/DA పెంపుపై బిగ్ అప్ డేట్.. జూలై నుంచి 4శాతం డీఏ పెంపు?.. తేల్చేసిన ఏఐసీపీఐ తాజా డేటా..!!

DA Hike 2026: జూలై నుండి కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు కరువు భత్యం పెంపునకు సంబంధించిన ముఖ్యమైన సూచనలు వెలువడుతున్నాయి. కొత్త ఏఐసీపీఐ-ఐడబ్ల్యూ డేటా విడుదల కావడంతో.. ఈసారి డీఏలో పెరుగుదల శాతంపై అంచనాలు బలపడ్డాయి. జూన్ డేటా ఇంకా రావలసి ఉన్నప్పటికీ.. జూలైలో డీఏ పెంపు ఉద్యోగులకు మరో విడత ఉపశమనాన్ని కలిగించే అవకాశం ఉందని ప్రస్తుత డేటా సూచిస్తోంది.
జూలై 2026లో అమలు కానున్న డీఏ పెంపుపై కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు ఎక్కువగా ఆసక్తి చూపుతున్నారు. ప్రతి ఆరు నెలలకు ఒకసారి జరిగే ఈ డీఏ సవరణ, ఉద్యోగుల జీతాలలో ఒక ముఖ్యమైన భాగం కాబట్టి, అందరూ కొత్త డేటాపైనే దృష్టి సారించారు. ముఖ్యంగా, ద్రవ్యోల్బణం ఎలా మారుతోందనేది ఈ పెంపును నిర్ణయించడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. ఈ నేపథ్యంలో, కార్మిక శాఖ ఇటీవల మే 2026 నాటికి పారిశ్రామిక కార్మికుల కోసం అఖిల భారత వినియోగదారుల ధరల సూచిక ఏఐసీపీఐ-ఐడబ్ల్యూ ను విడుదల చేసింది.
కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల డీఏ సవరణలను లెక్కించడానికి ఈ సూచికను ప్రాథమిక ఆధారంగా ఉపయోగిస్తారు. అందువల్ల, నెలవారీ మార్పులు భవిష్యత్ డీఏ పెంపులపై నేరుగా ప్రభావం చూపుతాయి. ఏప్రిల్ 2026లో 149.9గా ఉన్న ఏఐసీపీఐ-ఐడబ్ల్యూ సూచీ, మే 2026 నాటికి 0.9 పాయింట్లు పెరిగి 150.8కి చేరింది. ఈ స్వల్ప పెరుగుదల దేశంలోని ప్రస్తుత ద్రవ్యోల్బణ ధోరణిని, ముఖ్యంగా నిత్యావసర వస్తువుల ధరలలో మార్పులను ప్రతిబింబిస్తుంది. జూలై 1, 2026 నుండి అమల్లోకి వచ్చే డీఏ సవరణను ఈ డేటా ఆధారంగానే లెక్కించారు.
ప్రస్తుత అంచనాల ప్రకారం, డీఏ పెరుగుదల సుమారు 3శాతం ఉంటుందని భావిస్తున్నారు. అయితే, ఇది తుది నిర్ణయం కాదు. ఎందుకంటే జూన్ 2026 నాటి ఏఐసీపీఐ-ఐడబ్ల్యూ డేటా ఇంకా రావలసి ఉంది. అంతేకాకుండా, కేంద్ర ప్రభుత్వం నుండి అధికారిక ఆమోదం అవసరం కాబట్టి, తుది డీఏ శాతం మారే అవకాశం ఉంది. జూన్ 2026లో కూడా సూచీలో ఇదే విధమైన పెరుగుదల ఉంటుందని భావించి, గత 12 నెలల ఏఐసీపీఐ-ఐడబ్ల్యూ డేటాను పరిశీలించారు. ఈ నెలవారీ డేటా జూలై 2025 నుండి ప్రారంభమై జూన్ 2026 అంచనా వరకు విస్తరించి ఉంది.
ఈ మొత్తం ధోరణి ఆధారంగా, డీఏను లెక్కించడానికి అవసరమైన సగటు విలువను నిర్ధారించారు. ఈ డేటా ఆధారంగా, నెలవారీ AICPI-IW ఈ విధంగా ఉంది. జూలై 2025లో 146.5, ఆగస్టులో 147.1, సెప్టెంబర్లో 147.3, అక్టోబర్లో 147.7, నవంబర్లో 148.2, డిసెంబర్లో 148.2, జనవరి 2026లో 148.6, ఫిబ్రవరిలో 148.5, మార్చిలో 149.1, ఏప్రిల్లో 149.9, మేలో 150.8. జూన్ 2026 నాటికి అంచనా 151.7గా ఉంది. దీనిని × 100 − ప్రస్తుత DA (శాతం)గా లెక్కిస్తారు.
ఈ లెక్కింపులో AICPI-IW సగటు విలువ కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. అంచనాల ప్రకారం, జూన్ 2026 వరకు ఈ సూచిక ఇదే రేటుతో పెరుగుతూ ఉంటే, 12 నెలల సగటు సుమారుగా 148.63గా ఉంటుంది. ఈ విలువను సూత్రంలో ప్రతిక్షేపించగా 148.63 × 2.88 = 428.05 వస్తుంది. తదుపరి దశలో, 428.05 నుండి 261.41ని తీసివేస్తే 166.64 వస్తుంది. దీనిని 261.41తో భాగించగా 0.637 వస్తుంది. దీనిని 100తో గుణించగా 63.7శాతం ప్రాథమిక ఫలితం వస్తుంది.
ప్రస్తుత డిఏను సర్దుబాటు చేసిన తర్వాత, వాస్తవ పెరుగుదల సుమారుగా 3.7శాతం ఉండవచ్చని అంచనా వేసింది. అయితే, ప్రభుత్వం సాధారణంగా ఈ అంకెలను రౌండ్ ఆఫ్ చేస్తుంది కాబట్టి, చివరికి 3శాతం డిఏ పెంపును ప్రకటించవచ్చు. ద్రవ్యోల్బణం విషయానికి వస్తే, మే 2026లో వార్షిక ద్రవ్యోల్బణం 4.72శాతంగా నమోదైంది. మే 2025లోని 2.93శాతంతో పోలిస్తే ఇది గణనీయమైన పెరుగుదల.
ఆహారం, ఇంధనం, దుస్తులు వంటి నిర్దిష్ట వర్గాలలో పెరుగుతున్న ధరలు ఈ సూచిక పెరుగుదలకు కారణమయ్యాయి. జూన్ 2026 ఏఐసిపిఐ-ఐడబ్ల్యూ డేటా విడుదలైన తర్వాతే ఈ డిఏ పెంపుపై తుది నిర్ణయం తీసుకుంటుంది. అప్పటి వరకు, అన్ని అంచనాలను తాత్కాలికమైనవిగా పరిగణించాలి. దీనికి సంబంధిత డేటాను సమీక్షించిన అనంతరం కేంద్ర మంత్రివర్గం తుది నిర్ణయం తీసుకోనుంది.
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