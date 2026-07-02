Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /బిజినెస్
  • /కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల ఖాతాల్లోకి భారీగా డబ్బులు..? ఆ 18 నెలల DA బకాయిలపై కీలక అప్‌డేట్..!!

కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల ఖాతాల్లోకి భారీగా డబ్బులు..? ఆ 18 నెలల DA బకాయిలపై కీలక అప్‌డేట్..!!

DA Arrears: కరోనా సమయంలో  రావాల్సిన 19 నెలల డీఏ, డీఆర్ చెల్లింపులకు సంబంధించిన అంశాన్ని ఉద్యోగ సంఘాలు 8వ వేతన సంఘం ముందు లేవనెత్తాయి. అయితే ఈ విషయంపై ప్రభుత్వం తన వైఖరిని స్పష్టం చేసింది.  ఆ 18 నెలల డిఏ, డిఆర్ బకాయిలు విడుదల చేసే ప్రసక్తే లేదని కేంద్రం పార్లమెంట్ లో స్పష్టం చేసిన సంగతి తెలిసిందే. అయినప్పటికీ ఉద్యోగ సంఘాలు మరోసారి ఈ ప్రశ్నను లేవనెత్తాయి.

Written ByBhoomi
Published: Jul 02, 2026, 08:51 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 08:51 PM IST
కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల ఖాతాల్లోకి భారీగా డబ్బులు..? ఆ 18 నెలల DA బకాయిలపై కీలక అప్‌డేట్..!!
Image Credit: googleSource: Bureau

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల ఖాతాల్లోకి భారీగా డబ్బులు..? ఆ 18 నెలల DA బకాయిలపై కీలక అప్‌డేట్..!!
8th Pay Commission4 min ago
2
Tamil Nadu55 min ago
3
Gold Rate Today1 hr ago
4
India Vs England T201 hr ago
5
Ketan murder case1 hr ago