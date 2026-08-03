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D-Mart Store Sarees: అన్నీ వస్తువులు దొరికే డీమార్ట్‌లో చీరలు ఎందుకు అమ్మరు? ఇదే బిజినెస్ టాప్ సీక్రెట్!

Sarees In D-Mart Stores: తక్కువ ధరకే కిరాణా సామాగ్రి, నిత్యావసరాలు అందించి డీమార్ట్ స్టోర్ సాధారణ ప్రజలను ఆకర్షిస్తున్నారు. అయితే ఈ స్టోర్‌లో దాదాపుగా అన్ని లభిస్తాయి. కానీ, మన దేశంలో మహిళలకు అమితంగా మెచ్చే చీరలను మాత్రం అమ్మకాలు జరపకపోవడానికి ఓ పెద్ద కారణం ఉందట. ఆ సీక్రెట్ ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByHarish Darla
Published: Aug 03, 2026, 04:15 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 04:15 PM IST
D-Mart Store Sarees: అన్నీ వస్తువులు దొరికే డీమార్ట్‌లో చీరలు ఎందుకు అమ్మరు? ఇదే బిజినెస్ టాప్ సీక్రెట్!
Image Credit: Source: File Photo

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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