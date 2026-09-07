/కేంద్ర ఉద్యోగులకు బంపర్ న్యూస్.. 64శాతానికి పెరగనున్న DA.. నెలకు ఎంత జీతం పెరుగుతుందో తెలుసుకోండి..!!

DA Hike 2026: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల ప్రస్తుతం రెండు విషయాల గురించి ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. ఒకటి 8వ వేతన సంఘం అమలు.. 2వది డీఏ పెంపు. 8వ వేతన సంఘం అమల్లోకి వచ్చే ఉద్యోగులకు కనీసం వేతనం భారీగా పెరుగుతుంది. దానికి అనుగుణంగా ఇతర అలవెన్సులు కూడా పెరుగుతాయి. అయితే దీనికి ఇంకా సమయం పడుతుంది. 7వ వేతన సంఘం గడువు 2025 డిసెంబర్ తోనే ముగిసింది. ఆ వెంటనే 8వ వేతన సంఘం అమలు కావాల్సి ఉంది. కానీ ఇది 2027 రెండో అర్థభాగంలో అమల్లోకి వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. ఈ విషయం పక్కన పెడితే కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ఏటా 2 సార్లు డీఏ, పెన్షనర్లు డీఆర్ ప్రకటిస్తుంది. ఇప్పుడు ఈ ప్రకటన గురించే ఉద్యోగులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. కోటికి మందికిపైగా ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు పెన్షనర్లకు ఇది ఎంతో ప్రయోజనం కల్పిస్తుంది.
ప్రతి సంవత్సరం 2 సార్లు కేంద్రం డీఏ, డీఆర్ ప్రకటిస్తుంది. ద్రవ్యోల్బణం కారణంగా రోజు రోజుకు పెరుగుతున్న ధరలకు పరిహారంగా కేంద్రం ఈ డీఏ, డీఆర్ ను అందిస్తుంది. చాలా వరకు ఇది పెరిగిపోతూ ఉంటుంది. తొలి అర్థభాగంలో ఒకసారి హోలీ పండగ వేళ మార్చి, ఏప్రిల్లో ప్రకటిస్తుంది. ఎప్పుడు ప్రకటించినా.. బకాయిలతో కలిపి తొలుత జనవరి 1, రెండో అర్థభాగంలో జులై 1 నుంచే అమలు చేస్తుంది. ఇప్పుడు జులై డిసెంబర్ కాలానికి సంబంధించి డీఏ, డీఆర్ కోసం ఉద్యోగులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. ఇప్పుడు సెప్టెంబర్ నెల వచ్చేసింది. దీంతో ఉద్యోగులు ఈ ప్రకటన కోసం ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. ఇండస్ట్రియల్ వర్కర్స్ ఆల్ ఇండియా కన్జూమర్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ డేటా ఆధారంగా ఈ డీఏ, డీఆర్ ఎంత పెరగాలో కేంద్ర కార్మిక శాఖ నిర్ణయిస్తుంది. దీని ప్రకారం, జూలైలో ఈ సూచీ 153.2గా ఉండగా, జూన్లో ఇది 151.9గా ఉంది. అంటే, ఒక నెలలో ఈ సూచీ 1.3 పాయింట్లు పెరిగింది. కార్మిక శాఖ ప్రకారం, జూలై 2026లో వార్షిక ద్రవ్యోల్బణ రేటు 4.57 శాతంగా ఉండగా, జూలై 2025లో ఇది 2.66 శాతంగా ఉంది.
ప్రస్తుత సమాచారం ప్రకారం.. అంచనా వేసిన డిఏ 64.38శాతం. దీనిని 64శాతంగా పరిగణించవచ్చు. అయితే, ప్రభుత్వం ఈ డిఏ రేటును ఇంకా అధికారికంగా ప్రకటించలేదని అర్థం చేసుకోవడం ముఖ్యం. అందువల్ల, ఉద్యోగులు దీనిని ఒక అంచనాగా పరిగణించాలి. కరువు భత్యంలో మార్పులు ఉద్యోగుల నెలసరి జీతాలపై నేరుగా ప్రభావం చూపుతాయని గమనించాలి. మూల వేతనం ఎంత ఎక్కువగా ఉంటే, రూపాయల పరంగా కరువు భత్యంలో పెరుగుదల అంత ఎక్కువగా ఉంటుంది.
జీతాలు ఎంత పెరగొచ్చు?
ప్రస్తుత 60శాతం డిఏ.. అంచనా వేయబడిన 64శాతం డిఏను పోల్చి చూస్తే, వివిధ వేతన స్థాయిలలోని ఉద్యోగులు ప్రతి నెలా అదనపు మొత్తాన్ని పొందవచ్చు.
డిఏ సంవత్సరానికి రెండుసార్లు పెరుగుతుంది:
కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు డిఏ మార్పులు జనవరి, జూలైలలో అమలులోకి వస్తాయి. అయితే, ప్రభుత్వం వాటిని తర్వాత కూడా ప్రకటించవచ్చు. జూలై 2026కి సంబంధించిన ఏఐసీపీఐ-ఐడబ్ల్యూ డేటా విడుదల కావడంతో, సంభావ్య డిఏ రేటుకు సంబంధించిన చిత్రం మరింత స్పష్టమైంది. AICPI-IW 12 నెలల సగటు ఆధారంగా డిఏ (DA) లెక్కిస్తుంది. ప్రస్తుత లెక్కింపులో, 2001ని ఆధార సంవత్సరంగా కలిగిన సూచికను ప్రాతిపదికగా తీసుకున్నారు. సులభంగా చెప్పాలంటే, ద్రవ్యోల్బణం పెరిగే కొద్దీ ఉద్యోగుల డిఏ మారుతుంది. ఇది వారి ఆదాయంపై ద్రవ్యోల్బణం ప్రభావాన్ని చాలా వరకు తగ్గిస్తుంది.
ప్రస్తుతం, 64 శాతం డిఏను అంతిమంగా పరిగణించకపోవడమే అత్యంత ముఖ్యం. ఇది AICPI-IW డేటా ఆధారంగా వేసిన ఒక అంచనా. వాస్తవ డిఏ ఎంత ఉంటుంది. ఏ తేదీ నుండి అది అమలు చేస్తుందనే సమాచారం అధికారిక ప్రకటన తర్వాత అందుబాటులో ఉంటుంది.
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