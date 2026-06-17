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  • /DA Hike: 1కోటి మంది కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు మోదీ సర్కార్ బంపర్ గిఫ్ట్.. జూలై నుంచి 3 శాతం DA HIKE.. జీతాలు ఎంత పెరుగుతాయో తెలుసా?

DA Hike: 1కోటి మంది కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు మోదీ సర్కార్ బంపర్ గిఫ్ట్.. జూలై నుంచి 3 శాతం DA HIKE.. జీతాలు ఎంత పెరుగుతాయో తెలుసా?

DA Hike: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు త్వరలోనే ఓ గుడ్ న్యూస్ వినబోతున్నారు.  ఈసారి 3 శాతం డి ఏ పెంపు జరిగే అవకాశం ఉన్నట్లు వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి. అందుకు గల కారణాలు ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.  తద్వారా ఎంత వేతనం పెరుగుతుందో కూడా తెలుసుకుందాం.

Written ByBhoomi
Published: Jun 17, 2026, 09:24 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 09:24 PM IST
DA Hike: 1కోటి మంది కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు మోదీ సర్కార్ బంపర్ గిఫ్ట్.. జూలై నుంచి 3 శాతం DA HIKE.. జీతాలు ఎంత పెరుగుతాయో తెలుసా?
Image Credit: AI

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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