DA Hike July 2026: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు కొంతకాలంగా 8వ వేతన సంఘంపై ఆందోళన చేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం వారు దాని సిఫార్సుల కోసం ఎదురుచూస్తున్నారు. అయితే ఈలోగా, పెరుగుతున్న ద్రవ్యోల్బణం నుండి కొంత ఉపశమనం కల్పించడానికి ప్రభుత్వం కొన్ని చర్యలు తీసుకుంది. త్వరలో ఉద్యోగులకు డిఏ పెంపు ద్వారా ప్రయోజనం చేకూరవచ్చని వార్తలు వస్తున్నాయి.
లక్షలాది మంది కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు ప్రస్తుతం 8వ వేతన సంఘం సిఫార్సుల కోసం ఎదురుచూస్తున్నారు. కానీ అంతకంటే ముందే వారు కరువు భత్యం (డీఏ) పెంపు ద్వారా ప్రయోజనం పొందే అవకాశం ఉన్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. తాజా సమాచారం ప్రకారం, జూలై 2026 నుంచి డీఏ 3శాతం వరకు పెరిగే అవకాశం ఉంది. ఈ వార్త కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు సంతోషాన్ని నింపుతుందని చెప్పాలి.
కార్మిక శాఖ తాజా గణాంకాల ప్రకారం, పారిశ్రామిక కార్మికుల ద్రవ్యోల్బణ సూచిక (ఏఐసీపీఐ-ఐడబ్ల్యూ) మార్చి 2026లో 149.1 నుండి ఏప్రిల్ 2026 నాటికి 149.9కి పెరిగింది. దీని ఆధారంగా, ప్రస్తుత 60శాతం డిఏ 63శాతానికి పెరగవచ్చని అంచనా వేసింది. అయితే, మే, జూన్ 2026 గణాంకాలను పరిగణనలోకి తీసుకుని, కేంద్ర మంత్రివర్గం ఆమోదం తెలిపిన తర్వాతే తుది నిర్ణయం తీసుకోనుంది.
ప్రస్తుతం, ఉద్యోగులు 8వ వేతన సంఘం సిఫార్సుల కోసం ఎదురుచూస్తున్నారు. ఈలోగా, కమిషన్ ఏర్పడిన తర్వాత తమ వినతిపత్రాలను సమర్పించడానికి ఉద్యోగులకు సమయం ఇచ్చింది. దీని కింద, ఉద్యోగ సంఘాలు తమ డిమాండ్లను కమిషన్ ముందు ఉంచాయి. అవి ఈ క్రింది విధంగా ఉన్నాయి:
-ఫిట్ మెంట్ ఫ్యాక్టర్ పెంచాలి.
-కనీస వేతనాన్ని గణనీయంగా పెంచాలి.
-మూల వేతనానికి కరువు భత్యం (డీఏ)ను జోడించాలి.
-పింఛను వ్యవస్థను బలోపేతం చేయాలి.
-కుటుంబ అవసరాలను పరిగణనలోకి తీసుకుని, కనీస వేతనాన్ని నిర్ణయించే పాత మూడు యూనిట్ల సూత్రాన్ని ఐదు యూనిట్లకు పెంచాలి.
పెరుగుతున్న ద్రవ్యోల్బణం నుండి ఉపశమనం కల్పించడానికి ఉద్యోగులకు, పెన్షనర్లకు కరువు భత్యాన్ని ఇస్తారు. ఆహారం, గృహవసతి, రవాణా, ఆరోగ్యం, ఇతర నిత్యావసర వస్తువుల ధరలు పెరిగినప్పుడు, ఉద్యోగుల ఆదాయాలపై ద్రవ్యోల్బణం ప్రభావాన్ని తగ్గించడానికి ప్రభుత్వం కరువు భత్యాన్ని సవరిస్తుంది.
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