/DA Hike: 1కోటి మంది కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు మోదీ సర్కార్ బంపర్ గిఫ్ట్.. జూలై నుంచి 3 శాతం DA HIKE.. జీతాలు ఎంత పెరుగుతాయో తెలుసా?

DA Hike: కేంద్రంలోని మోడీ సర్కార్ ఒక కోటికి పైగా ఉన్న ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు అలాగే పెన్షనర్లకు త్వరలోనే ఓ గుడ్ న్యూస్ వినిపించేందుకు సిద్ధమవుతున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. ఇప్పటికే 8వ పే కమిషన్ ఏర్పాటు చేసి వేతన సవరణ కోసం చర్యలు చేపడుతున్న సంగతి తెలిసిందే. అయితే తాజాగా ఈ ఏడాది రెండో దఫా డిఏ చెల్లింపు కోసం కసరత్తు కూడా ప్రారంభించినట్లు తెలుస్తోంది. ప్రతి ఏడాది కేంద్ర ప్రభుత్వం ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు డిఏ అలాగే డిఆర్ ప్రకటిస్తారు.
ఇది ప్రతి ఆరు నెలలకు ఒకసారి సవరిస్తూ ఉంటారు. చివరిసారిగా 2 శాతం డి ఏ పెంచుతూ కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది. దీంతో డిఎ 55% నుంచి 60% కి పెరిగింది. అయితే పెరుగుతున్న ధరలు AICPI-IW డేటా ఆధారంగా ఎప్పుడు అనేవి జరుగుతూ ఉంటాయి. సాధారణంగా లేబర్ బ్యూరో విడుదల చేసి ఆలిండియా కన్జ్యూమర్ ప్రైస్ ఇంటెక్స్ ఫర్ ఇండస్ట్రియల్ వర్కర్స్ డేటా ఆధారంగానే డిఏ, డీఆర్ ఉద్యోగులకు ఎంత చెల్లించాలి అనేది అంచనా వేస్తుంటారు. ముఖ్యంగా మార్చి 2019 నెలలో AICPI-IW 149.1 ఇది ఏప్రిల్ నెల నాటికి AICPI-IW 149.9 పెరిగినట్లు మనం చూడవచ్చు. పారిశ్రామిక కార్మికులు రిటైల్ ద్రవ్యోల్బణం 4.27 నుంచి 4.4% పెరిగింది. ఉద్యోగులకు చెల్లించే డీఏ 12 నెలల AICPI-IW డేటా సగటు ఆధారంగా లెక్కిస్తుంటారు. అయితే ఈ ఏడాది ఇప్పటికే డి ఎ 58 శాతం నుంచి 60 శాతానికి పెంచారు. అంటే 2 శాతం పెంచుతూ కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. అయితే 2025 మే నెల నుంచి 2026 ఏప్రిల్ నెల వరకు 12 నెలల కాలానికి AICPI-IW సగటును లెక్కించగా అది ఒక 147.51 నమోదు అయింది. ఇప్పుడు డీ ఏ లెక్కింపు ఎలా చేస్తారో తెలుసుకుందాం
DA =(12 నెలల AICPI సగటు×2.88) / 261.42 = 100
12 నెలల AICPI సగటు = 147.51
మార్పిడి ఫ్యాక్టర్ = 2.88
బేస్ విలువ = 261.42
ఇది డిఎ లెక్కింపు సూత్రం
పైన పేర్కొన్న ఈ సూత్రంలో 12 నెలల AICPI సగటు స్థానంలో 147.51 వేసి లెక్క పూర్తి చేస్తే వచ్చే ఫలితమే 62.5 ఒకటి శాతం అవుతుంది. అంటే సుమారు 3శాతం పెరిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఈ లెక్కన కేంద్ర ప్రభుత్వం డిఏ 60% నుంచి 63% తగ్గించే ఛాన్స్ ఉందని చెప్పాలి. అంటే 3 శాతం డి ఏ చెల్లింపు ఈసారి ఉండే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు 63% తో డి ఏ ను లెవెల్ వన్ ఉద్యోగి బేసిక్ జీతం 18000లతో పోల్చితే 63% డి ఏ అంటే 11340 అదనంగా లభించే అవకాశం ఉంటుంది. ఈ మొత్తాన్ని 6నెలల వేతన పెంపుతో భర్తీ చేయనున్నారు.
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