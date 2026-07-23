Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /బిజినెస్
  • /లక్షలాది మంది కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు మోదీ సర్కార్ గుడ్ న్యూస్.. భారీగా పెరిగిన డీఏ.. ఎవరికి ఎంత జీతం పెరుగుతుందంటే..?

లక్షలాది మంది కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు మోదీ సర్కార్ గుడ్ న్యూస్.. భారీగా పెరిగిన డీఏ.. ఎవరికి ఎంత జీతం పెరుగుతుందంటే..?

DA HIKE: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు మోదీ సర్కార్ గుడ్ న్యూస్ చెప్పింది. కేంద్ర ప్రభుత్వం సీపీఎస్ఈ  ఉద్యోగుల కొత్త పారిశ్రామిక కరువు భత్యంను ప్రకటించింది. ఈ డీఏ పెంపు ప్రకారం ఎవరికి ఎంత జీతం పెరుగుతుందో తెలుసుకుందాం.

Written ByBhoomi
Published: Jul 23, 2026, 08:20 AM IST|Updated: Jul 23, 2026, 08:20 AM IST
లక్షలాది మంది కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు మోదీ సర్కార్ గుడ్ న్యూస్.. భారీగా పెరిగిన డీఏ.. ఎవరికి ఎంత జీతం పెరుగుతుందంటే..?

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ఋతుపవనాల ప్రభావంతో ఏపీలో మరో 6 రోజులు భారీ వర్షాలు..
ap rains4 min ago
2
DA Hike News4 min ago
3
alamatti Dam Project18 min ago
4
Gold Rate Today29 min ago
5
High Tension at New Delhi44 min ago