Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /బిజినెస్
  • /DA పెంపుపై బిగ్ అప్ డేట్.. జూలై నుంచి 4శాతం డీఏ పెంపు?.. తేల్చేసిన ఏఐసీపీఐ తాజా డేటా..!!

DA పెంపుపై బిగ్ అప్ డేట్.. జూలై నుంచి 4శాతం డీఏ పెంపు?.. తేల్చేసిన ఏఐసీపీఐ తాజా డేటా..!!

DA Hike 2026:  కోటి మందికిపైగా  ఉన్న కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు సంబంధించి మోదీ సర్కార్ త్వరలోనే గుడ్ న్యూస్ చెప్పనుంది. జులై 2026 నుంచి అమల్లోకి రానున్న డీఏ,డీఆర్ పెంపునకు సంబంధించి కీలక నిర్ణయం తీసుకుంటున్నట్లు అధికార వర్గాల్లో చర్చ నడుస్తోంది. ఇప్పటికే ఈ ఏడాది 2 శాతం డీఏ పెంచిన సంగతి తెలిసిందే. రెండో దఫా మరోసారి డీఏ పెంచనున్నట్లు తెలుస్తోంది.

Written ByBhoomi
Published: Jul 01, 2026, 08:14 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 08:14 PM IST
DA పెంపుపై బిగ్ అప్ డేట్.. జూలై నుంచి 4శాతం డీఏ పెంపు?.. తేల్చేసిన ఏఐసీపీఐ తాజా డేటా..!!
Image Credit: googleSource: Bureau

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
DA పెంపుపై బిగ్ అప్ డేట్.. జూలై నుంచి 4శాతం డీఏ పెంపు?.. తేల్చేసిన ఏఐసీపీఐ తాజా డేటా..!!
DA hike7 min ago
2
Football50 min ago
3
ibps po notification1 hr ago
4
Gold Rate Today2 hrs ago
5
Hair growth tips3 hrs ago