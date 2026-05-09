/DA Hike 2026: ఉద్యోగులు ఎగిరి గంతేసే వార్త..ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు 63 శాతం డీఏ పెంపు!

DA Hike From July 2026: 8వ వేతన సంఘం అమలు కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. దీని అమలుపై అనేక విస్తృత చర్చలు జరుగుతున్నాయి. ఈ పే కమిషన్ అమలులో భాగంగా తమ జీతాలు, పెన్షన్లలో ఎలాంటి మార్పులు ఆశించవచ్చో ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లు కొన్ని అంచనాలకు పెట్టుకున్నారు. అయితే ఈ క్రమంలో ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు మరో శుభవార్త అందనుంది. అదే మరోసారి డీఏ పెంపు ఉండనున్నట్లు సమాచారం. ప్రస్తుత ద్రవ్యోల్బణ పరిస్థితులను తీసుకుంటే, జూలై 2026 వరకు డీఏ 2 నుంచి 3 శాతం మేర పెరిగే అవకాశం ఉందని అంచనాకు వస్తున్నారు. ఇది డీఏ పెంపు అమల్లోకి వస్తే, ఉద్యోగుల జీతాలు మరోసారి పెరిగే అవకాశం ఉంది.
ప్రస్తుత కరువు భత్యం ఎంత?
కేంద్ర ప్రభుత్వం 2026 ఏప్రిల్ 18న, జనవరి నుండి జూన్ వరకు గల కాలానికి కరువు భత్యాన్ని 2 శాతం పెంచుతున్నట్లు ప్రకటించింది. ఈ పెంపు తర్వాత ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు కరువు భత్యం (DA), పెన్షనర్లకు కరువు ఉపశమనం (DR) 60 శాతానికి చేరింది. ప్రస్తుత ఉద్యోగుల దృష్టి 2026 జూలైలో జరగనున్న తదుపరి కరువు భత్యం సవరణపై ఉంది. ఈ సవరణకు సంబంధించిన ప్రకటన సెప్టెంబర్-అక్టోబర్ నెలల్లో వెలువడే అవకాశం ఉంది.
'ఆల్ ఇండియా కన్స్యూమర్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ ఫర్ ఇండస్ట్రియల్ వర్కర్స్' (AICPI-IW) ఆధారంగా కరువు భత్యం పెంపునకు సంబంధించిన అంచనాలను లెక్కిస్తారు. మార్చి 2026లో, ఈ సూచిక 149.5గా నమోదైంది. ఇది ఫిబ్రవరిలో 148.9 స్థాయి కంటే 0.6 పాయింట్లు ఎక్కువ. పెరుగుతున్న ద్రవ్యోల్బణ ప్రభావం కరువు భత్యం పెంపునకు దారితీయవచ్చని సూచిస్తున్న నిపుణులు. ప్రాథమిక అంచనాల ప్రకారం, జూలై 2026 కాలంలో కరువు భత్యం 2 నుంచి 3 శాతం వరకు పెరగవచ్చు.
డీఏ 63 శాతం..జీతం ఎంత పెరుగుతుంది?
కేంద్ర ప్రభుత్వం కరువు భత్యాన్ని 60 శాతం నుంచి 63 శాతం పెంచితే, దాని ప్రత్యక్ష ప్రభావం నెలసరి జీతంలో కనిపిస్తుంది. ఉద్యోగులు తమ జీతంలో ప్రత్యక్ష ప్రయోజనం పొందుతారనేది ఓ ఉదాహరణ ద్వారా తెలుసుకుందాం.
ఒక ఉద్యోగి మూల వేతనం రూ.18,000 అనుకుందాం. జనవరి 2026లో అమలు చేయబడిన 2% డీఏ పెంపుతో, అతనికి నెలకు అదనంగా రూ.360 ఆదాయం లభించింది. ఇప్పుడు మరో 3% పెంపు ఆమోదం పొందితే, అతని నెలసరి ఆదాయానికి సుమారు రూ.540 జత అవుతుంది. అధిక మూల వేతనాలు పొందుతున్న ఉద్యోగుల జీతాలలో మరింత ఖచ్చితంగా మార్పు వచ్చే అవకాశం ఉంది.
ప్రస్తుతం కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రతి ఆరు నెలలకు ఒకసారి కరువు భత్యాన్ని సవరిస్తుంది. అయితే, బ్యాంకింగ్ రంగంలో ఉన్న పద్ధతి ప్రకారం.. కరువు భత్యాన్ని ప్రతి మూడు నెలలకు ఒకసారి సవరించాలని ఇప్పుడు అనేక ఉద్యోగ సంఘాలు డిమాండ్ చేస్తున్నాయి. వేగంగా పెరుగుతున్న ద్రవ్యోల్బణం ఈ కాలంలో ఆరు నెలలు వేచి ఉండాల్సి రావడం తమపై అదనపు ఆర్థిక ఒత్తిడిని సృష్టిస్తోందని ఉద్యోగులు చూస్తున్నారు.
