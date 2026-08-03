Sarees In D-Mart Stores: దేశవ్యాప్తంగా సామాన్యుడి నుంచి మధ్యతరగతి కుటుంబాలను తక్కువ ధరలతో ఆకర్షిస్తున్న షాపింగ్ స్టోర్ డీమార్ట్. కిరాణా సామాగ్రి, నిత్యావసరాలు అందించే ఈ స్టోర్లో కుర్తీలు, టీ-షర్టులు, పిల్లల బట్టలు వంటి రకరకాల రెడీమేడ్ వస్త్రాలు తక్కువ ధరకే లభిస్తాయని ప్రజల అభిప్రాయం. కానీ, మన దేశంలో అత్యధికంగా అమ్ముడయ్యే చీరలు మాత్రం డీమార్ట్లో సాధారణంగా కనిపించవు. ఇంత పెద్ద రిటైల్ స్టోర్ చైన్ చీరలను ఎందుకు విక్రయించదో తెలుసా? దీని వెనుక ఒక పెద్ద ప్లాన్ ఉంది.
డీమార్ట్ బిజినెస్ మోడల్..
డీమార్ట్ విజయ రహస్యం అంతా దాని ప్రత్యేకమైన బిజినెస్ మోడల్పైనే ఆధారపడి ఉంటుంది. కంపెనీ ప్రధానంగా రోజువారీ జీవితంలో నిత్యం అవసరమయ్యే, వేగంగా అమ్ముడయ్యే ఉత్పత్తులపై దృష్టి పెడుతుంది. తక్కువ లాభాలతో ఎక్కువ మొత్తంలో వస్తువులను విక్రయించడం, స్టాక్ త్వరగా క్లియర్ కావడం ద్వారా కస్టమర్లకు భారీ డిస్కౌంట్లు అందించడం వీరి ప్రధాన సూత్రం.
చీరల వ్యాపారంలో ఉన్న సవాళ్లు..
ఇతర రెడీమేడ్ దుస్తులతో పోలిస్తే చీరల వ్యాపారం పూర్తిగా భిన్నంగా ఉంటుంది. చీరల్లో వేలాది రకాల ఫ్యాబ్రిక్లు, విభిన్న డిజైన్లు, ప్యాటర్న్లు, రంగులు, ఎప్పటికప్పుడు మారే ఫ్యాషన్ ట్రెండ్లు ఉంటాయి. వీటన్నింటితో మహిళలను మెప్పించాలంటే భారీ స్థాయిలో స్టాక్ నిర్వహించాల్సి ఉంటుంది.
కుర్తీలు లేదా కిరాణా సామాగ్రి మాదిరిగా చీరలు అంత వేగంగా అమ్ముడవ్వవు. స్టాక్ ఎక్కువ కాలం కౌంటర్లోనే నిల్వ ఉండిపోతే కంపెనీకి పెట్టుబడి నిలిచిపోయి నష్టం వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది.
డీమార్ట్ తన వేగవంతమైన అమ్మకాల విధానానికి కట్టుబడి ఉంటుంది కాబట్టి, చీరల వంటి సంక్లిష్టమైన విభాగంలో భారీగా పెట్టుబడి పెట్టడం వారికి లాభదాయకం కాదు. అందుకే కిరాణా, హోమ్ కేర్, రోజూ అమ్ముడయ్యే ప్రాథమిక వస్త్రాలకే డీమార్ట్ ప్రాధాన్యత ఇస్తుంది. అయితే కొన్ని ప్రత్యేక ప్రాంతాల్లోని ఎంపిక చేసిన స్టోర్లలో కస్టమర్ల డిమాండ్ను బట్టి ఎప్పుడైనా పరిమిత సంఖ్యలో చీరలు అందుబాటులో ఉంచినప్పటికీ, దేశవ్యాప్తంగా మాత్రం దీనికోసం ప్రత్యేక విభాగం ఉండదు.
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