిస్తూ ఉండటం అవసరం.
(గమనిక: పైన పేర్కొన్న సమాచారం కేవలం నిపుణుల అభిప్రాయం మేరకు పొందుపరిచింది. దీన్ని పాటించే ముందు సంబంధిత నిపుణుడి సలహా తీసుకోవడం ఉత్తమం. ఏదైనా రంగంలో పెట్టుబడులు పెట్టేముందు ఆలోచించండి. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.)
