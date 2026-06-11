Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /బిజినెస్
  • /DA Hike 2026: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు గుడ్‌న్యూస్.. 8th Pay Commission ఆలస్యమైనా జూలై నుంచి భారీగా పెరగనున్న DA..!!

DA Hike 2026: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు గుడ్‌న్యూస్.. 8th Pay Commission ఆలస్యమైనా జూలై నుంచి భారీగా పెరగనున్న DA..!!

DA Hike July 2026: ఎనిమిదవ వేతన సంఘం..  కొంతకాలంగా ఉద్యోగుల మధ్య చర్చనీయాంశంగా ఉంది. అయితే 8వ వేతన సంఘం  ప్రయోజనాలు అందకముందే కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు తమ డీఏ పెంపు ఉంటుందని తెలుస్తోంది.    ద్రవ్యోల్బణ గణాంకాలు 3శాతం  డిఏ పెంపుపై ఆశలను పెంచుతున్నాయి.

Written ByBhoomi
Published: Jun 11, 2026, 12:13 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 12:13 PM IST
DA Hike 2026: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు గుడ్‌న్యూస్.. 8th Pay Commission ఆలస్యమైనా జూలై నుంచి భారీగా పెరగనున్న DA..!!
Image Credit: FILE

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ఫ్యూచర్ సిటీ.. రియల్ ఎస్టేట్ చూపంతా ఆ మండలం పైనే..!!
Future City Hyderabad15 min ago
2
Mahabharata War25 min ago
3
Karimnagar26 min ago
4
Niti Aayog33 min ago
5
Nipah Virus In Kerala40 min ago