/DA Hike: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు అదిరిపోయే శుభవార్త.. DA పెంచుతూ నిర్ణయం.. 8 లక్షల మంది ఉద్యోగులు పెన్షనర్లకు భారీగా పెరగనున్న వేతనం..!!

DA Hike: కేంద్ర ప్రభుత్వం అటు 8వ పే కమిషన్ ప్రారంభించి 1 కోటి మందికి పైగా ఉన్నటువంటి కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు పెన్షనర్లకు వేతనాలు పెంచాలని ప్రణాళిక సిద్ధం చేయగా.. ఇప్పుడు అదే బాటలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు సైతం ప్రయాణిస్తున్నాయి. వరుసగా పెరుగుతున్న ధరలతో అటు సామాన్య ప్రజలతో పాటు ఉద్యోగులు కూడా సతమతం అవుతున్నారు. దీని దృష్టిలో ఉంచుకొని పలు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఇప్పటికే డియర్ నెస్ అలవెన్స్ పెంపు చేస్తూ ప్రకటనలు చేస్తున్నాయి. ఇందులో బీహార్, ఒరిస్సా, పశ్చిమబెంగాల్, మహారాష్ట్ర, జమ్మూ కాశ్మీర్ వంటి రాష్ట్రాలు తమ ఉద్యోగులు పెన్షనర్లకు డిఏ పెంపుదల చేయగా, ఇప్పుడు అదే బాటలో మరో రాష్ట్రం కూడా చేరింది. ఈశాన్య రాష్ట్రాల్లో అత్యంత కీలకమైనటువంటి అస్సాం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం డియర్ నెస్ అలవెన్స్ (డీఏ) డియర్ నెస్ రిలీఫ్ (డీఆర్) రెండు శాతం పెంచుతూ నిర్ణయం తీసుకున్నాయి.
దీంతో ఎనిమిది లక్షలకు పైగా ఉన్నటువంటి రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు పెన్షనర్లకు వేతనం పెరగనుంది. వరుసగా పెరుగుతున్నటువంటి ధరలతో అటు ఉద్యోగులు ఇబ్బంది పడుతున్నారు ముఖ్యంగా పెన్షనర్లకు పెరిగిన ధరలు జీవితం కొనసాగించడానికి కష్ట సాధ్యంగా మారుస్తున్నాయి. అయితే ఏప్రిల్ నెలలో ఇప్పటికే కేంద్ర ప్రభుత్వం సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు రెండు శాతం డిఏ పెంచడంతో 58% గా ఉన్నటువంటి డి ఏ 60 శాతానికి పెరిగింది. అదే బాటలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు సైతం కొనసాగుతున్నాయి.
ఈ డిఏ పెంపుదల అనేది సంవత్సరానికి రెండుసార్లు ఉంటుంది. కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు రెండవ డి ఏ అనేది జూలై నెల తర్వాత ప్రకటిస్తారు. ఈ లోగా 8వ పే కమిషన్ పనితీరు అనేది కొనసాగుతోంది. మరొక పదకొండు నెలల్లో కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ఎనిమిదో పే కమిషన్ వేతన సవరణ సిఫార్సులను అందించాల్సి ఉంది. ఈలోగా కేంద్ర ప్రభుత్వానికి చెందిన అన్ని ప్రభుత్వ విభాగాలతో ఎనిమిదో పే కమిషన్ సంప్రదింపులు జరుపుతుంది.
మారుతున్న పరిస్థితులకు అనుగుణంగా, పెరుగుతున్న ఖర్చులను దృష్టిలో ఉంచుకొని తమ వేతనం పెంచాలని అటు ఉద్యోగ సంఘాలతో పాటు పెన్షనర్లు కూడా డిమాండ్ చేస్తున్నారు. గతంలో ఏడవ పే కమిషన్ సందర్భంగా 2.57 ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ ప్రకటించి వేతనాలను పెంచారు. ఈసారి ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ 3.20 కన్నా అధికంగా ఉండాలని డిమాండ్ వినిపిస్తోంది. ఒకవేళ ఉద్యోగులు చేస్తున్న డిమాండ్ ప్రకారం కేంద్రం అంగీకరించినట్లయితే భారీగా బేసిక్ వేతనం పెరిగే అవకాశం ఉందని అంచనా వేస్తున్నారు.
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