/లక్షలాది మంది కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు మోదీ సర్కార్ గుడ్ న్యూస్.. భారీగా పెరిగిన డీఏ.. ఎవరికి ఎంత జీతం పెరుగుతుందంటే..?

DA HIKE: కేంద్ర ప్రభుత్వ యాజమాన్యంలోని కేంద్ర ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల కార్యనిర్వాహకులకు.. యూనియన్ లో చేరని పర్యవేక్షకులకు కొంత మేర ఊరట లభించింది. కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు జులై డిసెంబర్ కాలానికి తమ కరువు భత్యం కోసం ఎదురుచూస్తుంటే.. సీపీఎస్ఈలలో పనిచేస్తున్న ఉద్యోగులు తమ ఐడీఏలో ( పారిశ్రామిక కరువు భత్యం) డీఏను అందుకున్నారు. ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల విభాగం కొత్త IDA రేట్లను ప్రకటించింది. ద్రవ్యోల్బణ ధోరణులను దృష్టిలో ఉంచుకుని చేసిన ఈ సవరణ.. దేశవ్యాప్తంగా లక్షలాది మంది ఉద్యోగుల నెలసరి జీతాలను పెంచుతుంది.
కొత్త IDA రేట్లు ఏమిటి?
ప్రభుత్వ నోటిఫికేషన్ ప్రకారం, ఈ కొత్త రేట్లు 1987, 1997, 2007, 2017 పే స్కేల్స్ పరిధిలోకి వచ్చే CPSE ఉద్యోగులకు వర్తిస్తాయి:
2017 వేతన స్కేలు: కరువు భత్యం 55.7 శాతానికి పెరిగింది.
2007 వేతన స్కేలు: కొత్త రేటును 241.7శాతంగా నిర్ణయించారు.
1997 పే స్కేల్: అలవెన్స్ 476.9శాతానికి పెరిగింది.
1987 పే స్కేల్: అఖిల భారత వినియోగదారుల ధరల సూచిక (AICPI) సగటు రూ. 9,854 ఆధారంగా IDAను రూ. 18,298గా నిర్ణయించారు.
ఈ పెంపు వలన కలిగే ప్రత్యక్ష ప్రయోజనం ఇంధనం, చమురు, గ్యాస్, మౌలిక సదుపాయాలు, తయారీ, ఉక్కు, బొగ్గు, విద్యుత్, ఆర్థిక సేవలు వంటి అనేక పెద్ద రంగాలలో పనిచేస్తున్న అధికారులు ఉద్యోగులకు లభిస్తుంది.
ఇది జీతంపై ఎంత ప్రభావం చూపుతుంది?
IDAలో ఈ పెరుగుదల వలన ఉద్యోగుల చేతికి అందే జీతం పెరుగుతుంది. ఉదాహరణకు, 2017 పే స్కేల్ ప్రకారం ఒక ఉద్యోగి మూల వేతనం రూ. 50,000 అయితే, కొత్త 55.7శాతం IDA రేటు ప్రకారం, వారు కరువు భత్యంగా రూ. 27,850 అందుకుంటారు. ప్రతి ఉద్యోగి అందుకునే మొత్తం వారి మూల వేతనం ఆధారంగా నిర్ణయిస్తారు.
పారిశ్రామిక కరువు భత్యం (IDA) అంటే ఏమిటి?
పారిశ్రామిక కరువు భత్యం (IDA) అనేది ఉద్యోగులను ద్రవ్యోల్బణం ప్రభావాల నుండి రక్షించడానికి అందించే ఒక భత్యం అని చెప్పాలి. దీనిని అఖిల భారత వినియోగదారుల ధరల సూచిక (AICPI) నుండి సేకరించిన డేటా ఆధారంగా లెక్కిస్తారు. ద్రవ్యోల్బణం పెరిగేకొద్దీ, ఉద్యోగుల కొనుగోలు శక్తిని కాపాడటానికి IDAను కాలానుగుణంగా సవరిస్తారు.
కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు కూడా డీఏ కోసం ఎదురుచూస్తున్న తరుణంలో ఈ కరువు భత్యం పెంపు వార్త వచ్చింది. కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు జులై డిసెంబర్ అర్ధవార్షిక భత్యం పెంపు అనేది సెప్టెంబర్ లేదా అక్టోబర్ లో వస్తుందని భావిస్తున్నారు. అయితే ప్రభుత్వం ఈ భత్యాన్ని 3 లేదా 4శాతం పెంచే అవకాశం ఉందని అంచనా వేస్తున్నారు. ఒక వేళ ఇదే జరిగితే కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు 63 లేదా 64శాతం డీఏ పొందుతారు. ప్రస్తుతం డీఏ 60శాతంగా ఉన్న సంగతి తెలిసిందే.
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