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కేంద్ర ఉద్యోగులకు బంపర్ న్యూస్.. 64శాతానికి పెరగనున్న DA.. నెలకు ఎంత జీతం పెరుగుతుందో తెలుసుకోండి..!!

DA Hike 2026: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ప్రతి సంవత్సరం కేంద్రం డీఏ 2 సార్లు ప్రకటిస్తుందన్న సంగతి తెలిసిందే. పెన్షనర్లకు డీఆర్ అందిస్తుంది. ఇది 60శాతం ఉంది. ఇప్పుడు ఏకంగా 64శాతానికి చేరుకుటుందని అంచనా వేస్తున్నారు. దసరా, దీపావళి సమయంలో దీనిపై స్పష్టత రానుంది. ఎఫ్పుడు ప్రకటించినా.. బకాయిలతో కలిపి జులై 1 నుంచే పెరిగిన డీఏను చెల్లిస్తారు.

Written ByBhoomi
Published: Sep 07, 2026, 09:16 AM IST|Updated: Sep 07, 2026, 09:16 AM IST
కేంద్ర ఉద్యోగులకు బంపర్ న్యూస్.. 64శాతానికి పెరగనున్న DA.. నెలకు ఎంత జీతం పెరుగుతుందో తెలుసుకోండి..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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కేంద్ర ఉద్యోగులకు బంపర్ న్యూస్.. 64శాతానికి పెరగనున్న DA.. నెలకు ఎంత జీతం పెరుగుతుందో తెలుసుకోండి..!!
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