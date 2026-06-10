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  • /DA Hike: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు అదిరిపోయే శుభవార్త.. DA పెంచుతూ నిర్ణయం.. 8 లక్షల మంది ఉద్యోగులు పెన్షనర్లకు భారీగా పెరగనున్న వేతనం..!!

DA Hike: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు అదిరిపోయే శుభవార్త.. DA పెంచుతూ నిర్ణయం.. 8 లక్షల మంది ఉద్యోగులు పెన్షనర్లకు భారీగా పెరగనున్న వేతనం..!!

DA Hike: కేంద్ర ప్రభుత్వం అటు 8వ పే కమిషన్ ప్రారంభించి 1 కోటి మందికి పైగా ఉన్నటువంటి కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు పెన్షనర్లకు వేతనాలు పెంచాలని ప్రణాళిక సిద్ధం చేయగా.. ఇప్పుడు అదే బాటలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు సైతం ప్రయాణిస్తున్నాయి. వరుసగా పెరుగుతున్న ధరలతో అటు సామాన్య ప్రజలతో పాటు ఉద్యోగులు కూడా సతమతం అవుతున్నారు.

Written ByBhoomi
Published: Jun 10, 2026, 04:19 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 04:19 PM IST
DA Hike: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు అదిరిపోయే శుభవార్త.. DA పెంచుతూ నిర్ణయం.. 8 లక్షల మంది ఉద్యోగులు పెన్షనర్లకు భారీగా పెరగనున్న వేతనం..!!
Image Credit: FILE

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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